Giám đốc CATP Hà Nội kể chuyện dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ về nước: “Nước bạn đặt câu hỏi tại sao Việt Nam phá án và thu hồi được tài sản lớn đến thế”

Mới đây, trong buổi ra mắt bộ phim “Tường lửa Tràng An” vào ngày 14/11, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội cho biết tình hình tội phạm công nghệ cao có nhiều diễn biến phức tạp trong những năm qua.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ tại buổi ra mắt phim "Tường lửa Tràng An"

Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, lợi dụng sự phát triển của công nghệ và không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội. Trong 10 tháng đầu năm 2025, toàn thành phố đã phát hiện 1.787 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, chiếm 35% tổng số vụ phạm pháp hình sự, gây thiệt hại hơn 925 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy tội phạm công nghệ cao và tội phạm lừa đảo qua không gian mạng vẫn là một thách thức lớn, đòi hỏi lực lượng Công an Thủ đô phải chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm; đồng thời đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa của toàn xã hội.

Cùng với công tác phòng ngừa, CATP Hà Nội đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn, nổi bật như:

- Phối hợp điều tra, khám phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến hoạt động tư vấn, môi giới đầu tư ngoại hối, chứng khoán, vàng do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Bắt, khởi tố 48 đối tượng, thu giữ phong tỏa tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.300 tỷ đồng.

- Phối hợp điều tra, triệt phá ổ nhóm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 2.000 nạn nhân, dụ dỗ đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng tiền kỹ thuật số MPX, bắt, khởi tố 11 đối tượng, thu giữ phong tỏa tài sản của các đối tượng hơn 500 tỷ đồng.

- Chủ trì, phối hợp điều tra, khám phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt trên 500 tỷ đồng thông qua thủ đoạn đầu tư sàn giao dịch ngoại hối trái phép ricsmagroup.com, đấu tranh với 65 đối tượng liên quan, khởi tố bị can 40 đối tượng.

- Bắt xử lý 08 đối tượng lừa đảo thuộc công ty Maxx Group, bằng thủ đoạn tạo lập công ty tư vấn, giới thiệu tiền ảo, đã lôi kéo và chiếm đoạt của hơn 1.100 nạn nhân số tiền hơn 80 tỷ đồng.

Chính những chiến công kể trên là nguồn cảm hứng để bộ phim “Tường lửa Tràng An – Chuyên án cạm bẫy số” ra đời.

Trong bài phát biểu của mình, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng thông tin thêm về kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cầm đầu.

“Theo đó, thông qua Công ước Hà Nội vừa qua, CATP đã phối hợp với cảnh sát Philippines bắt giữ đối tượng Lê Khắc Ngọ và đang làm thủ tục dẫn độ. CATP đã báo cáo với Bộ Công an để sớm dẫn độ đối tượng Lê Khắc Ngọc và đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ, hoàn thành vụ án với các đối tượng chủ mưu, ngồi tại các nước.

Vụ án này là lần đầu tiên Việt Nam triệt phá được ổ nhóm tội phạm hoạt động xuyên biên giới, từ Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Việt Nam… thu hồi hơn 5.000 tỷ đồng.

Khi Công an Việt Nam trực tiếp sang Thái Lan đặt vấn đề dẫn độ, nước bạn cũng hỏi kinh nghiệm tại sao Việt Nam phá được vụ án và thu hồi được tài sản lớn đến thế. Các nước trên thế giới đều có thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên toàn cầu, nhưng để điều tra, khám phá, bắt giữ bằng được thì các nước cũng gặp nhiều khó khăn" , Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ khi chưa bị bắt. Ảnh: FBNV.

Người đứng đầu CATP Hà Nội cũng cho biết mới đây Hà Nội được chọn tổ chức sự kiện quốc tế đặc biệt: Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng - “Công ước Hà Nội 2025”. Đây là lần đầu tiên một Công ước toàn cầu về an ninh mạng mang tên Thủ đô Hà Nội, thể hiện vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong bảo đảm an ninh số. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định vì thế bộ phim “Tường lửa Tràng An” ra đời cũng là một hoạt động truyền thông góp phần lan tỏa tinh thần của Công ước Hà Nội trong cộng đồng.