Khánh Vy xinh quá!

Sáng nay (26/10), Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 chính thức diễn ra. Trận Chung kết là cuộc tranh tài giữa 4 chàng trai: Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT chuyên Quốc học Huế, TP Huế); Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp); Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội).

4 điểm cầu truyền hình được đặt lần lượt ở: Nhà hát Sông Hương (Huế) do MC Đức Bảo phụ trách, Công viên Lạc Hồng (Đồng Tháp) do MC Phí Linh phụ trách, Quảng trường 2/4 (Khánh Hòa) do MC Công Tố phụ trách và cổng Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) do MC Huyền Trang phụ trách. Tại trường quay, phụ trách dẫn dắt chương trình vẫn là 2 gương mặt quen thuộc suốt thời gian qua, đó chính là MC Khánh Vy và MC Ngọc Huy.

MC Khánh Vy và MC Ngọc Huy sẽ phụ trách điểm cầu chính tại trường quay S14

Xuất hiện tại sân khấu Chung kết năm, 2 MC chính tiếp tục gây ấn tượng với năng lượng tích cực, tươi trẻ cùng lối dẫn dắt trẻ trung, gần gũi, giúp các thí sinh thêm phần bình tĩnh để chinh phục các phần thi. Nếu như MC Ngọc Huy bảnh bao trong bộ vest tối màu thì MC Khánh Vy lại xinh xắn, nổi bật với tà áo dài dịu dàng.

Khác với MC Ngọc Huy - MC lâu năm nhất của Olympia, đây mới là năm thứ 4 Khánh Vy gắn bó với chương trình. Dẫu vậy, Khánh Vy luôn thể hiện được sự trưởng thành, hoàn thiện cả về nhan sắc, phong thái dẫn qua từng năm.

Nhìn hình ảnh Khánh Vy trong trận Chung kết năm nay, ai cũng phải thốt lên: "Sao Khánh Vy càng ngày càng xinh vậy?".

MC Khánh Vy xinh đẹp trong tà áo dài rực rỡ

Khoảnh khắc dễ thương của nữ MC