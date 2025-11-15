Người phụ nữ Lạng Sơn chuyển khoản thành công 1,7 tỷ đồng rồi trình báo công an: Chủ tài khoản nhận tiền khẳng định "làm đúng pháp luật thì không sợ sai"

Theo công an tỉnh Lạng Sơn, mới đây, đơn vị đã kịp thời hỗ trợ người dân trên địa bàn nhận lại 1,7 tỷ đồng tiền chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, vào ngày 05/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lạng Sơn, nhận được trình báo của bà Dương Thị Mến (trú lại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn). Công dân này cho biết trong quá trình thao tác chuyển tiền qua tài khoản đã chuyển khoản nhầm số tiền 1.710.390.000 đồng. Vì thế bà mong muốn lực lượng công an hỗ trợ lấy lại số tiền trên.

Khi nhận được yêu cầu giúp đỡ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lạng Sơn, đã nhanh chóng xác minh thông tin. Đồng thời đơn vị xác định người nhận được tiền chuyển khoản nhầm là chị Lưu Thị Hoàng Mai trú ở phường Gò Vấp. TP. Hồ Chí Minh.

Chị Lưu Thị Hoàng Mai cho biết sau khi nhận thấy tài khoản cá nhân đột ngột có khoản tiền lớn được chuyển vào, đã chủ động liên hệ với ngân hàng để xác minh nguồn gốc. Đồng thời chị chờ hướng dẫn của cơ quan công an nhằm bảo đảm minh bạch, đúng quy định pháp luật.

“Khi nhận được số tiền lớn, tôi rất lo lắng. Tôi nghĩ có thể ai đó bị nhầm hoặc là chiêu trò lừa đảo, nên tốt nhất phải báo cơ quan chức năng. Làm đúng pháp luật thì không sợ sai”, chị Mai chia sẻ.

Với sự hỗ trợ, hướng dẫn của cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lạng Sơn, cùng sự phối hợp tích cực của ngân hàng, đến ngày 08/11/2025, chị Mai đã trả lại toàn bộ 1,710,390,000 đồng cho bà Dương Thị Mến.

Hình ảnh giao dịch chị Mai chuyển hoàn thành công cho bà Mến. Ảnh: CA tỉnh Lạng Sơn.

Việc chị Mai kịp thời phát hiện và trả lại số tiền lớn cho người chuyển nhầm thể hiện tinh thần trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và nghĩa cử cao đẹp. Hành động của chị đã góp phần lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng. Đây cũng là biểu hiện cụ thể của việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong xây dựng “Xã hội số an toàn – lành mạnh – nhân văn”, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng.

Khuyến cáo của lực lượng Công an khi nhận được khoản tiền không rõ trong tài khoản :

Khi phát hiện tài khoản của mình nhận tiền lạ, tiền chuyển nhầm, tuyệt đối không chi tiêu, không chuyển tiếp; lập tức liên hệ ngân hàng và thông báo cho cơ quan công an gần nhất để xác minh.

Không truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, hoặc tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai.

Luôn cảnh giác, tỉnh táo và tuân thủ quy trình pháp lý khi xử lý các tình huống giao dịch điện tử bất thường.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lạng Sơn ﻿