Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 1/7/2026: Hãng bay bị delay sẽ phải xin lỗi và bố trí ăn nghỉ, đi lại cho hành khách

11-12-2025 - 09:40 AM | Sống

Từ 1/7/2026: Hãng bay bị delay sẽ phải xin lỗi và bố trí ăn nghỉ, đi lại cho hành khách

Quốc hội thông qua Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) với tỷ lệ 93,23%.

Từ 1/7/2026: Hãng bay bị delay sẽ phải xin lỗi và bố trí ăn nghỉ, đi lại cho hành khách - Ảnh 1.

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) được Quốc hội thông qua chiều 10/12, với 11 chương, 107 điều và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Luật bổ sung và làm rõ nhiều nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách trong các trường hợp chậm, hủy chuyến hoặc từ chối vận chuyển.

Theo báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày, người vận chuyển phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các lý do chậm, hủy chuyến được công bố và sẽ được nhà chức trách hàng không Việt Nam giám sát việc thực hiện nghĩa vụ này. Luật đồng thời rà soát, cụ thể hóa các trường hợp hành khách được nhận lại tiền vé hoặc giá trị tương ứng đối với phần dịch vụ chưa sử dụng.

Luật quy định người vận chuyển phải thông báo kịp thời thông tin chuyến bay cho hành khách. Trường hợp hành khách đã có xác nhận chỗ nhưng chuyến bay bị chậm, hủy hoặc bị từ chối vận chuyển không do lỗi của hành khách, người vận chuyển phải xin lỗi, đảm bảo việc ăn, nghỉ, đi lại và chịu các chi phí liên quan phù hợp với thời gian chờ tại cảng hàng không.

Nếu việc chậm, hủy hoặc từ chối vận chuyển là do lỗi của người vận chuyển, hãng bay phải thu xếp hành trình phù hợp hoặc hoàn trả phần vé chưa sử dụng theo yêu cầu của hành khách mà không thu thêm bất kỳ khoản phí nào. Trong các trường hợp đó, người vận chuyển cũng phải trả một khoản bồi thường ứng trước không hoàn lại bằng tiền hoặc chứng từ có giá trị tương đương. Khoản này sẽ được trừ vào bồi thường trách nhiệm dân sự (nếu phát sinh).

Luật cũng làm rõ các quyền của hành khách, gồm quyền yêu cầu thu xếp hành trình hoặc hoàn tiền vé khi không được vận chuyển do lỗi của người vận chuyển; quyền được thông báo về giới hạn trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp thiệt hại; quyền nhận lại tiền vé hoặc phần giá trị dịch vụ chưa sử dụng sau khi trừ chi phí và tiền phạt theo điều kiện vé; và quyền từ chối tiếp tục chuyến bay tại bất kỳ cảng hàng không hoặc điểm hạ cánh bắt buộc nếu đang trong hành trình.

Thúy Hạnh

Theo Thúy Hạnh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
PGS thực hiện 40% ca ghép gan của cả nước, chinh phục kỹ thuật đỉnh cao thế giới: “Bệnh nhân quốc tế đã chủ động tìm đến Việt Nam”

PGS thực hiện 40% ca ghép gan của cả nước, chinh phục kỹ thuật đỉnh cao thế giới: “Bệnh nhân quốc tế đã chủ động tìm đến Việt Nam” Nổi bật

45 năm sau, Shizuka và Nobita liệu có hạnh phúc? Fan rơi nước mắt với chi tiết nhỏ này

45 năm sau, Shizuka và Nobita liệu có hạnh phúc? Fan rơi nước mắt với chi tiết nhỏ này Nổi bật

"Kẻ thù truyền kiếp" của mùi tanh: Cho vào khi nấu vịt sẽ khử sạch mùi, luộc lên thịt thơm lừng

"Kẻ thù truyền kiếp" của mùi tanh: Cho vào khi nấu vịt sẽ khử sạch mùi, luộc lên thịt thơm lừng

09:35 , 11/12/2025
Trúng 10 tỉ đồng, 2 vợ chồng liền hẹn ra ngân hàng trả thưởng: Dãy số nhiều người ngưỡng mộ

Trúng 10 tỉ đồng, 2 vợ chồng liền hẹn ra ngân hàng trả thưởng: Dãy số nhiều người ngưỡng mộ

09:30 , 11/12/2025
Từng bị coi là "thảm họa ẩm thực", một món ăn Việt bất ngờ lội ngược dòng lọt top 50 ngon nhất thế giới

Từng bị coi là "thảm họa ẩm thực", một món ăn Việt bất ngờ lội ngược dòng lọt top 50 ngon nhất thế giới

09:01 , 11/12/2025
Nam nhân viên bị sa thải đúng ngày sinh nhật, nộp cả trăm CV không ai ngó tới: Chỉ đổi 2 chi tiết trong hồ sơ, đời sang trang bất ngờ

Nam nhân viên bị sa thải đúng ngày sinh nhật, nộp cả trăm CV không ai ngó tới: Chỉ đổi 2 chi tiết trong hồ sơ, đời sang trang bất ngờ

08:41 , 11/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên