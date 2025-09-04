Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MC Khánh Vy không đi du học nước ngoài dù trúng tuyển học bổng thạc sĩ toàn phần của Chính phủ Anh?

04-09-2025 - 09:32 AM | Sống

Trong clip đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, MC Khánh Vy đã chia sẻ về tình hình học Thạc sĩ của mình.

Vào năm 2023, MC Khánh Vy chia sẻ bản thân nhận giấy báo trúng tuyển học bổng toàn phần Thạc sĩ của chính phủ Anh khiến ai cũng trầm trồ. Được biết, cô bắt đầu nộp hồ sơ xin học bổng vào 3 trường đại học ở Anh năm 2020 nhưng đều bị từ chối. Không bỏ cuộc, năm 2021, cô tiếp tục nộp xin học bổng của chính phủ Anh. Sau hơn một năm chờ đợi, thành công đã đến với cô nàng.

Cứ tưởng Khánh Vy sẽ lên đường đi du học, nhưng trong clip mới đây được đăng tải trên YouTube cá nhân với tựa đề “Đi học Thạc sĩ cùng mình”, netizen không khỏi bất ngờ khi biết nữ MC không lựa chọn đi du học. Thay vào đó, Khánh Vy chọn theo học Thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao - ngôi trường cô nàng theo học suốt 4 năm đại học.

MC Khánh Vy không đi du học nước ngoài dù trúng tuyển học bổng thạc sĩ toàn phần của Chính phủ Anh?- Ảnh 1.

Khánh Vy cùng người bạn học lớp cao học của mình.

Trong vlog cá nhân, nữ MC chia sẻ những khoảnh khắc vừa học tập vừa vui chơi cùng bạn bè trên lớp. Đặc biệt, đoạn clip còn ghi lại cảnh cô nàng mang theo cả vali đến trường, bởi ngay sau buổi học, cô sẽ lập tức lên đường ra sân bay để chuẩn bị cho chuyến công tác.

Bên cạnh những lời chúc dành cho cô bạn, nhiều người không khỏi thắc mắc lý do Khánh Vy đã lựa chọn học tập trong nước thay vì nước ngoài. Chính chủ chưa có chia sẻ chi tiết nào về quyết định này, dẫu vậy, với một MC trẻ trung, tài năng và luôn biết cân nhắc mọi việc như Khánh Vy, quyết định này chắc chắn không hề bồng bột. Mỗi lựa chọn đều được cô suy nghĩ kỹ lưỡng, từ việc cân bằng học tập, công việc đến các cơ hội phát triển bản thân. Bởi lẽ, Khánh Vy luôn biết cách tận dụng mọi cơ hội để hoàn thiện chính mình. Nhiều fan hâm mộ bày tỏ sự trân trọng và ủng hộ quyết định này của cô, đồng thời tin rằng Khánh Vy sẽ vẫn tỏa sáng trên con đường sự nghiệp mà cô lựa chọn.

MC Khánh Vy không đi du học nước ngoài dù trúng tuyển học bổng thạc sĩ toàn phần của Chính phủ Anh?- Ảnh 2.

Khánh Vy lựa chọn học Thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao.

MC Khánh Vy sinh năm 1999, là một trong những gương mặt Gen Z tiêu biểu được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Cô nàng không chỉ gây ấn tượng với thành tích học tập tốt, khả năng ngoại ngữ "siêu phàm" mà còn trở thành "idol" của vô số người nhờ năng lượng tích cực, truyền cảm hứng trong cả học tập, công việc cũng như cuộc sống.

Khánh Vy từng học trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Năm 2016, cô thi tốt nghiệp THPT và đủ điều kiện đỗ 4 trường gồm: Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí Tuyên truyền và Đại học FPT. Sau cùng, Khánh Vy lựa chọn học tại Học viện Ngoại giao ngành Quan hệ quốc tế và tốt nghiệp loại Giỏi năm 2020.

Điều đặc biệt không ngờ liên quan đến NSND Xuân Bắc - Salim - MC Khánh Vy trong buổi tổng hợp luyện diễu hành

Theo Đông

