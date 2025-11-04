MC Ngọc Huy - MC dẫn Olympia lâu năm nhất: "Khánh Vy trưởng thành còn nhanh hơn cả... phần thi Tăng tốc"

18 tuổi, Phạm Ngọc Huy trở thành sinh viên Học viện Ngoại giao. 6 năm sau, ở tuổi 24, anh bước chân vào Đài Truyền hình Việt Nam, bắt đầu từ những công việc hậu trường, lặng lẽ quan sát và học cách kể chuyện qua thông qua ống kính.

Năm 25 tuổi, chàng trai trẻ Ngọc Huy lần đầu cầm micro dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia mùa thứ 13. Khoảnh khắc ấy mở ra hành trình của một MC gắn bó dài nhất, xuyên suốt nhất trong lịch sử 25 năm Olympia.

Từ năm 2012 đến nay, MC Ngọc Huy không chỉ là người dẫn dắt, mà còn là một phần ký ức của khán giả. Giọng nói ấy, dáng đứng ấy, nụ cười điềm tĩnh ấy dường như đã vượt khỏi vai trò của một người dẫn chương trình để trở thành biểu tượng của sự tin cậy. Người ta xem Olympia không chỉ để thử sức với câu hỏi tri thức, mà còn để tìm lại một nhịp điệu quen, một cảm giác rất... an tâm mỗi khi MC Ngọc Huy xuất hiện.

Người ta vẫn bảo, để gắn bó với Olympia suốt chừng ấy năm, hẳn phải có điều gì đó sâu hơn niềm đam mê nghề. Vậy đáp án mà MC Ngọc Huy đưa ra là gì?

Chân dung MC Ngọc Huy.

Nam MC chụp cùng dàn thí sinh trong trận chung kết năm Olympia 2025.

"Sau 25 năm, độ phủ sóng của Olympia có lẽ không thua kém một sự kiện giải trí nào"

Cơ duyên nào đưa anh đến Olympia? Gắn bó với Olympia nhiều năm như vậy, điều gì khiến anh vẫn giữ được cảm xúc và năng lượng như những ngày đầu dẫn chương trình?

Olympia đến với tôi như một định mệnh, một món quà “thay đổi nhiều thứ sau này” đến từ người chị Tùng Chi. Trong một góc nhỏ ở tầng 5, nhà A, trong lần đầu trò chuyện với “sếp” theo kiểu phỏng vấn khi bắt đầu sang VTV làm việc, đại ý chị Chi bảo “Em dẫn Olympia được đấy, thử đi”, lúc đầu tôi còn từ chối cơ. Chị động viên, cổ vũ rất nhiều, tôi gật đầu một cái sâu hoắm đến tận bây giờ. “Trộm vía” tôi được chị em trong ê-kíp Olympia thương yêu như người nhà, che chở và trao cơ hội dẫn chương trình này suốt nhiều năm sau.

Gắn bó nhiều năm, điều giúp tôi giữ được cảm xúc và năng lượng như những ngày đầu chính là nhờ các bạn thí sinh. Mỗi mùa, mỗi gương mặt, mỗi câu chuyện đều mới. Có bạn thì tự tin, có bạn thì run, nhưng chính sự trẻ trung, nhiệt huyết và khát vọng của các bạn khi đến với sân chơi này khiến tôi thấy mình phải có trách nhiệm lớn khi dẫn dắt Olympia, mình không hòa vào cùng được với các bạn thì coi như mình thua rồi, điều đó giúp tôi như luôn ở “tuổi đôi mươi” trên sân khấu, hoặc “tự huyễn hoặc” mình đôi mươi.

Có kỷ niệm nào khiến anh nhớ mãi trong suốt quãng thời gian đồng hành cùng các thí sinh Olympia?

Kỷ niệm với các bạn thí sinh thì nhiều lắm lắm. Có nhiều bạn trở nên thân thiết với cả ê-kíp khi các bạn tham gia làm cộng tác viên cho chương trình. Có bạn đã trở thành những “quân sư thực sự”, luôn góp ý cho anh Huy sau mỗi lần xem anh Huy trên TV. Tôi cũng có một số “fan cứng” là các Olympian ở xa, thường xuyên nói chuyện, chia sẻ và khuyên bảo nhau trong nhiều vấn đề của cuộc sống.

