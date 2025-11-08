"Không biết chị còn nhớ em không..." - Cựu thí sinh Olympia viết mail cho MC Tùng Chi xin cộng tác, 13 năm sau thành Bí thư Đoàn VTV

Có những khởi đầu không phải từ chiến thắng, mà từ khoảnh khắc người ta nhận ra mình muốn làm gì cho cả phần đời sau này. Với anh Nguyễn Hoài Đảm (SN 1990, Hà Tĩnh) - tân Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), hành trình ấy bắt đầu vào năm 2007, khi anh lần đầu đặt chân ra Hà Nội để tham dự cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia.

18 năm trôi qua kể từ ngày ấy, không còn cậu học sinh tỉnh lẻ bỡ ngỡ giữa thành phố, không còn cựu thí sinh Olympia dừng chân ở vòng thi Quý, chỉ còn một người đàn ông giờ đã thành đồng nghiệp của chính những người tạo ra chương trình mình từng đứng năm nào. Bên cạnh cái tên là nhiều chức danh hơn, trong tay là nhiều nhiệm vụ hơn, nhưng vẫn là Nguyễn Hoài Đảm đó với giấc mơ truyền hình chưa từng đứt đoạn.

Chân dung anh Nguyễn Hoài Đảm.

Bước ngoặt đầu đời mang tên “Olympia”

Có lẽ không chỉ riêng anh Đảm, mà hơn 3.600 thí sinh từng tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia đều sẽ không bao giờ quên cảm giác bước vào vòng thi Khởi động của chương trình, cho dù là ở trường quay S9 trước đây hay S14 bây giờ. Lần thi tuần cũng là lần đầu tiên anh cùng những người bạn THPT của mình đặt chân đến Hà Nội, đến VTV, khác với các bạn học sinh ở Thủ đô hay các thành phố lớn.

Trước Olympia, anh Đảm và các bạn từng có dịp làm quen với ống kính, với gameshow trí tuệ qua chương trình Rạng Rỡ Hồng Lam của Đài PT-TH Hà Tĩnh, nhưng cảm giác có mặt tại trường quay S9 để tham dự Olympia vẫn hoàn toàn khác. Không chỉ vì đây là một sân chơi lớn, thậm chí là niềm mơ ước của nhiều bạn trẻ, mà còn bởi nó đánh dấu lần đầu tiên họ được bước vào một đấu trường tầm cỡ quốc gia được phát sóng trên truyền hình, nơi từng câu nói, biểu cảm, thái độ, cử chỉ đều được ghi lại và không hề có cơ hội làm lại lần thứ hai.

Hành trình từ thí sinh Olympia đến người làm việc trong chính Đài Truyền hình Việt Nam bắt đầu từ chính khoảnh khắc ấy. Anh kể: “Tôi có may mắn được tham gia hoạt động Đoàn, Đội ở trường, thường xuyên dẫn chương trình, nhưng không hiểu sao trong phần giao lưu giữa MC và thí sinh tại cuộc thi Olympia năm đó, tôi lại đồng ý ngay lời đề nghị của anh Khắc Cường, dẫn thử một câu chào quen thuộc của Olympia”.

Hành trình từ thí sinh Olympia đến Tân Bí thư Đoàn VTV của anh Nguyễn Hoài Đảm.

Câu nói “Chào mừng quý vị khán giả đã đến với trường quay S9, Đài Truyền hình Việt Nam để tham dự chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 8” được anh cất lên bằng chất giọng ngây ngô và đặc sệt miền Trung, nhưng khoảnh khắc đó đã gieo vào lòng anh hạt giống đầu tiên của tình yêu với nghề.

