Rải CV 200 chỗ vẫn thất nghiệp, tính nghỉ Tết luôn cho rồi

Cuối năm, thị trường tuyển dụng có phần “đìu hiu”, âu cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Bởi đã làm được tới tầm này, chắc chẳng ai nghỉ, có mệt cũng phải cố làm tiếp để còn lĩnh lương tháng 13 cùng thưởng Tết.

Thế nên với những người thất nghiệp ở thời điểm hiện tại, khó khăn gấp đôi gấp 3 cũng không phải chuyện lạ. Thời gian lênh đênh đi tìm “bến đỗ” có thể kéo dài qua tới sang năm, đương nhiên, không ai muốn vậy nhưng đó lại là thực tế…

Tính nghỉ Tết luôn từ giờ…

Những ngày gần đây trên MXH Threads, không ít người đã tính chuyện nghỉ Tết hoặc khuyên nhau “nghỉ Tết sớm, có gì sang năm tính” vì cố rải CV giờ cũng khó. Trong khi đó, tiền nhà, tiền điện nước ăn uống ở thành phố cũng không rẻ, chi bằng trả phòng, về quê với bố mẹ rồi qua Tết, thị trường tuyển dụng đỡ “đìu hiu” thì mình quay lại.

Đang thất nghiệp, băn khoăn có nên nghỉ Tết sớm luôn không… (Ảnh chụp màn hình)

Một người khác đã thất nghiệp nửa năm, gửi CV tới 200 chỗ nhưng chưa tìm được bến đỗ... Người này cũng được khuyên thôi nghỉ Tết sớm cho rồi... (Ảnh chụp màn hình)

“Mình vừa trả phòng về quê rồi, về nghỉ Tết sớm chứ cũng không phải về hẳn. Thất nghiệp xong rải CV từ cuối tháng 9 đến hết tháng 11 mà chẳng đâu nhận, cũng ít chỗ tuyển nữa. Sang đến tháng 12 là coi như mình chẳng còn tí hy vọng nào là sẽ tìm được việc, nên thôi về quê coi như nghỉ ngơi chứ cố ở Hà Nội tháng tốn 7 triệu là ít, cả tiền phòng lẫn đủ thứ khác trong khi chẳng có thu nhập” - Một người chia sẻ.

“Giờ cố cũng chưa chắc tìm được việc mà ở thành phố ngày nào là tốn tiền ngày đó, vote về quê rồi qua Tết tính tiếp” - Một người chung quan điểm.

“Mình làm HR đây, cũng cho 1 tập đoàn khá lớn, khuyên mọi người là ai còn việc thì cố giữ việc, ít nhất là cũng qua Tết. Ai thất nghiệp thì đừng cố quá tầm này, cho phép bản thân nghỉ ngơi, về quê cũng được, đi chơi cũng được, tranh thủ học thêm thứ gì đó được thì càng tốt vì tầm cuối năm này công ty lớn ít tuyển lắm. Lý do là tuyển mới mất thời gian đào tạo, mà cuối năm ai cũng đủ thứ deadlines, tuyển người mới mà thêm việc thì mọi người có xu hướng chia nhau mỗi người gánh thêm 1 ít. Đấy là cảm nhận của mình thôi, còn đương nhiên vẫn sẽ có nơi tuyển nhưng chất lượng ra sao thì cũng khó nói lắm” - Một người khác bày tỏ.

“Nếu đã thất nghiệp từ cách đây vài tháng mà đến giờ chưa tìm được việc thì coi như là tín hiệu nhắn nhủ mình nên nghỉ ngơi đi. Chứ giờ có mấy ai chấp nhận bỏ lương tháng 13 với thưởng Tết để nghỉ việc đâu, nên ít nơi tuyển, khó tìm việc tầm này cũng là dễ hiểu thôi. Cố gắng thì cũng nên chọn đúng thời điểm” - Một người chia sẻ.

Nghỉ Tết thế nào khi thu nhập gần như về 0?

Dù xác định nghỉ Tết sớm hay vẫn cố gắng, tiếp tục rải CV để tìm việc, thì chúng ta vẫn phải thừa nhận với sau sự thật này: Kiểu gì cũng cần tiền tiêu Tết. Ngay cả khi thu nhập về 0, cũng khó mà thay đổi được, vấn đề chỉ là tiêu ít hay tiêu nhiều mà thôi.

Ảnh minh họa

Vậy phải làm sao?

1 - Xem lại kế hoạch tiêu Tết, cắt giảm tối đa những khoản không cần thiết

Vì đang thất nghiệp và cũng chưa có gì đảm bảo sau Tết sẽ tìm ngay được việc mới, thế nên, Tết này hạn chế chi tiêu thôi, vì chính mình chứ cũng không phải vì ai khác cả. Tùy hoàn cảnh cũng như nhu cầu của mỗi người mà ngân sách tiêu Tết sẽ khác nhau. Nhưng điểm chung là có vài khoản có thể cắt giảm, mà cắt hẳn được thì càng tốt.

Đầu tiên là chi phí làm tóc, làm nail. Tiếp theo là chi phí mua sắm quần áo, giày dép, phụ kiện,... Tóc mới, đồ mới đương nhiên ai cũng thích nhưng đừng quên tình hình tài chính hiện tại của bản thân…

Cảm giác “Tết phải đủ đầy” đôi khi lại là cái bẫy khiến nhiều người sau Tết rơi vào tâm trạng lo lắng, nợ nần hoặc phải cắt giảm chi tiêu đầu năm để bù lại. Trong giai đoạn thất nghiệp, tối giản chi tiêu dịp Tết không phải là keo kiệt, mà là để bản thân bước sang năm mới nhẹ nhàng, và bớt lo lắng hơn.

2 - Kết hợp tìm việc freelance, kiếm thêm đồng nào tốt đồng đó

Tìm việc full-time tầm này hơi khó, nên hãy thử cân nhắc chuyển hướng sang các công việc freelance ngắn hạn. Dù có thể thu nhập không quá cao, nhưng kiếm thêm được vẫn tốt hơn.

Ảnh minh họa

Chưa kể, làm freelance có lợi ở chỗ linh hoạt thời gian, bạn có thể đồng thời tiếp tục việc rải CV cho vị trí chính thức. Ngoài ra, việc có thêm một dự án nhỏ trong thời gian thất nghiệp cũng giúp tinh thần bớt nặng nề, cảm giác “vẫn còn giá trị, vẫn còn dùng được kỹ năng”.

Thậm chí không ít người còn tìm được công việc full-time từ chính các job freelance. Thế nên đừng bỏ qua, đừng coi thường những công việc thời vụ ngắn hạn. Trong lúc thất nghiệp, mỗi nguồn tiền đều có thể giúp bạn giảm bớt áp lực tài chính và duy trì sinh hoạt tối thiểu mà không phải vay mượn hay đụng đến khoản tiết kiệm để dành. Làm thêm vài ngày, có thêm vài trăm hay một triệu cũng đủ để bạn có cái Tết bớt căng thẳng hơn.

3 - Làm hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp

Nếu lúc còn đi làm, bạn có được đóng BHXH theo đúng luật và lúc nghỉ việc có tờ rời BHXH cũng như quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hãy đi làm hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp ngay lập tức.

Tùy vào mức lương đóng BHXH trước đây mà số tiền trợ cấp thất nghiệp của mỗi người một khác, nhưng rõ ràng, đó là quyền lợi của mình, chẳng tội gì không nhận.