Nói chung là tôi cảm thấy rất vui khi được là chỗ dựa tinh thần của nhiều bạn thí sinh sau khi thi Olympia và ngược lại. Các bạn cựu thí sinh Olympia hay lắm. Nhiều năm sau khi thi xong vẫn đến trường quay để xem các em thi đấu và cổ vũ cho anh Huy và các chị MC nhiệt tình lắm nha. Thời đầu khi anh Huy mới dẫn còn chưa “nhai được mic”, bị nghẹn, các bạn cổ vũ tôi nhiều, hét vang ở giữa trường quay những câu “cố lên, cố lên” thôi, nhưng những khoảnh khắc đó sẽ khiến tôi nhớ mãi.

Tôi rất nhớ những lần được thay mặt chương trình đi trao học bổng Olympia cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt ở các tỉnh thành có thí sinh nhất quý. Các bạn thí sinh sau khi có được giải quý ở Olympia, trở về quê nhà và mang theo những suất học bổng giá trị cho các học sinh khác, tôi thấy trong ánh mắt các bạn long lanh lắm, tự hào lắm khi được trở thành những “người hùng” đóng góp cho quê hương, mang cơ hội theo đuổi tri thức đến với những người khác. Tôi thích nhìn ngắm các bạn thí sinh ở khoảnh khắc đó và thầm ước rằng mình cũng sẽ có lúc làm được như vậy.

MC Ngọc Huy luôn gắn với hình ảnh hài hước, gần gũi.

Theo anh, điều gì làm nên sức hút đặc biệt của Olympia suốt 25 năm qua - một chương trình học thuật mà vẫn “nóng” như một sân khấu giải trí?

“Chúng ta làm chương trình này bằng tất cả nhiệt huyết, trong sáng, trách nhiệm… và có lẽ điều ấy cũng lan tỏa đến các thí sinh tham dự”, đó là lời nhắn của bạn Phan Tiến Dũng, người chịu trách nhiệm sản xuất chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia sau khi chúng tôi hoàn thành Olympia năm thứ 25 vừa qua. Và tôi tin rằng, với những nỗ lực của ê-kíp sản xuất trong việc duy trì một sân chơi tri thức công bằng, lắng nghe khán giả và đổi mới theo từng năm, khán giả sẽ là những người cảm nhận được rõ ràng nhất và khiến cho sự quan tâm của mọi người dành cho Olympia vẫn luôn ở mức cao.

Điều làm Olympia đặc biệt trong 25 năm qua là chương trình đã vượt qua khuôn khổ của một gameshow phát sóng trên truyền hình đơn thuần, Olympia góp phần khơi dậy niềm đam mê tri thức trong lòng các thế hệ học sinh Việt Nam, tạo lập và không ngừng xây dựng một cộng đồng học tập sôi nổi, nơi tri thức được tôn vinh và những tài năng trẻ được chắp cánh. Khán giả xem Olympia không chỉ xem tri thức, mà xem sức mạnh của ý chí và khát vọng, theo tôi, điều đó sẽ chẳng bao giờ là lỗi thời cả.

Và giống như nhà báo Tạ Bích Loan đã chia sẻ trong chương trình kỷ niệm 25 năm Đường Lên Đỉnh Olympia, sức nóng của Olympia được duy trì cũng là vì tinh thần hiếu học của người dân Việt Nam, một truyền thống từ xa xưa của dân tộc chúng ta. Và việc một chương trình như Olympia kéo dài lâu đến như vậy lại càng cho chúng ta thấy rõ, thêm tin tưởng rằng đất nước chúng ta đề cao việc học hành, đề cao giá trị của tri thức như thế nào, và người Việt luôn cổ vũ cho những ai có ý chí vươn lên, vượt qua những giới hạn của bản thân để đạt được những đỉnh cao.