Xuất sắc dành vòng nguyệ quế ở thi Tuần, thi Tháng rồi lọt vào thi Quý, dù không mang cầu truyền hình về cho quê nhà, nhưng hành trình của anh Đảm vẫn vô cùng đáng nhớ. Trở về sau Olympia, thay vì chọn con đường theo Khối tự nhiên như dự định, anh bất ngờ rẽ hướng và nộp hồ sơ vào ngành Báo truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với một học sinh từng ôn thi khối A, đó là lựa chọn không ít liều lĩnh, nhưng anh Đảm biết mình đã tìm thấy điều khiến bản thân thấy “đáng sống”.

Bước vào giảng đường đại học là khoảng thời gian vừa bỡ ngỡ vừa trưởng thành. Anh Đảm học cách viết kịch bản, dựng video, tập nói trước máy quay và dần hiểu rằng làm truyền hình không chỉ là công việc của ánh đèn rực rỡ mà là hành trình rèn luyện tính kiên nhẫn, khả năng lắng nghe và thấu cảm.

Sang Nga du học

Rồi một cơ hội khác lại mở ra. Anh nhận được học bổng Hiệp định du học Nga.

Cũng như nhiều người Việt Nam khác, anh luôn dành một tình cảm đặc biệt cho nước Nga, đất nước có nền văn hóa sâu sắc và truyền thống giáo dục lâu đời. Từ những ngày còn học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền, anh đã biết rằng nhiều nhà báo, nhà lãnh đạo của VTV từng được đào tạo bài bản tại đây; thậm chí, giáo trình những năm đầu của Học viện cũng được xây dựng dựa trên tài liệu của các trường báo chí Nga.

Vì thế, khi cơ hội đến, anh coi đó là một may mắn hiếm có. “Khi dừng bước ở Olympia, tôi từng nghĩ cánh cửa du học đã khép lại, nhưng rồi cơ hội lại đến khi tôi vừa kịp thích nghi với giảng đường Đại học. Sau khi suy nghĩ kỹ, tham vấn ý kiến của các thầy cô và gia đình, tôi đã quyết định lên máy bay sang Nga học ngành báo”, anh cho biết.

Những năm tháng học tập ở xứ sở bạch dương đã mang lại cho anh không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn vô vàn trải nghiệm đáng quý. Môi trường sống và học tập khác biệt, văn hóa khác biệt, thậm chí cả những điều trước đây anh chỉ đọc trong sách hay nhìn thấy trên TV, nay đều hiện ra sống động quanh mình.

Giữa mọi thứ xa lạ, anh Đảm vẫn mày mò tìm cách vun xới cho niềm đam mê truyền hình của mình. Anh tự quay, tự dựng rồi làm bản tin nho nhỏ cho cộng đồng du học sinh Việt tại Nga. “Đó là khoảng thời gian quý nhất. Tôi học được cách làm truyền hình trong điều kiện tối giản nhất: không thiết bị, không trường quay, chỉ có một chiếc máy ảnh và niềm đam mê. Nhưng chính nhờ thế tôi hiểu rằng, tôi thật sự yêu công việc này”.

Quãng thời gian làm nghề báo chí của anh Hoài Đảm ở Nga.

Trở về từ nước Nga, chàng thanh niên Nguyễn Hoài Đảm không chỉ mang theo những kỷ niệm đẹp về con người và đất nước ấy, mà còn là những bài học làm nghề sâu sắc. Đến tận bây giờ, anh vẫn giữ cho mình những thói quen và nếp sống đã được rèn luyện trong quãng thời gian du học tại đây. Olympia và nước Nga giúp anh hiểu thêm về nghề và hiểu vì sao mình chọn con đường này.

“Có thể nói rằng, Olympia đã thay đổi cuộc đời tôi. Nếu không, có thể, bây giờ bạn đã thấy tôi là một thầy giáo dạy Tin học ở một ngôi trường phổ thông nào đó ở Hà Tĩnh quê tôi. Trước lúcbước chân vào cổng 844 Đê La Thành của VTV để thi tuần, tôi vẫn nghĩ, tôi sẽ là nhà giáo, nối nghiệp mẹ. Cho đến khi kết thúc trận thi quý, dù chưa thể đưa được cầu truyền hình thứ 2 về Hà Tĩnh, chưa có suất đi du học, nhưng tôi đã có thêm nhiều thứ khác. Đó là những người bạn mới, những kỷ niệm đẹp, những bài học quý và nhất là có thêm một định hướng nghề nghiệp.

