Hoa hậu 9X Di Khả Hân lên tiếng về những bình luận tiêu cực liên quan đến các cuộc thi nhan sắc?

Vào ngày 13/11 vừa qua, Hoa hậu Di Khả Hân cùng Miss Grand Vietnam 2024 Quế Anh đã trực tiếp tham gia buổi casting khu vực TP HCM cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 với vai trò ban giám khảo.

Hoa hậu Di Khả Hân cùng Miss Grand Vietnam 2024 Quế Anh

Sự kiện diễn ra tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng, quy tụ hơn 150 thí sinh. Các ứng viên được đo nhân trắc học, sau đó tham gia thử thách giới thiệu bản thân, trình diễn trên sân khấu. Một số nữ sinh còn thể hiện tài năng như ca hát, nhảy múa, võ thuật, thuyết trình… để chinh phục ban giám khảo.

Hoa hậu Di Khả Hân và Hoa hậu Quế Anh diện áo dài trắng đồng điệu, khoe vẻ đẹp nền nã. Cả hai không chỉ đánh giá phần thể hiện của dàn ứng viên mà còn đưa ra những nhận xét, góp ý giúp các bạn trẻ hoàn thiện mình hơn qua từng vòng thi.

Chia sẻ tại sự kiện, Võ Lê Quế Anh cho biết các bạn thí sinh ở khu vực miền Nam sôi động, có đầu tư, xuất hiện nhiều gương mặt nổi trội. Là người từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc ở các trường đại học và đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024, người đẹp mong muốn các nữ sinh sẽ tự tin thể hiện hết những tài năng của mình để tỏa sáng trên sân khấu và chinh phục ban giám khảo.

Trong khi đó, Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2018 Di Khả Hân tiết lộ cô nhận lời đảm nhận vai trò “cầm cân nảy mực” của buổi tuyển chọn vì ý nghĩa, những tiềm năng mà cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam mang đến. Từng có kinh nghiệm chấm thi trước đó nên người đẹp 9X không áp lực trong việc lựa chọn những ứng viên tiềm năng. Thậm chí, cô tin rằng hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ sẽ giúp mình cùng với ban giám khảo khác chọn ra những cô gái hội tụ đủ tài - sắc và dám nói lên tiếng nói của thế hệ sinh viên trẻ, khát khao hòa bình - xứng đáng với ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Di Khả Hân là ban giám khảo tại buổi casting khu vực TP HCM cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025

Nói về tiêu chí, Di Khả Hân tâm sự bên cạnh vẻ đẹp hình thể thì vẻ đẹp tâm hồn và ý chí của các bạn cũng được nàng hậu quan tâm. Cô nói: “Sự tự tin, thần thái toát ra từ nội lực bên trong của các bạn cũng là điều mà tôi đặc biệt chú ý khi chấm thi. Tôi nghĩ rằng tân hoa hậu không chỉ là một cô gái có vẻ đẹp tri thức, tâm hồn mà còn có ý chí vươn lên nhằm lan tỏa những giá trị tích cực đến với mọi người”.

Di Khả Hân bộc bạch từng là một thí sinh của các cuộc thi nhan sắc, cô hiểu được nỗi trăn trở, lo lắng của các bạn trẻ. Người đẹp động viên thế hệ đàn em bản lĩnh, vững vàng trước mỗi khó khăn, thử thách. Trước việc nhiều người có cái nhìn tiêu cực về các cuộc thi hoa hậu, người đẹp cho rằng đó là quan điểm cá nhân. Tuy nhiên cô tin rằng với định hướng rõ ràng từ ban đầu, Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam sẽ là một hành trình lan tỏa những thông điệp tích cực, từ đó tạo ra những giá trị cho xã hội và nâng tầm hình ảnh các bạn sinh viên trẻ trong kỷ nguyên số hiện nay.

Mang thông điệp “Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình”, cuộc thi nhằm tìm kiếm ứng viên xuất sắc nhất cho ngôi vị hoa hậu, với giá trị cốt lõi dựa trên các tiêu chí sắc đẹp – trí tuệ – bản lĩnh – giàu lòng nhân ái. Qua đó, ban tổ chức kỳ vọng sẽ tìm kiếm những cô gái hội tụ các yếu tố cần thiết để trở thành những đại sứ truyền cảm hứng, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Các thí sinh sẽ trải qua 4 tập truyền hình thực tế để tìm kiếm Đại sứ sinh viên vì hòa bình; Đại sứ sinh viên nhân ái; Đại sứ sinh viên tài năng và Đại sứ sinh viên khởi nghiệp sáng tạo.

Ngoài danh hiệu cao nhất với tổng giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng, gồm tiền mặt, vương miện, học bổng du học, gói truyền thông và các phần quà từ nhà tài trợ, ban tổ chức còn trao 4 giải á hậu cùng các giải phụ như Người đẹp thân thiện, Người đẹp mặc trang phục truyền thống đẹp nhất, Người đẹp được khán giả yêu thích nhất, Người đẹp ảnh, Người đẹp phong cách…

Đêm chung kết Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 dự kiến diễn ra vào 28.12 tại Quảng trường công viên Biển Đông (TP Đà Nẵng).