Bạn nói rằng Olympia là một chương trình học thuật mà vẫn “nóng” như một sân khấu giải trí cũng đúng, vì Olympia không hề khô khan, cũng có nhiều tính chất giải trí trong đó. Trận chung kết Olympia mỗi năm với cầu truyền hình đặt tại những địa điểm lịch sử, danh thắng nổi bật ở mỗi tỉnh thành, là chương trình được cả tỉnh thành đó và khán giả cả nước chờ đợi, cùng những “đặc sản giải trí” ở mỗi điểm cầu đã khiến cho độ phủ sóng của chương trình có lẽ không thua kém một sự kiện giải trí nào.

“Việc trở thành người chứng kiến tuổi trẻ của nhiều nhà leo núi là một đặc ân tuyệt đẹp”

Anh thường chuẩn bị tâm thế như thế nào trước mỗi trận đấu, đặc biệt là những vòng thi quan trọng như Chung kết năm? Có khi nào anh cảm thấy áp lực vì bị so sánh với các thế hệ MC trước?

Tôi luôn bước vào mỗi buổi ghi hình bằng việc nhắc nhở vai trò của mình ở sân chơi này là gì, là khiến cho các bạn thí sinh thoải mái nhất để các bạn thể hiện được tốt nhất, động viên, khích lệ các bạn, trêu chọc cho các bạn cười để giảm đi được phần nào những căng thẳng. Mình sẽ là “chất xúc tác” để các bạn tỏa sáng, chứ không phải mình cố để khiến mình nổi bật với vai trò người dẫn đường.

Ngoài ra, các bước chuẩn bị khác bao gồm phải luôn đọc kỹ kịch bản, các lưu ý về câu hỏi, cố gắng bình tĩnh để “cầm trịch” cuộc chơi, giữ nhịp cảm xúc cho cả trường quay: lúc cần nghiêm túc thì phải thật chắc, lúc cần phấn khích thì phải đủ bùng nổ. Ở sau sân khấu, tôi còn là người biên tập hậu kỳ cho chương trình này nữa, đó là lúc để ghi ra những thiếu sót của mình và cố gắng sửa chữa ở những lần sau. Ngoài những ý trên, việc chuẩn bị cho vòng thi quan trọng như chung kết năm còn có một số điều được thêm vào nữa: Không uống nước lạnh để giữ giọng, điều chỉnh máy điều hòa cẩn thận hơn để tránh bị ốm, giảm thức khuya, trước khi dẫn không ăn cay, không uống sữa…

Với anh, đâu là khó khăn lớn nhất khi dẫn một chương trình đòi hỏi tính chính xác, nhịp độ nhanh và cảm xúc mạnh như Olympia?

Chương trình càng nhanh và cảm xúc mạnh, mình càng phải bình tĩnh để có thể điều tiết nhịp độ trận đấu tốt nhất. Càng bình tĩnh, lời nói của mình sẽ càng đáng tin và thuyết phục. Theo tôi, đó là một điều khó.

Điều khó thứ 2 là đây là một chương trình về kiến thức. Olympia quy tụ các bạn thí sinh rất rất giỏi, vì thế việc chuẩn bị thật kỹ về kiến thức giúp tôi khỏi bị “mời di chuyển lên núi” thường xuyên. Còn những trường hợp các bạn quá giỏi, kiến thức các bạn nằm ngoài những gì mình chuẩn bị, thì phải chịu thôi, xin dừng trường quay và nhờ sự giúp đỡ của ban cố vấn chương trình, tôi cũng đã rời ghế nhà trường lâu rồi mà.

Nam MC cho rằng việc trở thành người chứng kiến tuổi trẻ của nhiều nhà leo núi là một đặc ân tuyệt đẹp.

Anh từng chia sẻ rằng mình không chỉ là MC mà còn là “người chứng kiến tuổi trẻ của nhiều nhà leo núi”. Anh có thể nói rõ hơn về cảm xúc ấy không?

Đó là một đặc ân tuyệt đẹp.

