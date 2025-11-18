Chiêu lừa đảo mới nhắm vào đối tượng người thất nghiệp

"Làm việc cho tập đoàn X, lương tháng vài trăm triệu".

"37 tuổi, thu nhập trung bình năm trên 1 tỷ".

Gần đây ở Trung Quốc, các bài đăng về việc khoe công ty, khoe thu nhập đang xuất hiện tràn lan trên MXH. Một số blogger giả mạo danh tính của các cựu nhân viên hoặc giám đốc điều hành của các công ty/tập đoàn lớn, lợi dụng lượng truy cập của doanh để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tìm việc làm, các khóa học thi tuyển vào tập đoàn lớn,... với mức phí trên trời!

Chiêu trò lừa đảo đánh trúng tâm lý nôn nóng tìm việc của người thất nghiệp

Tờ Tân Hoa Xã nhận định: Chiêu lừa đảo mới này thường tập trung chia sẻ kinh nghiệm ứng tuyển vào tập đoàn lớn, hoặc cung cấp đáp án bài kiểm tra của các vòng ứng tuyển.

Kẻ lừa đảo chia sẻ kinh nghiệm làm việc, sau đó, chúng sẽ kêu gọi mọi người mua khóa học.

Ảnh minh họa

Theo các báo cáo, những bài đăng về "làm ở Big Tech" xuất hiện liên tục trên mạng, thường đi kèm từ khóa như: Big Tech, tập đoàn lớn, lương cao,... Điều này tạo ra cảm giác tò mò và khiến người xem ngưỡng mộ.

Không ít kẻ lừa đảo làm giả thân phận, họ tô vẽ bản thân với vai trò quản lý cấp cao tại các tập đoàn lớn, nhưng trên thực tế, có trường hợp còn chưa qua nổi thời gian thử việc, mà vẫn công khai mở khóa học đào tạo. Một số kẻ khác thì tiết lộ bản thân biết rõ "bí mật nội bộ", tường tận "thâm cung bí sử" của những doanh nghiệp hàng đầu, dù thực chất chỉ là nhân viên cấp thấp.

Về bản chất, chiêu trò lừa đảo này dựa vào khoảng trống thông tin: Danh tính khó kiểm chứng, thật - giả khó phân biệt.

Những người bị lừa gần như không thể xác minh người đang "dạy" mình có từng làm ở những tập đoàn lớn hay không, và chức vụ thực sự của họ là gì. Ngay cả khi các nền tảng áp dụng xác minh danh tính, vẫn tồn tại cả một "hệ sinh thái" lách kiểm duyệt. Điều này khiến người dùng khó nhận biết thông tin đúng - sai.

Doanh nghiệp lo ngay ngáy, ra sức cảnh báo

Tháng 9 vừa qua, Li Liang - Phó Chủ tịch Douyin đã phải ra thông cáo đính chính và cảnh báo để thể hiện rõ lập trường rằng Douyin không liên quan tới các khóa học dạy xin việc hay "giải đề" ứng tuyển vào Tập đoàn.

Thậm chí, vị Phó Chủ tịch còn nhấn mạnh sẽ mời Pháp luật vào cuộc để xác minh những người "tự nhận" là cựu nhân viên Douyin có thực sự từng làm việc cho Douyin hay không. Điều này cho thấy thiệt hại to lớn mà hành vi lừa đảo này gây ra.

Ảnh minh họa

Việc để chiêu trò này lan rộng còn ảnh hưởng tiêu cực tới trật tự tuyển dụng và thị trường lao động. Khi những người tìm việc bị dẫn dắt bởi thông tin sai lệch, họ dễ đưa ra các quyết định bồng bột, từ bỏ cơ hội việc làm thực sự, hoặc tin vào các khóa học "ảo" thay vì tự trang bị kỹ năng, kiến thức. Thậm chí, nó còn tạo ra một môi trường nơi sự thật và kinh nghiệm thực tế bị lấn át bởi các thông tin giả mạo, gây ra hoang mang và bất ổn cho người lao động.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần thận trọng với các khóa học, hội nhóm hoặc dịch vụ tuyển dụng tự nhận liên quan đến Big Tech, kiểm tra kỹ thông tin, và ưu tiên tìm đến các nguồn chính thống. Đồng thời, các nền tảng mạng xã hội cũng nên tăng cường giám sát, xác minh danh tính, và xử lý kịp thời những tài khoản giả mạo nhằm hạn chế rủi ro cho người dùng.

Chiêu lừa đảo đánh vào tâm lý nóng vội tìm việc của người thất nghiệp không chỉ là vấn đề cá nhân, mà còn là mối nguy với cả cộng đồng lao động và uy tín của các doanh nghiệp. Việc cảnh giác, kiểm chứng thông tin, và duy trì sự tỉnh táo khi tiếp nhận các nội dung trên mạng trở thành yếu tố sống còn để tránh rơi vào bẫy của các kẻ lừa đảo tinh vi.

(Nguồn: Beijing Business Daily)