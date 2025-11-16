Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ nào trong Tiếng Việt vừa nặng, vừa nhẹ? - Trả lời đúng, bạn lọt top 1% người thông minh nhất!

16-11-2025 - 07:44 AM | Sống

Câu đố nghe có vẻ rất vô lý nhưng đáp án thì đơn giản không ngờ.

Tiếng Việt là một ngôn ngữ giàu đẹp, phong phú và phức tạp với hệ thống thanh điệu độc đáo, tạo nên nét đặc trưng không thể nhầm lẫn. Sự thú vị của tiếng Việt không chỉ nằm ở ngữ nghĩa mà còn ở những trò chơi chữ đầy sáng tạo. Câu đố "Từ nào trong Tiếng Việt vừa nặng, vừa nhẹ?" là một minh chứng rõ nét, khiến người nghe không khỏi tò mò và thách thức trí tuệ.

Câu đố này thoạt nghe có vẻ hack não, thậm chí vô lý. Làm sao một từ lại có thể vừa "nặng" vừa "nhẹ" - hai khái niệm dường như đối lập nhau? Ngay cả người Việt, dù thông thạo ngôn ngữ, cũng có thể bối rối khi đối mặt với câu hỏi này.

Tuy nhiên, đáp án lại đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng, bởi nó nằm ngay trong sự tinh tế của cách chơi chữ trong tiếng Việt.

Từ nào trong Tiếng Việt vừa nặng, vừa nhẹ? - Trả lời đúng, bạn lọt top 1% người thông minh nhất!- Ảnh 1.

Đến đây bạn đã đoán được chưa? Nếu chưa thì xin công bố luôn: Đáp án cho câu đố này chính là từ... "nhẹ".

Từ "nhẹ" vừa mang nghĩa "nhẹ" (trái ngược với nặng), vừa mang dấu nặng - một trong sáu thanh điệu của tiếng Việt. Khi phát âm, dấu nặng tạo cảm giác trầm, "nặng nề" trong âm điệu, khiến từ này trở thành một sự kết hợp hoàn hảo giữa "nặng" và "nhẹ".

Theo Từ Điển Tiếng Việt của Hoàng Phê (NXB Đà Nẵng, 2006), "nhẹ" được định nghĩa là "có trọng lượng nhỏ, không nặng". Đây là nghĩa trực tiếp, chỉ trạng thái vật lý hoặc mức độ không đáng kể của sự vật, sự việc. Trong khi đó, trong tiếng Việt, dấu nặng là một thanh điệu trầm, khiến âm tiết khi phát âm nghe "nặng" hơn, như một sự nhấn xuống. Từ "nhẹ" vì thế không chỉ mang nghĩa nhẹ nhàng mà còn chứa đựng yếu tố "nặng" trong cách phát âm và cấu trúc thanh điệu.

Có thể thấy, câu đố đã tận dụng sự đa nghĩa của từ "nặng" (vừa là trọng lượng, vừa là thanh điệu) để tạo ra một đáp án vừa đơn giản, vừa thông minh. Chắc hẳn, một lần nữa, bạn sẽ phải gật gù: Tiếng Việt đầy bất ngờ!

Theo Thiên An

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc CATP Hà Nội kể chuyện dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ về nước: “Nước bạn đặt câu hỏi tại sao Việt Nam phá án và thu hồi được tài sản lớn đến thế”

Giám đốc CATP Hà Nội kể chuyện dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ về nước: “Nước bạn đặt câu hỏi tại sao Việt Nam phá án và thu hồi được tài sản lớn đến thế” Nổi bật

Cảnh báo quan trọng tới tất cả người dân có Bảo hiểm xã hội

Cảnh báo quan trọng tới tất cả người dân có Bảo hiểm xã hội Nổi bật

Sau buổi họp lớp tôi nhận ra, không phải tiền bạc hay địa vị, tôi thua hẳn bạn bè ở điểm này, mà tất cả cũng là do tôi

Sau buổi họp lớp tôi nhận ra, không phải tiền bạc hay địa vị, tôi thua hẳn bạn bè ở điểm này, mà tất cả cũng là do tôi

05:00 , 16/11/2025
Nghiên cứu 1.300 người tiết lộ sự thật chấn động về thói quen dùng điện thoại trước khi ngủ

Nghiên cứu 1.300 người tiết lộ sự thật chấn động về thói quen dùng điện thoại trước khi ngủ

00:28 , 16/11/2025
63 tuổi, nghỉ hưu, tôi làm 4 việc "tuyệt tình" rồi mới thấy đúng đắn: sống hạnh phúc mỗi ngày

63 tuổi, nghỉ hưu, tôi làm 4 việc "tuyệt tình" rồi mới thấy đúng đắn: sống hạnh phúc mỗi ngày

00:17 , 16/11/2025
ĐỪNG bao giờ cho 5 thứ này vào tủ lạnh nếu không muốn ăn phải độc tố

ĐỪNG bao giờ cho 5 thứ này vào tủ lạnh nếu không muốn ăn phải độc tố

23:52 , 15/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên