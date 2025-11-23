Nam sinh ‘trường làng’ chia sẻ bí quyết đạt 8.0 IELTS trong lần thi đầu tiên

Những ngày qua, em Nguyễn Phi Hào (học sinh lớp 12 Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) phấn khởi, vui mừng khi vừa đạt 8.0 IELTS (nghe 8.5; điểm đọc 8.5; điểm viết 8.0 và điểm nói 6.5) trong lần thi đầu tiên vào ngày 15/11.

“Khi thi xong, em nghĩ chỉ đạt 7-7.5 điểm, nhưng không ngờ lại có điểm số cao như vậy ngay trong lần thi đầu tiên. Em vui và hạnh phúc với kết quả này”, em Phi Hào chia sẻ.

Nam sinh Hào là con trai thứ 3 trong gia đình có bố làm giáo viên tiểu học, còn mẹ buôn bán nhỏ ở chợ. Từ nhỏ em đã yêu thích môn tiếng Anh, song nhà ở khu vực miền núi, trung tâm dạy rất ít nên Phi Hào chỉ tự học tại nhà.

Phi Hào chia sẻ, để đạt được kết quả cao trong lần thi đầu tiên, em đã xây dựng lộ trình học tập chi tiết. Nam sinh duy trì thói quen tiếp xúc với tiếng Anh mỗi ngày qua các hoạt động như: đọc sách, nghe podcast, xem video và giải bài tập. Từ đó việc học tiếng Anh đã trở thành thói quen tự nhiên hàng ngày của Phi Hào.

Em Nguyễn Phi Hào đạt 8.0 IELTS trong lần thi đầu tiên. (Ảnh NVCC)

“Mỗi ngày em dành một khoảng thời gian nhất định cho tiếng Anh, dù là 30 phút đọc tin tức hay 1 tiếng làm bài tập, miễn là duy trì đều đặn việc học thì có thể giúp em đạt được kết quả như mong ước. Em chia nhỏ mục tiêu giúp em không bị quá tải mà vẫn dễ dàng kiểm soát tiến độ học tập của mình”, em Phi Hào cho biết.

Nam sinh cũng cho biết, trước khi luyện kỹ năng, Phi Hào tự làm các bài kiểm tra để xác định điểm mạnh, điểm yếu trong nghe, nói, đọc, viết. Từ đó, em tìm kiếm các loại tài liệu phù hợp như: sách, bài tập, video hướng dẫn và các nguồn tài liệu quốc tế. Việc này giúp em nâng cao khả năng nghe hiểu và đọc hiểu các văn bản học thuật bằng tiếng Anh.

Hào cho hay, em luôn được bố mẹ ủng hộ và sát cánh trong suốt quá trình học tập, nhất là vào những thời điểm em cảm thấy áp lực hay mệt mỏi. Sự quan tâm ấy không chỉ thể hiện qua những lời động viên mà còn qua những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.

“Mẹ dù bận rộn thế nào cũng luôn cố gắng nấu ăn đúng giờ để em có thời gian học và nghỉ ngơi hợp lý. Bố thì thường xuyên hỏi han, nhắc nhở em giữ gìn sức khỏe và không ngừng khích lệ em cố gắng,” Hào chia sẻ.

Phi Hào cho biết thêm, thành tích đạt được lần này không chỉ là nỗ lực của riêng em mà còn là món quà ý nghĩa gửi tặng bố mẹ.

Em Nguyễn Phi Hào là một học sinh ngoan, có ý thức kỷ luật và tinh thần tự học nổi bật. (Ảnh NVCC)

Nói về cậu con trai, ông Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ, Hào là con út trong gia đình có ba người con. Hai chị gái của em đều đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định, vì vậy vợ chồng ông luôn mong muốn tạo cho Hào một nền tảng học tập vững vàng như các chị. “Hào rất biết chủ động. Cháu không cần nhắc nhở nhiều mà tự tìm cách học phù hợp với mình Chúng tôi chuẩn bị cho cháu chiếc điện thoại và TV kết nối mạng để cháu có thể luyện nghe, luyện nói. Hào thường tự quay lại phần nói của mình rồi nghe lại, sửa từng lỗi nhỏ”, ông Nguyễn Tuấn Anh cho nói.

Ông Tuấn Anh cũng cho biết, để con theo kịp bạn bè trong môn tiếng Anh, gia đình cố gắng tạo môi trường tốt nhất có thể. Thay vì ép buộc con học, gia đình luôn để con tự lập để con tự khám phá, tìm hiểu và biết sở thích riêng của mình. “Hào luôn nghiêm túc với mục tiêu của mình. Vì vậy, khi biết con đạt điểm IELTS cao, tôi thực sự tự hào, hạnh phúc”, ông Tuấn Anh cho hay.

Ở lớp, Hào chăm chỉ học tập.

Thầy Nguyễn Thế Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Cù Huy Cận, nhận xét em Nguyễn Phi Hào là một học sinh ngoan, có ý thức kỷ luật và tinh thần tự học nổi bật.

Theo thầy Thế Anh, với kết quả học tập ấn tượng vừa đạt được, Hào đã trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào rèn luyện ngoại ngữ của trường. Không chỉ học tốt tiếng Anh, em còn thể hiện năng lực vượt trội ở môn Toán, từng hai năm liền giành giải Nhì học sinh giỏi tỉnh khi còn học lớp 10 và 11.

Điều đặc biệt ở Hào là em không theo học tại bất kỳ trung tâm hay khóa học tiếng Anh nào. Thay vào đó, em tự đặt cho mình một kế hoạch luyện tập hằng ngày, chia nhỏ mục tiêu để theo đuổi và kiên trì thực hiện. “Hào học và đăng ký thi IELTS hoàn toàn âm thầm. Cả bạn bè trong lớp lẫn tôi đều bất ngờ khi em thông báo kết quả. Thành tích của em khiến thầy và các bạn vô cùng tự hào”, thầy Thế Anh cho biết.