Thạc sĩ danh giá từng thất nghiệp, phải đi chạy xe ôm kiếm sống: Biết mình đủ xuất sắc thì cần gì quan tâm nhận xét của người khác

Hành trình của Du Yang - thạc sĩ 38 tuổi đến từ Hồ Nam (Trung Quốc) – bắt đầu gây chú ý vào năm 2021, khi mạng xã hội lan truyền câu chuyện về một người đàn ông từng kiếm tới 1,5 tỷ đồng/năm nhưng sau đó phải mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm.

Điều khiến công chúng quan tâm không chỉ là cú rẽ bất ngờ trong sự nghiệp, mà còn là thái độ bình thản, không né tránh của anh trước những lời dị nghị.

Hành trình lập nghiệp tưởng như thuận lợi

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Hồ Nam, Du Yang theo học chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học Khoa học và Nghệ thuật Hồ Nam. Sau khi tốt nghiệp, anh tiếp tục con đường học vấn với tấm bằng Thạc sĩ Luật Kinh tế Quốc tế tại Đại học Tôn Trung Sơn – một trong những trường có uy tín tại Quảng Châu.

Ra trường, Du vừa làm việc trong ngành xuất bản, vừa dạy tiếng Anh tại các trung tâm và lớp học thêm. Sau vài năm, anh nhận ra mình phù hợp với môi trường giáo dục hơn nên quyết định chuyển sang dạy tiếng Anh toàn thời gian.

Năm 2017, Du mở một trung tâm tiếng Anh chuyên dạy học sinh tiểu học và THCS. Nhờ uy tín cá nhân và phương pháp giảng dạy hiệu quả, trung tâm sớm thu hút được lượng học viên ổn định, đem lại doanh thu khoảng 400.000 NDT mỗi năm (gần 1,5 tỷ VNĐ). Với mức thu nhập cao, cuộc sống của gia đình anh khá sung túc, sự nghiệp cũng được xem là vững chắc.

Tuy nhiên, ngành giáo dục Trung Quốc thời điểm đó bắt đầu đối mặt với những thay đổi lớn. Xu hướng giảm tải học thêm ngoài giờ cho học sinh khiến hàng loạt trung tâm dạy thêm phải thu hẹp hoặc đóng cửa, và cơ sở của Du cũng không nằm ngoài vòng xoáy này.

Bước ngoặt đưa đẩy trở thành tài xế chạy xe

Từ một giáo viên kiêm chủ trung tâm với thu nhập cao, Du đứng trước thực tế không còn nguồn tài chính ổn định. Việc tìm công việc mới không hề dễ dàng đối với một người đã quen dạy học tự do suốt nhiều năm.

Trong thời gian này, anh tập trung đưa đón con, làm việc nhà và suy nghĩ về con đường tiếp theo. Bước ngoặt đến từ một sự cố nhỏ: khi đứng trước cổng trường chờ con, một phụ huynh tưởng nhầm anh là tài xế và hỏi thuê xe. Khoảnh khắc ấy khiến Du nảy sinh ý tưởng chạy xe để duy trì thu nhập cho gia đình.

Khi mới bắt đầu công việc mới, thu nhập của Du vẫn rất bấp bênh: có ngày vài chục NDT, có ngày chỉ kiếm được vài đồng. Nhưng với Du, điều quan trọng là anh vẫn đang lao động chân chính.

Tuy nhiên, dư luận không dễ dàng chấp nhận. Khi câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người mỉa mai, cho rằng anh lãng phí bằng cấp. Mẹ anh cũng phản ứng gay gắt, thừa nhận cảm thấy “mất mặt” khi con trai tốt nghiệp thạc sĩ nhưng lại chạy xe ôm. Ngay cả con trai anh cũng mong bố dừng công việc vì bị bạn bè trêu chọc.

Trước tất cả, Du vẫn giữ được sự bình thản. Trong một cuộc phỏng vấn trên CCTV, anh nói: “Chẳng có gì đáng xấu hổ. Người có học vấn có thể làm việc ở bất kỳ ngành nào. Lúc sự nghiệp xuống dốc, chính công việc này giúp tôi lo cho gia đình.”

Trong quá trình chạy xe, Du quan sát thành phố, tìm thấy nhiều cảm hứng mới. Anh bắt đầu quay lại các khoảnh khắc trên đường, rồi kết hợp với việc dịch thơ, giảng tiếng Anh trong video. Một clip anh dịch bài thơ về cảnh đẹp thành phố, sử dụng chính hình ảnh ghi lại khi chạy xe, đã thu hút hơn 70.000 lượt thích trên Douyin. Bình luận nổi bật dưới video viết: “Một con người phi thường trong một công việc bình thường.”

Không chạy theo sự nổi tiếng

Mặc dù bất ngờ nổi tiếng, Du không dựa vào hình ảnh “tài xế xe ôm” để xây dựng thương hiệu cá nhân. Chỉ một thời gian ngắn sau, anh ngừng chạy xe và quay lại với nghề dạy học – lĩnh vực mà anh dành cả thanh xuân để theo đuổi.

Anh bắt đầu thiết kế các khóa học tiếng Anh trực tuyến, đồng thời giảng dạy tiếng Trung cho người nước ngoài. Du cũng phát triển kênh Douyin theo hướng giáo dục, chia sẻ phương pháp học tiếng Anh, mẹo sử dụng ngôn ngữ và những câu chuyện truyền cảm hứng cho người trẻ.

Khi được hỏi về nghi ngờ “câu chuyện xe ôm chỉ là chiêu trò” của cư dân mạng, Du thẳng thắn: “Tôi không cần dựng chuyện để nổi tiếng. Tôi từng vận hành trung tâm giáo dục, từng luyện thi du học. Tôi chỉ trải qua một giai đoạn trầm và dùng thời gian đó để điều chỉnh lại cuộc sống.”

Hiện tại, Du sống tại Hồ Nam, tiếp tục giảng dạy trực tiếp lẫn online. Hình ảnh trên mạng xã hội của anh cũng trở nên điềm đạm hơn: không còn chiếc mũ bảo hiểm đỏ, không còn những chuyến xe, mà là một người thầy đang đọc thơ, giảng ngữ pháp và trò chuyện với học sinh bằng giọng nói trầm ấm.

Nhìn lại những năm tháng đã qua, Du Yang khẳng định: “Tôi luôn tin rằng học hành chưa bao giờ là vô ích. Tri thức giúp tôi đứng vững và vượt qua khủng hoảng một cách nhẹ nhàng.”

Với anh, giá trị của một con người không nằm ở danh xưng nghề nghiệp, mà ở việc mình có đủ bản lĩnh để bước tiếp hay không. “Khi bạn đủ xuất sắc, bạn sẽ không cần để ý người khác nói gì,” anh nói.