Với việc vẫn thường xuyên chat chit, chia sẻ với các bạn thí sinh về nhiều vấn đề của cuộc sống hậu Olympia, tôi được chứng kiến sự trưởng thành của nhiều bạn từ khi còn là một cô cậu học sinh cho đến khi bạn đó lấy chồng, lấy vợ, hay có những bước ngoặt lớn trong cuộc đời khác. Tôi được chứng kiến các bạn lúc còn bỡ ngỡ đứng trước máy quay, lúc bừng sáng khi trả lời đúng, lúc mất bình tĩnh, lúc nở nụ cười chiến thắng hoặc rơi nước mắt vì mất điểm. Rồi vài năm sau, tôi gặp họ ở sân bay, bệnh viện, phòng lab, các trường đại học danh giá cùng những công trình nghiên cứu góp phần giải quyết một vấn đề nào đó của nhân loại… Và tôi thầm nghĩ: Đường Lên Đỉnh Olympia không kết thúc ở sân khấu. Nó tiếp tục trong cuộc đời của mỗi thí sinh. Tôi may mắn được chứng kiến và là một phần trong đó.

Không chỉ chứng kiến tuổi trẻ của các thí sinh đâu, tôi còn được làm nhân chứng sống của những lần chuyển giao thế hệ Olympia. Nếu như theo dõi thường xuyên Olympia bạn sẽ thấy các trường hợp rất thú vị: Một gia đình có 2 anh em hoặc chị em cùng thi Olympia, một gia đình có 2 vợ chồng cùng thi Olympia, dần dần về sau, những câu chuyện đó trở nên bình thường… những năm gần đây chúng ta có thêm gì nhỉ: Một gia đình có 2 mẹ con cùng thi Olympia, một ngôi trường có cả cô và trò đều là thí sinh Olympia. Và mỗi lần người mẹ hoặc người thầy cô đó đến cổ vũ cho các bạn thí sinh hiện tại, tôi lại được nói câu mà mình cực kỳ yêu thích “Xin chào mừng anh/chị đã trở về nhà”. Một câu nói đơn giản thôi nhưng nó khiến tôi hạnh phúc lắm. Xin phép nghĩ vống lên chút xem nào, một gia đình có 3 thế hệ thi Olympia trong tương lai thì sao nhỉ, tại sao không?

Anh nhận xét thế nào về Khánh Vy - người bạn đồng hành cùng anh trong các mùa Olympia gần đây?

“Một nguồn năng lượng tích cực không cần sạc”.

Vy ham học hỏi, nhiệt huyết, khiêm tốn, có khả năng truyền cảm hứng tuyệt vời cho các bạn trẻ. Có một tiết lộ nhỏ, một số đoạn như động viên các thí sinh bằng những câu nói tình cảm, những câu nói truyền cảm hứng… tôi luôn “bắt” Khánh Vy nói hộ. Tôi bảo “Chỉ có em mới nói được những câu như thế này thôi, anh quen bốp chát, nhiều khi nói sẽ không được trôi chảy. Em quen với việc truyền động lực, cảm hứng cho các bạn hơn, em gần gũi với các bạn hơn thì em nói đi, cho nó ‘xịn’”.

“Cố lên Khánh Vy” là câu Vy hay tự viết vào giấy nhiều nhất, từ kịch bản cho đến giấy nháp, từ iPad đến bảng thông tin thí sinh, ở đâu bà ý cũng viết câu này. Vy luôn biết cách tự cổ vũ cho bản thân mình, có lẽ vì thế Vy mới có thể có những cách động viện tốt nhất cho các bạn. Và tôi học được rất nhiều từ điều đó, giờ đây, câu “cố lên Huy eei” cũng trở thành câu cửa miệng của tôi từ khi nào không hay.

Khánh Vy dạy tôi nhiều thứ: tìm hiểu tính cách con người qua các chòm sao này, thần số học này, làm TikTok này… “Con bé” biết cách thúc anh nó ghê lắm, khoe với mọi người, tôi đã vượt lười thành công và có 3 video đầu tiên trên kênh TikTok của mình, cũng nhờ “nó” giục như giục tà.

Thời gian đầu khi mới đảm nhận vai trò MC Olympia, Khánh Vy từng nhận về không ít ý kiến trái chiều từ khán giả. Là người đi trước, đồng thời là bạn dẫn, anh đã chia sẻ hay hỗ trợ Vy ra sao trong giai đoạn đó?

