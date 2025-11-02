Hành trình thoát ánh hào quang của Quán quân Olympia duy nhất không du học

Theo luật của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, thí sinh giành vòng nguyệt quế trong trận chung kết năm sẽ nhận được phần thưởng là 35.000 USD (hơn 800 triệu đồng). Đây cũng chính là tổng chi phí cho 4 năm du học Australia.

Trong số các nhà vô địch Olympia, có tới 17 người chọn du học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne. Chỉ duy nhất Trần Thế Trung (23 tuổi) - Quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2019 quyết định không đi du học, mà chọn học tại Việt Nam.

Trần Thế Trung (Nghệ An) vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 (Ảnh: NVCC)

Quyết định rút hồ sơ du học

Năm 2019, Trần Thế Trung là học sinh đầu tiên của Nghệ An trở thành Quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Giây phút đội trên đầu vòng nguyệt quế, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt nhà vô địch.

"Cuối cùng em đã được đứng trên sân khấu Olympia, cũng là ước muốn ngày xưa chị gái (quá cố) của em mong muốn. Em đã thực hiện được ước mơ của mình. Cảm ơn chị đã luôn truyền cảm hứng cho em" , Trung khóc sau khi hoàn thành câu hỏi cuối của phần Về Đích.

Với cánh cửa du học rộng mở, nhiều người tin Thế Trung sẽ tiếp bước các quán quân khác để sang Úc "đầu quân" tại Đại học Swinburne.

Tuy vậy, ít lâu sau, cậu khiến dư luận bất ngờ khi quyết định rút hồ sơ ở Swinburne và chọn nộp vào trường Đại học RMIT Việt Nam. Trung trả học phí bằng mức tiền thưởng dành cho Đường lên đỉnh Olympia trị giá 35.000 USD.

"Em từng theo học Thiết kế đồ họa tại Đại học Swinburne, nhưng do ảnh hưởng của COVID-19 phải học trực tuyến một học kỳ. Sau đó, em nhận ra không phù hợp nên quyết định dừng lại. Nhiều người bày tỏ tiếc nuối về quyết định này nhưng em không hối hận, bởi còn các dự định chưa hoàn thành ở Việt Nam và muốn theo đến cùng", Trung chia sẻ về quyết định của mình.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2019. (Ảnh: Trang Nhung)

Thừa nhận tính cách còn trẻ con và ham khám phá thế giới bên ngoài, đó vừa là ưu điểm giúp Trung cởi mở, sáng tạo, nhưng cũng đặt ra thách thức trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân và phát ngôn trên mạng xã hội. Từng thẳng thắn đáp trả các ý kiến tranh luận về việc không du học, nhưng hiện tại, chàng trai 23 tuổi đúc rút được nhiều chiêm nghiệm.

“Ánh nhìn tích cực từ công chúng sau Olympia là cơ hội, nhưng em không muốn bị đóng khung ở danh hiệu Quán quân. Em chỉ là một người trẻ đang tìm đường đi, với những loay hoay, vấp ngã và lựa chọn như bao bạn bè cùng trang lứa. Kỳ vọng của khán giả vô hình tạo ra một khuôn mẫu quá lớn, khiến em áp lực", Trung nói.

Thế Trung khẳng định các trải nghiệm đều là bài học quý giá, giúp bản thân trưởng thành và ý thức hơn về sức ảnh hưởng trước công chúng. Sau vấp ngã, cựu quán quân Olympia điềm tĩnh hơn, chọn lùi một bước để suy ngẫm trước khi bày tỏ quan điểm.

Shogi, thư pháp và thiết kế đồ họa

Phần lớn cuộc sống hiện tại của Thế Trung tập trung phát triển ba lĩnh vực yêu thích: Shogi (cờ tướng Nhật Bản), thư pháp và thiết kế đồ họa.

Trung đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế ứng dụng sáng tạo của Đại học RMIT Việt Nam, đang trong quá trình chọn đơn vị thực tập. Thiết kế là ngành học cậu yêu thích từ những năm còn ở bậc THPT, bởi lĩnh vực này kết hợp tư duy logic với sáng tạo, tạo ra sản phẩm có giá trị trực quan và ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng.

Ngoài việc học, Trung đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Shogi Việt Nam. Với cậu, Shogi không chỉ là sở thích mà còn là “nghề tay trái”, mang lại nguồn thu nhập nuôi sống bản thân. Trung định hướng phát triển phong trào Shogi tại Việt Nam qua các buổi sinh hoạt định kỳ và hoạt động lan tỏa cộng đồng.

Thế Trung (phải) giơ cao lá cờ Việt Nam tại Hội quán Shogi mới - Nhật Bản (Ảnh: NVCC)

Không theo con đường nghiên cứu khoa học như các nhà vô địch khác, Thế Trung đam mê nghiên cứu về thư pháp và Hán Nôm. Cậu kiên trì tự học viết thư pháp 3-4 năm nay, tranh thủ luyện tập ngoài giờ học để hoàn thiện kỹ năng. Tình yêu văn hóa truyền thống và mong muốn bảo tồn giá trị dân tộc cũng là động lực “níu chân” Trung ở lại quê nhà.

Ngoài giờ học, nam sinh RMIT giải trí bằng cách bóng rổ. Sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0, Trung từng dịch bộ luật thi đấu bóng rổ 3x3 do Liên đoàn Bóng rổ Thế giới (FIBA) ban hành, đồng thời tham gia điều hành nhiều giải đấu có quy mô tại Hà Nội như Hanoi Basketball Championship, Giải bóng rổ 3x3 sinh viên Hà Nội và Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc.

6 năm trôi qua, Thế Trung đang nỗ lực để thoát khỏi "hào quang" của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2019, tìm con đường riêng và chứng minh năng lực qua các hoạt động xã hội. Trung gọi đó là cuộc sống "đúng nghĩa", theo đuổi giá trị phù hợp thay vì chạy theo kỳ vọng của người khác.

"Em mong cộng đồng có cái nhìn bao dung và thấu hiểu hơn với các thí sinh Olympia - những người trẻ mang trong mình ước mơ và lựa chọn riêng. Họ đều đang đi trên hành trình của mình, và xứng đáng được tôn trọng vì điều đó” , Cựu quán quân Olympia năm 2019 gửi gắm.