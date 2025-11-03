Quán quân Olympia 2025 trở thành MC

Đêm Chung Kết Ngày Hội Anh Tài 2025 đang đến gần. Đây là một trong những sự kiện được mong chờ nhất của học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Chương trình là dịp để tôn vinh những gương mặt nổi bật, đồng thời cũng là nơi hội tụ cảm xúc, tài năng và tinh thần nhiệt huyết của Amsers. Trong không khí rộn ràng chuẩn bị cho đêm diễn, bên cạnh những ánh đèn sân khấu rực rỡ, còn có rất nhiều “mảnh ghép” thầm lặng đang góp phần tạo nên một chương trình trọn vẹn và đáng nhớ.

Một trong những mảnh ghép khiến khán giả háo hức nhất năm nay chính là người dẫn chương trình của Đêm Chung Kết, Trần Bùi Bảo Khánh - Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25. Nam sinh từng gây ấn tượng mạnh mẽ với phong thái điềm tĩnh, thông minh và khả năng phản ứng nhanh nhạy nay sẽ trở lại sân khấu trong một vai trò hoàn toàn mới: người kết nối cảm xúc của hàng ngàn khán giả trong đại lễ hội của Amsers.

Bảo Khánh làm MC chương trình Ngày Hội Anh Tài của Ams năm nay.

Ngay khi thông tin Quán quân Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh sẽ xuất hiện trong vai trò MC của Đêm Chung Kết Ngày Hội Anh Tài 2025 được công bố, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Nhiều người tỏ ra bất ngờ nhưng cũng cực kỳ háo hức trước sự kết hợp thú vị này. Không ít Amsers cho rằng đây sẽ là “cú twist” đáng mong chờ nhất mùa sự kiện năm nay.

- Không tin nổi luôn, Quán quân Olympia làm MC á? Đúng là Amsers cái gì cũng làm được!

- Từ thi đấu kiến thức sang dẫn chương trình, đa tài quá trời, hóng từng khoảnh khắc luôn.

- Đêm Chung Kết năm nay hot hơn bao giờ hết, có Bảo Khánh là đủ bảo chứng độ bùng nổ rồi.

- MC mà nói chuyện duyên như lúc thi Olympia thì khán giả cười suốt chương trình mất thôi.

- Một lựa chọn quá chất lượng, chúc Ngày Hội Anh Tài năm nay sẽ bùng nổ nha.

- Ams năm nay chơi lớn thật sự, MC mà cũng là Quán quân Olympia luôn.

- Không biết MC có dẫn dắt bằng câu hỏi nhanh như phần thi Về đích không đây?

Với phong thái tự tin và giọng nói cuốn hút, Bảo Khánh hứa hẹn sẽ thổi bùng cảm xúc và mang đến năng lượng đặc biệt cho đêm chung kết.

Nếu hành trình Olympia là nơi Bảo Khánh chứng minh trí tuệ và bản lĩnh thì sân khấu Ngày Hội Anh Tài hẳn sẽ là nơi nam sinh này thể hiện một khía cạnh khác của bản thân. Được biết, để chuẩn bị cho vai trò MC, Bảo Khánh đã dành nhiều thời gian cùng ê-kíp tìm hiểu kịch bản, luyện tập kỹ năng dẫn dắt và làm chủ sân khấu. Với chất giọng truyền cảm, phong thái tự nhiên cùng vốn hiểu biết sâu rộng, Bảo Khánh hứa hẹn sẽ mang đến cho đêm chung kết không chỉ sự sôi động mà còn là những khoảnh khắc đầy cảm xúc.

Chỉ còn ít ngày nữa, Đêm Chung kết Ngày Hội Anh Tài 2025 sẽ chính thức diễn ra, hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động và nhiều màn trình diễn ấn tượng. Đặc biệt, MC Trần Bùi Bảo Khánh - Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 sẽ đồng hành cùng khán giả, góp phần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm hội.