Thật ra tôi không phải khuyên hay chia sẻ gì quá nhiều đâu, tự Vy làm được. Đôi khi người anh chỉ nhắc nhở người em rằng “Không ai hoàn hảo ngay từ lần đầu. Nhưng ai kiên trì nỗ lực, người đó sẽ làm nên dấu ấn”, “Lướt mạng ít thôi”, “Đọc comment lắm thế”. Những câu đó cũng chỉ để tạo cho Vy sự thoải mái ngay lúc đó thôi, vì tôi biết Vy vẫn “cắm đầu” vào đọc những ý kiến trái chiều của mọi người mà, tôi cũng thế thôi, làm nghề này, ai nói gì mang ý nghĩa xây dựng, thì mình vẫn phải đọc chứ, không có mọi người góp ý thì mình chẳng bao giờ tiến bộ được.

Nhưng với vai trò là một người “anh guộc”, một người bạn dẫn, vẫn phải nhắc nhở trong một số trường hợp để tránh ảnh hưởng đến tâm lý của Vy trước những trận đánh lớn. Đọc là một chuyện, nhưng sau đó, mình có thay đổi gì không, mình tiếp thu những ý kiến đó thế nào và điều đó có làm mình tốt lên hơn không mới là quan trọng. Và giai đoạn đó cũng đã mang đến rất nhiều kinh nghiệm cho Vy.

MC Khánh Vy và MC Ngọc Huy là bộ đôi ăn ý của Olympia.

Nhìn lại hành trình của Khánh Vy đến hiện tại, anh thấy cô ấy đã thay đổi hoặc trưởng thành như thế nào trong vai trò người dẫn Olympia?

Thời gian đầu, khi Vy còn bỡ ngỡ, tôi luôn tạo không gian để Vy tự tin thể hiện bản sắc của mình, một số kinh nghiệm tôi thường hay chia sẻ với Vy là đoạn này em nên tạo hồi hộp thêm một chút, dền dứ hơn, đoạn này thì phải công bố ngay lập tức, đoạn này em đọc giải thích trước rồi đọc đáp án sau, em động viện bạn này một câu nhé, em nên thả một câu thật vui vào thời điểm này, vân vân… Giờ thì không cần nhắc nữa rồi, Vy đã làm chủ sân khấu Olympia rất tốt. Tuy vậy, hiện tại, 2 anh em thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm về nhịp dẫn, xử lý tình huống và tiết chế cảm xúc cùng nhau. Vy tiếp thu và phát triển nó rất tốt – nói thật là mức độ “thấm - thay đổi - trưởng thành” của Vy… nhanh hơn cả phần Tăng Tốc.

Hai anh em hay trêu nhau, anh/em đừng “cắm mặt” vào đọc kịch bản trước giờ ghi hình như thế nữa, điều đó là người còn lại áp lực. Và đây thực sự là hình ảnh thường xuyên thấy, Vy luôn nghiêm túc với công việc này, nghiêm khắc với bản thân, luôn học hỏi, tiếp thu và có lẽ đó là lý do bạn sẽ luôn thấy được một hình ảnh Khánh Vy “phát sáng” trên TV.

Những điều còn đọng lại tại trận Chung kết Olympia 2025

Anh đánh giá ra sao về màn thể hiện của tân Quán quân Olympia 2025 và điều gì ở Bảo Khánh khiến anh ấn tượng nhất trong suốt hành trình?

“Không cần phải là một con quái vật về kiến thức phổ thông hay kĩ năng, mà quan trọng là luôn biết mình đang làm gì, chủ động nắm bắt từng thời cơ, giữ sự điềm tĩnh và cái đầu lạnh trong những hoàn cảnh áp lực cực đại. Nhìn em thi trên sân khấu, anh thực sự không thể tìm ra bất kì điểm yếu hay sơ hở nào, và đó mới chính là thứ tạo nên sự bất bại của em. Cách em chơi, cách em suy nghĩ thực sự trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi 17, và em quá xứng đáng để sở hữu chiếc vòng nguyệt quế danh giá nhất của O25”, tôi xin phép được trích luôn câu này của Á quân Olympia năm thứ 17 Hà Việt Hoàng khi nhận xét về Bảo Khánh, vì thấy nó quá đúng với những gì tôi suy nghĩ.

