Vợ chồng Duy Mạnh trang hoàng nhà mặt phố để mời bà con đi xem tổng hợp luyện A80 ghé thăm, tặng 500 chiếc kem!

20-08-2025 - 09:10 AM | Lifestyle

Gia đình Duy Mạnh, Văn Quyết ghi điểm bởi hành động đẹp trước thềm đại lễ 2/9.

Tối 19/8, trên trang cá nhân, nàng WAG Nguyễn Quỳnh Anh - bà xã hậu vệ ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh - gây sốt khi đăng tải hình ảnh gia đình trang hoàng nhà cửa theo chủ đề yêu nước với rực rỡ cờ hoa và những tấm biển độc lập, tự do... Căn nhà của gia đình cô nằm tại mặt phố Nguyễn Thái Học, một trong những tuyến đường chính mà đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua. 

Trang hoàng nhà cửa đón đại lễ kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và 80 năm Quốc khánh, gia đình Duy Mạnh cùng gia đình Văn Quyết mở quầy tạp hoá để tặng kem miễn phí cho bà con đi xem tổng hợp luyện A80. Quỳnh Anh gửi lời mời trên trang cá nhân: "Mọi người đi xem tổng hợp luyện A80 qua chơi với gia đình em nhé. Chẳng mấy khi nhà có khách (121 Nguyễn Thái Học, gần Văn Miếu - Quốc Tử Giám). Gia đình đã chuẩn bị 500 chiếc kem mời mọi người vào 15h ngày 21/8 ạ". 

Vợ chồng Duy Mạnh trang hoàng nhà mặt phố để mời bà con đi xem tổng hợp luyện A80 ghé thăm, tặng 500 chiếc kem!- Ảnh 1.

Nhà Duy Mạnh - Quỳnh Anh, Văn Quyết - Huyền Mi mở sạp tặng kem miễn phí cho bà con đi xem tổng hợp luyện A80

Vợ chồng Duy Mạnh trang hoàng nhà mặt phố để mời bà con đi xem tổng hợp luyện A80 ghé thăm, tặng 500 chiếc kem!- Ảnh 2.

Ngoi nhà mặt phố của gia đình Duy Mạnh - Quỳnh Anh, Văn Quyết - Huyền Mi được trang hoàng đón đại lễ

Vợ chồng Duy Mạnh trang hoàng nhà mặt phố để mời bà con đi xem tổng hợp luyện A80 ghé thăm, tặng 500 chiếc kem!- Ảnh 3.

Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh - trong khung cảnh sẵn sàng đón bà con ghé thăm

Hành động này của vợ chồng Duy Mạnh - Quỳnh Anh và Văn Quyết - Huyền Mi được netizen khen hết lời. Dân mạng rần rần khen ngôi nhà được trang trí đẹp mắt, lại còn tâm huyết và tuyệt đối cởi mở, hào phóng với khách ghé thăm. Nhiều người để lại bình luận "đăng kí slot" để được ghé đến và nhận kem miễn phí. 

Ngoài ra, Quỳnh Anh cũng thể hiện niềm hào hứng, phấn khích lớn khi từ vị trí nhà mình có thể nhìn thấy rất rõ dàn khí tài, xe quân sự cơ động di chuyển vào trung tâm Hà Nội trong đêm 19/8. Cô nàng không quên tag tên Duy Mạnh chia sẻ niềm vui và tự hào. 

Vợ chồng Duy Mạnh trang hoàng nhà mặt phố để mời bà con đi xem tổng hợp luyện A80 ghé thăm, tặng 500 chiếc kem!- Ảnh 4.

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

