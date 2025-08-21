Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nét đến từng chi tiết: Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Bảo Trinh và dàn "cực phẩm quân đội" trong Tổng hợp luyện lần 1

Đây là buổi Tổng hợp luyện đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Chiều (21/8) tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra Tổng hợp luyện lần đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ngay từ trưa, nhiều người dân đã đổ ra khắp các tuyến phố nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. 

Đến khoảng 15h, các lực lượng tham gia bắt đầu tập kết. Trong bộ lễ phục chỉnh tề, những chiến sĩ bước đi đầy khí thế, rạng rỡ trong tiếng hò reo, cổ vũ nồng nhiệt của người dân. Không chỉ gây ấn tượng bởi thần thái nghiêm nghị và phong thái tự tin, những nam thanh, nữ tú trong hàng ngũ chiến sĩ còn gây sốt nhờ ngoại hình ưa nhìn, gương mặt sáng, vóc dáng chuẩn và nụ cười rạng rỡ. 

Nhiều bình luận trên mạng xã hội còn gọi vui đây là "dàn visual cực phẩm" trong đội hình A80. 

Clip: Chùm ảnh cận cảnh visual "xịn đét" của nam, nữ chiến sĩ A80 gây sốt.

Một loạt các gương mặt chiến sĩ nổi tiếng trên mạng xã hội như Lê Hoàng Hiệp, Bảo Trinh, Ngô Lâm Phương, Trần Quang Khải,... xuất hiện, thu hút sự quan tâm lớn.

Thượng Úy Lê Hoàng Hiệp Khối Tác chiến điện tử.

Trung úy Ngô Lâm Phương Khối nữ Sĩ quan Quân y.

Bảo Trinh khối nữ Cảnh sát Đặc nhiệm.

Trung úy Trần Quang Khải khối trưởng Khối nam sĩ quan Biên phòng

Cùng ngắm loạt ảnh cận cảnh visual "đỉnh chóp" của nam, nữ chiến sĩ A80:

Các cực phẩm nhan sắc khối Nữ Quân nhạc.

Khối Cảnh sát Đặc nhiệm. 

Hạ sĩ Bùi Thị Phương Ngọc (thứ hai từ phải vào) cùng các nữ chiến sĩ của khối nữ Chiến sĩ Biệt động.

Những "bông hồng thép" thuộc khối Nữ Cánh sát Giao thông.

Khối Nữ du kích miền Nam. Trông ai cũng xinh xắn, tươi tắn.

Dân mạng dí dỏm "thiếu mỗi cái vương miện nữa là thành hoa hậu".

Hai chiến sĩ thuộc Khối nữ Sĩ quan Quân y.

Khối nam sĩ quan Biên phòng cũng toàn cực phẩm thế này đây. 

Khối Sĩ quan Đặc công.

Phải gọi là "đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới".

Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước - dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn, ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm Yêu Nước là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố.

Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện - mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.


Visual căng đét của dàn chiến sĩ A80: Mướt mồ hôi vẫn toả sáng trước buổi Tổng hợp luyện đầu tiên tại Hà Nội

 

