Phát hiện kho báu nặng 1,5 tấn gồm hàng triệu vật thể "xâu thành chuỗi", có màu xanh lục dưới hố sâu 0,5m

10-12-2025 - 22:20 PM | Sống

Kho tiền cổ được phát hiện tại Giang Tô hé lộ những dữ liệu quan trọng về lịch sử tiền tệ và bối cảnh xã hội cổ đại Trung Quốc.

Tháng 10/2022, một kho tiền cổ với tổng trọng lượng khoảng 1,5 tấn, có niên đại trải dài từ thời Đường (618–907) đến thời Tống (960–1279), đã được phát hiện tại tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Đây được xem là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng liên quan đến tiền tệ cổ đại Trung Hoa trong những năm gần đây.

Theo Tân Hoa xã, các nhà khảo cổ đã khai quật được khối di tích nằm dưới lòng đất tại thôn Song Đôn, huyện Kiến Hồ, thành phố Diêm Thành. Miệng hố chứa kho tiền cổ có hình vuông, chiều dài 1,63 m, rộng 1,58 m và sâu khoảng 0,5 m. Bên trong là những xâu tiền đồng được xếp thành nhiều lớp ngay ngắn, cho thấy chúng được chôn cất có chủ ý và theo cách thức bảo quản truyền thống.

Phần lớn số tiền thuộc triều Tống – thời kỳ nổi bật trong lịch sử Trung Hoa với hệ thống tiền tệ phát triển và sản lượng tiền đồng đặc biệt lớn. Trong quá trình khai quật, các chuyên gia phát hiện số tiền đồng này được bảo tồn khá tốt, nhiều chiếc còn giữ nguyên dòng chữ khắc.

Điều này giúp giới nghiên cứu dễ dàng nhận dạng niên hiệu và xác định mốc thời gian chính xác hơn. Từ đó, chúng trở thành nguồn tư liệu quý giá hỗ trợ cho việc nghiên cứu lịch sử kinh tế, kỹ thuật đúc tiền cũng như hoạt động thương mại thời Đường – Tống.

Các nhà khảo cổ cho biết, trong xã hội cổ đại Trung Quốc, việc chôn giấu tiền đồng, đồ gốm sứ hoặc công cụ kim loại dưới lòng đất không phải chuyện hiếm. Người xưa thường làm vậy để bảo vệ tài sản trước chiến loạn, thiên tai hoặc các biến động chính trị. Vì thế, những kho tiền như thế này thường là bằng chứng phản ánh bối cảnh xã hội và đời sống dân sinh ở từng thời kỳ.

Một chi tiết đáng chú ý là quanh khu vực hố chôn kho báu, các chuyên gia còn phát hiện tới 70 giếng nước cổ. Mật độ giếng dày bất thường cùng vị trí gần tuyến giao tranh giữa quân Tống và quân Kim khiến nhóm nghiên cứu đặt giả thuyết rằng khu vực này có thể từng là một doanh trại tạm hoặc khu dân cư phòng thủ của cư dân địa phương.

Nếu giả thuyết này chính xác, việc chôn giấu lượng lớn tiền đồng có thể liên quan đến tình thế chiến tranh lúc bấy giờ, khi người dân hoặc quân đội cần cất giữ tài vật để tránh bị cướp phá.

Cơ quan khảo cổ tỉnh Giang Tô sau đó đã tiến hành phân loại, giám định, làm sạch và số hóa toàn bộ hiện vật thu được nhằm phục vụ công tác nghiên cứu lâu dài, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch trưng bày trong tương lai.

Phát hiện này góp thêm nguồn tư liệu quan trọng về lịch sử tiền tệ Trung Quốc, đồng thời mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới về đời sống xã hội, hoạt động quân sự và dòng chảy thương mại trong thời kỳ Đường – Tống.

Theo English.news.cn