Ngoài ra có thể bổ sung những ấn tượng gì về chàng trai này nhỉ? Một chàng trai với ánh mắt sáng trưng như muốn “soi” bản chất vấn đề của mọi thứ trên đời. Ánh mắt ấy giúp Khánh luôn tò mò với mọi thứ, mọi kiến thức và cậu có khả năng đặc biệt là ghi nhớ mọi thứ chỉ qua 1 lần nhìn hoặc nghe. Nói về câu chuyện của ánh mắt, nếu như bạn xem được video hồi bé Khánh học bài cùng với bố trên facebook page VTV Shows, chắc sẽ hiểu những điều tôi nói về ánh mắt ấy, long lanh, sáng sủa, có nhiều ước mơ, hoài bão rõ ràng và sẽ phấn đấu đến cùng để đạt tới ước mơ đó.

Và ngoài ra, ấn tượng của tôi về Bảo Khánh là một chàng trai rất “đằm tính”, một cậu bé thích đọc sách, nhất là tiểu thuyết văn học, đam mê nấu ăn, thích nghe nhạc Trịnh, một ngày của Khánh chắc sẽ trôi qua nhẹ nhàng và thi vị lắm.

Khoảnh khắc gần gũi của anh cùng dàn thí sinh Olympia.

Là người đã đồng hành cùng rất nhiều thế hệ thí sinh Olympia, anh cảm nhận thế hệ 2025 có điểm gì khác biệt so với những mùa trước?

Nếu chia hơn 12 năm rưỡi tôi gắn bó với Olympia thành 3 giai đoạn, tôi nhận ra mỗi thời kỳ đều có một “chất” riêng. 4 năm đầu khi tôi dẫn, các bạn có sự mộc mạc, tập trung thuần tuý vào tri thức, hơi rụt rè hơn nhưng rất quyết tâm. Các thế hệ của 4 năm sau đó thì bứt phá hơn, táo bạo hơn và bắt đầu thể hiện cá tính rõ nét trên sân khấu hơn. Còn thế hệ những năm gần đây, theo tôi, là những thế hệ đặc biệt bởi sự trưởng thành trong tư duy và sự chủ động trong cách họ tiếp cận tri thức.

Các bạn thế hệ 2025 nhìn thế giới sâu hơn và rộng hơn. Khi bước lên sân khấu Olympia, các bạn không chỉ mang theo vốn kiến thức mà còn mang theo cả tinh thần tự tin, bình tĩnh và ý thức rất rõ ràng về chính mình, đó là những ưu điểm của các thí sinh ở thời đại số. Họ học nhanh, chọn lọc tốt, biết tận dụng công nghệ như một công cụ, chứ không phụ thuộc vào nó. Tư duy mở, sẵn sàng đặt dấu hỏi trước mọi điều, sẵn sàng tranh luận, sẵn sàng khám phá… nói đến đây mới nhớ, đúng là những năm gần đây, công nhận thí sinh “tranh luận tay đôi” với MC nhiều hơn thật.

Nếu gửi một lời chúc ngắn gọn đến tân quán quân và ba thí sinh còn lại, anh sẽ nói gì?

Olympia là một đỉnh núi tưởng tượng, nó đẹp, rất rất đẹp, nhưng ngoài kia, còn nhiều những đỉnh núi khác đang chờ các em khám phá, chinh phục và viết tên mình trên đó. Bảo Khánh, Thanh Tùng, Duy Khoa, Nhựt Lam đều có những cái tên rất đẹp và đều là những chàng trai rất giỏi giang, tràn đầy tri thức và bản lĩnh. Hôm nay, trong Olympia, các em đã luôn giữ được tinh thần và sự cản đảm của mình khi bấm chuông trả lời các câu hỏi, thì ngày mai, chúc các em sẽ luôn giữ vững được niềm tin khi trả lời các câu hỏi của cuộc đời mình.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!