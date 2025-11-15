Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ Lạng Sơn chuyển khoản thành công 1,7 tỷ đồng rồi trình báo công an: Chủ tài khoản nhận tiền khẳng định "làm đúng pháp luật thì không sợ sai"

15-11-2025 - 16:18 PM | Sống

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lạng Sơn, đã nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin.

Theo công an tỉnh Lạng Sơn, mới đây, đơn vị đã kịp thời hỗ trợ người dân trên địa bàn nhận lại 1,7 tỷ đồng tiền chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, vào ngày 05/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lạng Sơn, nhận được trình báo của bà Dương Thị Mến (trú lại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn). Công dân này cho biết trong quá trình thao tác chuyển tiền qua tài khoản đã chuyển khoản nhầm số tiền 1.710.390.000 đồng. Vì thế bà mong muốn lực lượng công an hỗ trợ lấy lại số tiền trên.

Khi nhận được yêu cầu giúp đỡ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lạng Sơn, đã nhanh chóng xác minh thông tin. Đồng thời đơn vị xác định người nhận được tiền chuyển khoản nhầm là chị Lưu Thị Hoàng Mai trú ở phường Gò Vấp. TP. Hồ Chí Minh.

Chị Lưu Thị Hoàng Mai cho biết sau khi nhận thấy tài khoản cá nhân đột ngột có khoản tiền lớn được chuyển vào, đã chủ động liên hệ với ngân hàng để xác minh nguồn gốc. Đồng thời chị chờ hướng dẫn của cơ quan công an nhằm bảo đảm minh bạch, đúng quy định pháp luật.

“Khi nhận được số tiền lớn, tôi rất lo lắng. Tôi nghĩ có thể ai đó bị nhầm hoặc là chiêu trò lừa đảo, nên tốt nhất phải báo cơ quan chức năng. Làm đúng pháp luật thì không sợ sai”, chị Mai chia sẻ.

Với sự hỗ trợ, hướng dẫn của cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lạng Sơn, cùng sự phối hợp tích cực của ngân hàng, đến ngày 08/11/2025, chị Mai đã trả lại toàn bộ 1,710,390,000 đồng cho bà Dương Thị Mến.

Người phụ nữ Lạng Sơn chuyển khoản thành công 1,7 tỷ đồng rồi trình báo công an: Chủ tài khoản nhận tiền khẳng định "làm đúng pháp luật thì không sợ sai"- Ảnh 1.

Hình ảnh giao dịch chị Mai chuyển hoàn thành công cho bà Mến. Ảnh: CA tỉnh Lạng Sơn.

Việc chị Mai kịp thời phát hiện và trả lại số tiền lớn cho người chuyển nhầm thể hiện tinh thần trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và nghĩa cử cao đẹp. Hành động của chị đã góp phần lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng. Đây cũng là biểu hiện cụ thể của việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong xây dựng “Xã hội số an toàn – lành mạnh – nhân văn”, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng.

Khuyến cáo của lực lượng Công an khi nhận được khoản tiền không rõ trong tài khoản :

Khi phát hiện tài khoản của mình nhận tiền lạ, tiền chuyển nhầm, tuyệt đối không chi tiêu, không chuyển tiếp; lập tức liên hệ ngân hàng và thông báo cho cơ quan công an gần nhất để xác minh.

Không truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, hoặc tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai.

Luôn cảnh giác, tỉnh táo và tuân thủ quy trình pháp lý khi xử lý các tình huống giao dịch điện tử bất thường.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lạng Sơn ﻿

Cụ bà 65 tuổi được yêu cầu chuyển khoản 136 triệu đồng với nội dung ‘chuyển tiền đám cưới’: Công an vào cuộc, buộc dừng giao dịch

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc CATP Hà Nội kể chuyện dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ về nước: “Nước bạn đặt câu hỏi tại sao Việt Nam phá án và thu hồi được tài sản lớn đến thế”

Giám đốc CATP Hà Nội kể chuyện dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ về nước: “Nước bạn đặt câu hỏi tại sao Việt Nam phá án và thu hồi được tài sản lớn đến thế” Nổi bật

Cảnh báo quan trọng tới tất cả người dân có Bảo hiểm xã hội

Cảnh báo quan trọng tới tất cả người dân có Bảo hiểm xã hội Nổi bật

4 sự thật chỉ đến tuổi già mới nhìn thấu, 50 - 60 tuổi vẫn còn kịp chuẩn bị

4 sự thật chỉ đến tuổi già mới nhìn thấu, 50 - 60 tuổi vẫn còn kịp chuẩn bị

16:04 , 15/11/2025
798 chủ xe chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 1A có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

798 chủ xe chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 1A có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

15:54 , 15/11/2025
Họp lớp sau 20 năm: Nhìn cách dùng tiền là biết ai thật sự vững – ai chỉ đang cố tỏ ra giàu

Họp lớp sau 20 năm: Nhìn cách dùng tiền là biết ai thật sự vững – ai chỉ đang cố tỏ ra giàu

15:49 , 15/11/2025
Từ 1/1/2026, BHXH có thay đổi lớn, áp dụng cho người dân cả nước

Từ 1/1/2026, BHXH có thay đổi lớn, áp dụng cho người dân cả nước

15:43 , 15/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên