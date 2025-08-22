Điều đặc biệt không ngờ liên quan đến NSND Xuân Bắc - Salim - MC Khánh Vy trong buổi tổng hợp luyện diễu hành

Tối 21/8, tại Hà Nội đã diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành quy mô lớn nhằm chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người dân cả nước, khi hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia đồng diễn tạo nên bầu không khí trang nghiêm, hào hùng. Đáng chú ý, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt cũng xuất hiện trong đội hình diễu hành thuộc Khối Văn hoá - Thể thao. Họ không chỉ góp phần làm nên bức tranh nghệ thuật đa sắc màu cho đại lễ, mà còn bày tỏ niềm tự hào và vinh dự khi được trực tiếp tham gia vào một trong những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.

Trên trang cá nhân, Salim không chỉ xả những khoảnh khắc diện áo dài, bước đi trong hàng ngũ diễu hành mà còn tiết lộ thông tin khiến nhiều người bất ngờ liên quan đến sự trùng khớp với NSND Xuân Bắc, MC Khánh Vy. Hoá ra, sinh nhật năm nay của Salim trở nên đặc biệt hơn hẳn khi cô dành trọn thời gian để tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành sắp tới. Điều trùng hợp khó ai ngờ là cùng ngày 21/8, không chỉ Salim mà NSND Xuân Bắc - hiện là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, và "MC 7 thứ tiếng" Khánh Vy cũng đồng thời đón tuổi mới. Các nghệ sĩ ở thế hệ khác nhau, nhưng lại có dịp kỷ niệm sinh nhật ngay trong không khí hào hùng của những ngày luyện tập cho đại lễ lịch sử.

Salim hào hứng chia sẻ: "Chưa năm nào đón sinh nhật đặc biệt như năm nay luôn á mọi người ơi, phát hiện ra anh Xuân Bắc và em Khánh Vy cùng ngày sinh nhật 21/8 với mình. Tụi mình đón sinh nhật cùng với hơn 200 đại biểu khối diễu binh, diễu hành A80 nữa. Tự hào quá các bác ơi".

Vợ chồng Salim chỉn chu trong ngày tổng hợp luyện tại Ba Đình

Salim cho biết cô đã đón tuổi mới đặc biệt, không chỉ được tham gia diễu hành mà còn phát hiện trùng ngày sinh nhật với Cục trưởng Xuân Bắc

Salim được biết đến từ những ngày đầu tham gia giới hot girl Hà thành với hình ảnh ngọt ngào, trong sáng. Salim lấn sân sang diễn xuất và gây ấn tượng qua loạt phim như Thiên Thần Hộ Mệnh, Cầu Vồng Tình Yêu, 21 Ngày Yên Em... Cô ghi điểm bởi gương mặt điện ảnh, phong cách thời trang sành điệu và lối diễn xuất tự nhiên. Những năm gần đây, Salim dần chuyển hướng sang cuộc sống gia đình nhưng vẫn giữ sức hút với công chúng khi thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện văn hóa - giải trí, đồng thời lan tỏa hình ảnh nghệ sĩ trẻ hiện đại, tích cực.

Salim hào hứng tham gia các buổi tập luyện

Khánh Vy được khán giả biết đến với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng" nhờ khả năng ngoại ngữ ấn tượng. Từ một hiện tượng mạng, cô nhanh chóng khẳng định bản thân khi trở thành MC của loạt chương trình lớn như Đường Lên Đỉnh Olympia, Ielts Face-off… Với lối dẫn duyên dáng, thông minh và khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ, Khánh Vy dần trở thành gương mặt MC trẻ nổi bật nhất hiện nay. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực truyền hình, cô còn truyền cảm hứng cho giới trẻ qua các dự án học tập, chia sẻ kinh nghiệm ngoại ngữ và được xem như hình mẫu của một MC thế hệ mới, năng động, tri thức và bản lĩnh.

MC Khánh Vy cũng hạnh phúc khi đón tuổi mới trong dịp ý nghĩa

NSND Xuân Bắc là một trong những gương mặt nghệ sĩ được khán giả Việt yêu mến suốt hơn hai thập kỷ qua. Anh ghi dấu ấn với loạt vai diễn hài duyên dáng trong Táo quân và hàng loạt chương trình truyền hình, sân khấu kịch. Không chỉ là diễn viên, Xuân Bắc còn thành công ở vai trò MC, từng dẫn dắt nhiều show lớn như Ơn giời, cậu đây rồi!, Đuổi hình bắt chữ, mang đến cho khán giả lối dẫn dắt thông minh, dí dỏm. Vào tháng 10/2024, NSND Xuân Bắc được tín nhiệm bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

NSND Xuân Bắc đã bước sang tuổi 49