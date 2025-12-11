Ở độ tuổi 30, bạn nên từ bỏ 3 thói quen này nếu muốn cuộc sống hạnh phúc, dễ dàng hơn

Bạn có bao giờ cảm thấy mình bị mắc kẹt? Bạn chán công việc, chán căn phòng đang ở, chán mối quan hệ hiện tại, chán chính những lựa chọn của mình?

Bạn có thể thay đổi không? Có. Mọi thay đổi đều bắt đầu từ tư duy. Bạn mạnh mẽ hơn, can đảm hơn và tốt đẹp hơn rất nhiều so với những gì bạn đang nghĩ về bản thân.

Ở tuổi 30, đây là 3 thói quen bạn nên từ bỏ nếu muốn có một cuộc sống hạnh phúc, tích cực và “dễ dàng” hơn:

1. Cố bám lấy một công việc khiến bạn kiệt sức

Nhiều người rơi vào tình trạng cạn kiệt năng lượng vì công việc, ngày nào cũng như nhau, không được ghi nhận, không có cơ hội phát triển, hoặc đơn giản là chẳng còn cảm hứng. Bạn biết mình cần thay đổi, nhưng sự ổn định khiến bạn sợ phải bước ra ngoài.

Làm sao rời bỏ một công việc mang lại thu nhập và cảm giác ổn định? Làm sao rời một nơi mà dù bạn không thích nhưng bạn đã quen?

Câu trả lời là: Đi từng bước nhỏ. Chẳng hạn như: Chỉnh lại CV; tìm những công việc khiến bạn thấy hứng thú; nghĩ về khả năng chuyển ngành; nộp hồ sơ ứng tuyển.

Bạn hoàn toàn có thể bắt đầu một công việc mới, khiến bạn hạnh phúc hơn, chỉ cần bắt đầu bằng những bước nhỏ.

Ảnh minh hoạ

Nếu một mối quan hệ khiến bạn tổn thương, không còn hạnh phúc hoặc đánh mất chính mình, đó là dấu hiệu đã đến lúc bạn cần cân nhắc từ bỏ mối quan hệ này.

Vậy làm thế nào để rời bỏ một mối quan hệ?

Xây dựng một vòng hỗ trợ cho mình: Hãy tìm những người sẵn sàng lắng nghe và giúp bạn đứng vững.

Thay đổi môi trường sống: Nếu sống chung, hãy dọn ra ở riêng. Nếu không, hãy thay đổi không gian sống để làm mới tâm trạng.

Tự thưởng cho bản thân mỗi ngày: Một bộ váy mới, một bữa ăn ngon,... bất cứ điều gì giúp bạn thấy mình đang tiến lên.

Bạn sẽ vượt qua. Bạn mạnh mẽ, thông minh và xứng đáng với mối quan hệ tốt đẹp hơn. Nếu những gì bạn có không phải là điều đó, bạn hoàn toàn có thể bước đi.

Ảnh minh hoạ.

Nếu bạn không hài lòng với công việc, mối quan hệ hay lối sống hiện tại, hãy cho mình cơ hội bắt đầu lại. Sự thay đổi không xoá sạch mọi vấn đề, nhưng nó phá vỡ vòng lặp cũ, mở đường cho những điều mới mẻ.

Các nhà nghiên cứu gọi hiện tượng này là "hiệu ứng khởi đầu mới", những cột mốc tự nhiên như đầu tuần, đầu tháng hay đầu năm tạo cho não bộ cảm giác “đặt lại”, giúp ta có thêm động lực theo đuổi mục tiêu mới.

Nếu bạn thấy mình không hạnh phúc và không biết bắt đầu từ đâu, hãy thử bắt đầu bằng sự dịch chuyển. Có thể kể đến những việc như: Chuyển đến một nơi mới, gặp gỡ những người mới, tích cực hơn; tìm một công việc mới trong môi trường truyền cảm hứng; thuê một căn hộ có nhiều ánh sáng, view đẹp hay ở cạnh người trân trọng bạn đúng nghĩa.

Ảnh minh hoạ.

Bạn mạnh mẽ, can đảm, tử tế. Hạnh phúc của bạn nằm trong tay chính bạn. Bạn có quyền thay đổi cuộc đời mình.

Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ: Chấp nhận điểm yếu, tự hào về điểm mạnh, hiểu mình là ai và thay đổi những gì mình không còn muốn. Và mỗi ngày, hãy cố gắng thêm một chút. Đây là cuộc đời của bạn, hãy để bản thân luôn cảm thấy hạnh phúc, tự hào.