Mua mía thấy vệt đỏ trên thân thì vứt ngay lập tức, ăn vào nôn mửa, co giật tay chân

Mía là một trong những loại trái cây giải khát quen thuộc, được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt tự nhiên, mọng nước và giá thành dễ tiếp cận. Những cây mía giòn, ngọt mát thường xuất hiện từ chợ đến các gánh hàng rong ven đường, đặc biệt vào những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, không ít người khi bổ mía lại bất ngờ phát hiện bên trong thân xuất hiện một vệt đỏ lạ mà nhiều người thường hay gọi là: “Mía chảy máu”.

Ảnh @quynhanhjolie

Trên mạng xã hội, hiện tượng này từng khiến nhiều người tò mò, một số người cho rằng mía có vệt đỏ thường khá ngọt nhưng số khác lại cho rằng mía có vệt đỏ không nên ăn. Thậm chí còn đùa vui rằng “Mía cũng là con người nên biết chảy máu”, “Mía này biết chảy máu”. Thế nhưng, đằng sau vết đỏ tưởng chừng vô hại ấy lại là một mối nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe.

Theo các chuyên gia, khi bổ mía phát hiện ruột có vết đỏ, tuyệt đối không nên tiếp tục ăn. Nguyên nhân là do mía chứa lượng đường cao, nếu để lâu trong điều kiện nhiệt độ nóng ẩm sẽ rất dễ bị nấm mốc xâm nhập. Những đốm hoặc vệt đỏ trong thân mía thực chất là dấu hiệu của nấm Arthrinium hoặc các vi khuẩn liên quan, có khả năng sinh ra độc tố axit 3 nitropropionic. Đây là một chất độc thần kinh nguy hiểm, có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ thần kinh trung ương. Đáng sợ hơn, loại độc tố này chịu được nhiệt độ cao nên dù rửa sạch hay nướng lên cũng không thể làm mất đi độc tính.

Ảnh: @quynhanhjolie

Trên thực tế, đã ghi nhận nhiều trường hợp nguy kịch liên quan đến có vệt đỏ trong ruột mía. Một người phụ nữ 51 tuổi tại Trung Quốc từng nhập viện cấp cứu sau khi cố ăn hết phần mía có ruột đỏ dù đã được cảnh báo. Tương tự, một bé trai bốn tuổi cũng rơi vào tình trạng suy đa tạng vì gia đình nhầm tưởng mía có vệt đỏ sẽ ngọt và mềm hơn. Các bác sĩ khẳng định, mía có đốm đỏ hoặc đen đều là dấu hiệu nhiễm khuẩn, nhiễm nấm hoặc sâu bệnh, tuyệt đối không được sử dụng.

Từ những trường hợp trên có thể thấy rằng, mía tuy là món ăn quen thuộc nhưng nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường như vệt đỏ trong ruột thì không còn là thực phẩm an toàn. Việc nhận biết sớm và không ăn mía bị hỏng không chỉ giúp tránh ngộ độc mà còn bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Để tránh ăn mía nhiễm khuẩn cần lưu ý những điều sau: