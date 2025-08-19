Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10 "vị trí vàng" để xem diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9: Nhiều người truyền tai nhau "săn" chỗ từ sớm

19-08-2025 - 14:14 PM | Sống

Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội là sự kiện trọng đại thu hút đông đảo người dân và du khách. Để có được trải nghiệm trọn vẹn, việc tìm vị trí để ngắm nhìn đoàn diễu binh hùng tráng là điều mà nhiều người quan tâm.

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, bắt đầu từ 6h30 và kết thúc lúc 10h. Đây là sự kiện được người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung rất mong chờ, bởi vậy ai cũng muốn tìm được vị trí "đắc địa" để trực tiếp chiêm ngưỡng không khí hào hùng của màn diễu binh, diễu hành.

Dưới đây là 10 địa điểm được xem là "vị trí vàng" để xem diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9 với các lợi thế như không gian thoáng, rộng, xung quanh có hàng quán, nhà cao tầng, dễ có chỗ ngồi đẹp cho người dân và du khách đến xem.

10

1. Ngã 5 Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo

10

2. Ngã 7 Cửa Nam - Tràng Thi

10

3. Ngã tư Hàng Khay - Tràng Thi - Bà Triệu - Lê Thái Tổ

10

4. Ngã tư Hàng Khay - Hàng Bài - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng

10

5. Nút giao Tràng Tiền - Phan Chu Trinh - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (trước Nhà Hát Lớn)

10

6. Ngã tư Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Đội Cấn (trước Bảo tàng Hồ Chí Minh)

10

7. Ngã ba Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Sơn Tây

10

8. Nút giao Kim Mã - Liễu Giai

10

9. Liễu Giai - Văn Cao

10

10. Sân vận động Quần Ngựa

Ngoài 10 vị trí trên, người dân và du khách có thể theo dõi đoàn diễu binh, diễu hành ở dọc các tuyến đường như Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Tràng Tiền, Kim Mã, Lê Duẩn, Lê Hồng Phong, Ngọc Hà, Giang Văn Minh, ngõ Hàng Cháo… và các con đường mà tuyến xe bánh lốp đi qua như Cửa Bắc, Nghi Tàm, Âu Cơ, Võ Chí Công, Đường Láng, Trần Duy Hưng, Lê Quang Đạo...

Người dân và du khách có thể xem diễu binh, diễu hành dọc theo các tuyến đường

Tuy nhiên, bên cạnh việc chọn cho mình một "tọa độ" đẹp, khán giả cũng cần lưu ý đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh, đồng thời chuẩn bị những vật dụng cần thiết như mũ/nón, áo mưa, ô (dù), nước uống… để có trải nghiệm vui vẻ và trọn vẹn nhất trong ngày hội lớn của dân tộc.

Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước - dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn, ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm Yêu Nước là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố.

Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện - mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.

10

Mồ hôi thấm áo chiến sĩ CAND dưới nắng nóng 40 độ: Những hình ảnh xúc động trên thao trường, hướng đến lễ diễu binh 2/9

 

Theo Châu Anh, thiết kế: Vũ Cường

