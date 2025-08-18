Vẻ đẹp nữ Thượng úy đảm nhận giọng miền Nam tại Đại lễ A80

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội là tâm điểm thu hút sự chú ý của cả nước.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân là giọng đọc nữ miền Nam trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Trong đội hình thuyết minh của sự kiện đặc biệt này, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân, cán bộ công tác tại Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP HCM, được giao nhiệm vụ đọc thuyết minh với tư cách là giọng nữ miền Nam.

Trước khi đảm nhận vị trí đặc biệt này, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân đã từng hai lần tham gia vào các sự kiện quan trọng của quốc gia. Lần đầu vào năm 2014, chị tham gia Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với hình ảnh nữ chiến sĩ du kích miền Nam. Lần thứ hai vào năm 2024, vào lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử này (2024), chị trở lại mảnh đất thiêng liêng với vai trò đặc biệt, thành viên tổ thuyết minh.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân có giọng đọc ấm áp, gần gũi nhưng vẫn mạnh mẽ

Chị đăng ký tham gia sơ tuyển tìm phát thanh viên cho Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ do Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc Phòng tổ chức. Ngọc Hân may mắn vượt qua 30 đối thủ, trở thành 1 trong 6 thành viên tổ thuyết minh.

Xuất thân từ Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP HCM, Ngọc Hân từng đảm nhiệm vai trò phát thanh viên - biên tập viên chương trình Quốc phòng toàn dân. Chị chia sẻ những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác đã giúp mình rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng nghề nghiệp. Nữ Thượng úy cũng chủ động học hỏi từ các thế hệ đi trước và ttham gia các lớp đào tạo chuyên môn để không ngừng hoàn thiện bản thân.

Thượng úy Ngọc Hân từng hai lần góp mặt trong các sự kiện diễu binh trọng đại tại Điện Biên

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Lớn lên với những câu chuyện thời kháng chiến của ông bà đã nuôi dưỡng trong chị tình yêu Tổ quốc và ý thức trách nhiệm từ khi còn nhỏ.

Nhiệm vụ mới trong ngày trọng đại của cả dân tộc đối với chị là một niềm vinh dự và tự hào khôn xiết. "Chính truyền thống ấy đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần để tôi thực hiện nhiệm vụ với sự trân trọng và nghiêm túc cao nhất. Với tôi, đây không chỉ là một công việc, mà là cách để tri ân thế hệ đi trước. Mỗi lời thuyết minh được cất lên đều mang theo niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc với lịch sử dân tộc" - Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân chia sẻ.

Thuyết minh tại một sự kiện quy mô, quan trọng của cả nước là một nhiệm vụ vô cùng áp lực và khó khăn. Để hoàn thành nhiệm đã được tin tưởng giao phó, chị phải đảm bảo đáp ứng những yêu cầu đặc biệt khắt khe về giọng nói, kỹ thuật và khả năng đồng bộ chính xác từng phút từng giây với sự di chuyển của các đội diễu binh, diễu hành.

Những ngày tập luyện căng thẳng cho sự kiện A80, Thượng úy Ngọc Hân luôn được gia đình hỗ trợ tận tình

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân cũng bày tỏ đây là nhiệm vụ đặc biệt và có ý nghĩa quan trọng, chị cùng đội thuyết minh luyện tập theo giáo án bài bản, kết hợp các bài bổ trợ, với cường độ cao.

"Mỗi buổi tập đều được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ kỷ luật Quân đội tuyệt đối, bởi chúng tôi hiểu rằng chất lượng luyện tập sẽ quyết định kết quả trình diễn trên lễ đài" - Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân cho hay.

Là bà mẹ 3 con, khi đảm nhận vai trò này, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân phải tạm xa gia đình, xa con nhỏ trong một khoảng thời gian để chuyên tâm đào tạo. Trước áp lực xa gia đình cũng như áp lực đảm nhận trọng trách đặc biệt, Thượng uý Ngọc Hân luôn thể hiện một tinh thần trách nhiệm và kỷ luật luyện tập chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của dân tộc. Vai trò thuyết minh cho buổi lễ diễu binh, diễu hành với chị là niềm vinh dự, tự hào vô cùng lớn.

"Được góp mặt trong hai sự kiện trọng đại, ở hai thời điểm khác nhau của hành trình công tác, là vinh dự lớn và là ký ức không thể nào quên. Mỗi lần cất lời thuyết minh, tôi cảm nhận rõ nhịp đập của lòng yêu nước và ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm lan tỏa giá trị truyền thống cách mạng đến thế hệ hôm nay. Xác định đây là nhiệm vụ cao cả của một quân nhân cách mạng, một người lính trong Quân đội nhân dân Việt Nam - lực lượng luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và Nhân dân, tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành xuất sắc, xứng đáng với màu áo Bộ đội Cụ Hồ" - nữ thượng úy bày tỏ.

Theo thượng úy Lê Thị Ngọc Hân, lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2-9 là lời nhắc nhở gửi đến cả dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ về lòng yêu quê hương và trách nhiệm với Tổ quốc. Với vai trò đặc biệt trong buổi lễ, chị tự tin sẽ giúp cho những người trẻ hiểu thêm về sự vẻ vang của dân tộc và những mất mát đằng sau đó.

"Tôi tin rằng khi thấu hiểu quá khứ, các bạn trẻ sẽ sống có lý tưởng, biết gìn giữ hòa bình và nỗ lực cống hiến. Điều tôi mong mỏi nhất là thế hệ hôm nay sẽ không thờ ơ với lịch sử, không quên những hy sinh của cha ông, và luôn mang trong tim hai chữ Việt Nam với niềm tự hào sâu sắc" - Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân nói.