Cặp vợ chồng bỏ việc, bán hết nhà cửa đưa con gái 8 tuổi ra biển sống: 12 năm sau, người con lộ diện gây sốc

12 năm trước, mạng xã hội Trung Quốc từng xôn xao trước trường hợp của cặp vợ chồng tên Trạch Phong và Hồng Nham. Theo đó, không hiểu vì lý do gì mà họ đã quyết định rời bỏ công việc ổn định trong nhà nước. Thậm chí, họ còn bán nhà, bán xe và tiêu hết 400.000 tệ (gần 1,5 tỷ đồng) tiết kiệm để mua một chiếc thuyền buồm cũ để bắt đầu cuộc sống phiêu lưu trên biển. Con gái họ - Hinh Hinh, khi đó mới 8 tuổi, cũng phải rời trường học và theo cha mẹ rong ruổi khắp biển cả.

Quyết định này khiến nhiều người sốc, đặc biệt là những lời bàn tán về việc giáo dục con gái của họ. Không theo chương trình chính quy, thiếu bạn bè cùng tuổi, không có bằng cấp… tất cả đều là rủi ro mà bất cứ phụ huynh nào cũng phải lo lắng.

Cặp vợ chồng cho con ra đảo sống.

Tuy nhiên, 12 năm sau, gia đình xuất hiện trở lại trong các bài phỏng vấn và hé lộ một thực tế bất ngờ rằng Hinh Hinh đã tự học từ tiểu học đến trung học, trải qua tuổi thơ và thanh xuân gắn bó với thiên nhiên, cùng cha mẹ học hỏi, trải nghiệm và phát triển kỹ năng sống

Điều đặc biệt ở Hinh Hinh là sự tò mò và khả năng tư duy độc lập. Khi nhiều bạn cùng tuổi chỉ lo điểm số và áp lực học hành, cô bé lại tìm kiếm niềm vui và ý nghĩa cuộc sống thông qua trải nghiệm thực tế. Trong một cuộc phỏng vấn, Hinh Hinh chia sẻ: “Con cần tìm điều mình yêu thích, giống như bố đã làm. Ngoài đam mê, con còn muốn tích lũy trải nghiệm để hình thành quan điểm riêng về thế giới”.

Sự phát triển của con gái khiến họ bất ngờ.

Đừng giữ con quá lâu trong nhà mà hãy để trẻ trải nghiệm thế giới

Từ trường hợp của trên có thể thấy, giáo dục không chỉ là học chữ hay thi cử, mà là giúp trẻ kết nối với thế giới, tìm ra điều mình yêu thích và tự chủ trong học tập. Những trải nghiệm bên ngoài như đi du lịch hay tham gia hoạt động thực tế giúp trẻ mở rộng tầm nhìn, rèn luyện sự kiên nhẫn, khả năng chịu áp lực và gắn kết với cha mẹ.

Chuyên gia tâm lý nổi tiếng của Trung Quốc Lý Mai Cẩn cũng khẳng định: “Cha mẹ đừng quá lo lắng hay áp đặt, hãy tạo môi trường lành mạnh để trẻ được trải nghiệm, được thử sai và tự học hỏi”.

Việc để trẻ sống gò bó trong nhà, chỉ học tập, sẽ vô tình hạn chế sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngược lại, khi trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên, khám phá thế giới và trải nghiệm thực tế, trẻ sẽ học cách tự lập, tự giải quyết vấn đề, hình thành nhận thức và cảm xúc một cách tự nhiên.

Trẻ em cần được vui chơi, được tự do trải nghiệm, được tham gia các hoạt động ngoài trời, từ đó rèn luyện sức khỏe, phát triển trí tuệ và tăng khả năng thích nghi. Khi cha mẹ đồng hành, cùng chia sẻ trải nghiệm với con, trẻ sẽ cảm nhận được sự tin cậy, tình yêu thương và sự gắn kết trong gia đình, giúp tăng cường sức chịu đựng và sự tự tin.

Nuôi dạy con không phải là cuộc đua giành điểm số hay thành tích. Học hành là quan trọng, nhưng việc trẻ biết sống, biết trải nghiệm, biết quan sát và hiểu thế giới xung quanh còn quan trọng hơn. Trẻ cần học cách yêu thích điều mình làm, học cách chịu trách nhiệm và tự tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

Cha mẹ thông minh là người không quá lo lắng, không so sánh, không tạo áp lực quá mức. Họ hiểu rằng nuôi con giống như chăm một cái cây: bạn không thể ép buộc nó ra hoa hay kết trái sớm hơn tự nhiên. Nhiệm vụ của cha mẹ là chăm sóc, đồng hành, tạo môi trường an toàn, đầy tình yêu thương, để trẻ tự lớn lên, học cách đối mặt thử thách và tận hưởng cuộc sống.

Để trẻ phát triển toàn diện, cha mẹ có thể áp dụng một số nguyên tắc sau:

1. Kiểm soát cảm xúc, giao tiếp bình tĩnh: Truyền cảm giác an toàn và tôn trọng cho trẻ.

2. Nhịp độ vừa phải, tiến bước ổn định: Dạy trẻ từng bước, tập thói quen tốt thay vì chỉ chạy theo điểm số.

3. Cho phép sai lầm, giảm trách móc: Sai lầm là cơ hội học hỏi, hãy hướng dẫn trẻ cách giải quyết.

4. Làm gương trước, rồi mới dạy trẻ: Trẻ học cách sống và đối mặt thử thách qua tấm gương của cha mẹ.

Hãy nhớ rằng, thành công lớn nhất của cha mẹ là giúp con trưởng thành, tự lập và trở thành chính mình. Nuôi dạy trẻ là một hành trình tu dưỡng: vừa dạy con, vừa rèn bản thân. Khi cha mẹ sống đúng với bản thân và đồng hành một cách khôn ngoan, trẻ sẽ tự tìm thấy con đường riêng, học cách yêu thương, tận hưởng cuộc sống và đối mặt thử thách một cách tự nhiên.