Tôi biết ơn Olympia, biết ơn tất cả những người mà tôi được gặp, tất cả những điều mà tôi được trải nghiệm trong hành trình từ chân núi Mồng Gà quê hương đến với đỉnh Olympia. Bởi nhờ hành trình ngắn ngủi gói gọn trong 2 chuyến đi Hà Nội và 3 lần lên sóng, tôi nhận ra, thực sự tôi thích gì, muốn gì. Không phải là bị choáng ngợp, cuốn hút bởi sự hào quang, nổi tiếng mà là sự yêu thích đặc biệt với truyền hình, với một lĩnh vực trước đó chỉ biết qua báo chí, TV, còn bây giờ, tôi được tận mắt thấy, tận tay chạm vào, tự mình trải nghiệm và một phần rất nhỏ của một chương trình tên tuổi trên sóng truyền hình quốc gia”, anh Đảm nói.

Viết mail gửi MC Tùng Chi để xin cộng tác tại VTV3

Năm 2012, khi trở về nước sau quãng thời gian du học ở Nga, anh Đảm không có gì trong tay ngoài một tình yêu dành cho nghề báo và khát khao được cống hiến. Thay vì chờ đợi cơ hội gõ cửa, anh chủ động viết email gửi cho MC Tùng Chi - người anh luôn ngưỡng mộ qua màn ảnh nhỏ để xin một cơ hội cộng tác.

“Trên hòm mail của tôi vẫn còn lưu bức thư ấy. Hôm đó là ngày 5/10/2012. Trở về nước được vài tháng, tôi đã mạnh dạn gửi chị Tùng Chi email với nội dung như sau. ‘Không biết chị còn nhớ em không, em là Nguyễn Hoài Đảm - thí sinh Olympia năm thứ 8. Hiện em đang học truyền hình, em rất mong có cơ hội được cộng tác cùng chị, trong các chương trình mà chị thực hiện và đặc biệt là Đường lên đỉnh Olympia’.

Sau đó 5 ngày, chị Chi email lại, hẹn tôi đến gặp và tôi được nhận vào học việc, cộng tác với VTV3 từ đó, với các chương trình như Ai Là Triệu Phú, Cafe sáng với VTV3... Dù chưa có cơ hội làm việc ở Olympia, nhưng tôi luôn trân trọng vì chị Tùng Chi, Olympia và VTV3 thêm một lần nữa ‘gieo duyên’ cho tôi với VTV”.

Trước khi trở thành người dẫn chương trình của VTV, anh Đảm từng có quãng thời gian thử sức ở nhiều môi trường khác nhau. Anh dẫn các chương trình thuộc nhiều thể loại tại VTC, VTVcab, từ hiện trường đến bản tin trực tiếp. Để có được những lần lên sóng đầu tiên, anh kể rằng mình đã xem đi xem lại các bản tin Thời sự của VTV, đứng trước gương tập nói, mở máy tính luyện đọc không biết bao nhiêu lần.

Anh từng chủ động viết email gửi cho MC Tùng Chi để xin một cơ hội cộng tác tại VTV.

Nhưng cảm xúc khi lần đầu tiên được lên sóng tại VTV vẫn là điều anh nhớ mãi. Đó là một đúp dẫn hiện trường trong chương trình Cà Phê Sáng với VTV3. “Lúc ấy, tôi xúc động lắm. Cứ háo hức chờ để xem lại. Cũng như lần lên sóng trực tiếp đầu tiên, anh em bạn bè còn chuẩn bị từng chiếc cà vạt cho. Khi chương trình kết thúc, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn quan tâm, động viên, góp ý. Sau này, khi mạng xã hội phổ biến hơn, những bình luận, chia sẻ của khán giả lại càng trở nên quý giá hơn với người làm truyền hình như tôi”, anh kể.

Giờ đây, sau hơn 10 năm gắn bó với ống kính, anh Đảm vẫn giữ thói quen bật TV hoặc mở VTVgo để xem lại các chương trình mình dẫn, tin bài mình làm. “Mục đích đơn giản lắm chỉ để xem có ổn không, có thiếu sót gì không, chỗ nào có thể làm tốt hơn, hay trải nghiệm khi là khán giả, người xem sẽ cảm nhận ra sao”, anh chia sẻ.

“Tôi vẫn nhớ một câu nói các anh chị đi trước từng hướng dẫn tôi, đại ý: Người làm truyền hình mà không xem chương trình bản thân làm ra thì sao mong đợi khán giả xem và yêu thích được?”.

Bí thư Đoàn năng động của VTV

Ngày 31/10/2025, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra. Anh Nguyễn Hoài Đảm - Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam khoá VII được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Đài truyền hình Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhắc đến anh Nguyễn Hoài Đảm hôm nay, khán giả không chỉ nhớ tới một gương mặt MC/ BTV của VTV, mà còn nghĩ ngay đến hình ảnh một thủ lĩnh trẻ năng động, đang mang đến làn gió mới trong tổ chức Đoàn Thanh niên của VTV. Ở vị trí thủ lĩnh thanh niên, anh đã và đang cố gắng làm tốt nhất có thể.

Khi được hỏi về tầm nhìn cho thế hệ trẻ VTV trong nhiệm kỳ 5 năm tới, tân Bí thư Đoàn của VTV nói rõ ràng và đầy tâm huyết. Anh muốn phát huy mô hình hoạt động “kiềng ba chân”: Vì cộng đồng - An sinh nội bộ - Gắn chặt với chuyên môn. Trong đó, mũi nhọn tiên quyết là đưa hoạt động Đoàn hòa vào nhịp phát triển của chuyên môn, đặc biệt ở những mảng đang định hình lại truyền hình hiện đại.

“Chúng tôi muốn Đoàn Thanh niên không chỉ là nơi sinh hoạt phong trào, mà là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, trong bảo vệ thương hiệu VTV và nền tảng tư tưởng trên không gian mạng”, anh nhấn mạnh.

Anh Đảm vừa chính thức trở thành Tân Bí thư của VTV.

Khi nói về thế hệ trẻ làm truyền hình hiện nay, anh dành nhiều sự trân trọng: “Các bạn bây giờ có tốc độ, có sự nhạy bén với xu hướng và tinh thần trẻ luôn sẵn sàng cộng tác, lan tỏa năng lượng tích cực. Nếu như thế hệ trước làm truyền hình gắn với giờ vàng, thì các bạn hôm nay làm truyền hình như một dòng chảy liên tục, nơi ranh giới giữa sóng và nội dung số gần như biến mất”.

Theo anh, sự kết hợp giữa ngọn lửa nghề của thế hệ đi trước và dòng điện sáng tạo của thế hệ hôm nay sẽ là vốn quý để tuổi trẻ trong lĩnh vực báo chí, truyền hình bứt phá. “Truyền hình đang thay đổi từng ngày, nhưng có những giá trị bất biến, đó là tình yêu nghề, sự sáng tạo và tinh thần phụng sự”, anh khẳng định.

Với anh Đảm, làm Đoàn hay làm truyền hình đều có một điểm chung: tin vào con người, tin vào sức mạnh của sự tử tế. Anh không xem truyền hình là ánh hào quang, mà là hành trình kiên nhẫn, khiêm nhường để được lan tỏa ánh sáng của mình đến người khác.

“Tôi nghĩ, nếu chỉ đi tìm ánh đèn trường quay, ta sẽ sớm mỏi. Nhưng nếu tìm ý nghĩa trong việc mang lại ánh sáng cho người khác, ta sẽ có lý do để đi xa”, anh nói.