Cách nhanh nhất và cực kỳ đơn giản để nhận 400.000 đồng quà Tết

Liên kết tài khoản BIDV trên VNeID - Nhận 400.000 đồng quà Tết của Đảng và Nhà nước

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà cho người có công với cách mạng; các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội theo quy định của Chính phủ.

Việc chi trả được ưu tiên thực hiện thông qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng VNeID nhằm đảm bảo nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện cho người dân.

BIDV hướng dẫn người dân liên kết tài khoản trên ứng dụng VNeID để nhận ngay món quà tri ân đầy ý nghĩa, với các bước đơn giản như sau:

Bước 1: Đăng nhập VNeID, chọn “An sinh xã hội”, chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”

Bước 2: Chọn ngân hàng BIDV

Bước 3: Nhập số tài khoản BIDV (bấm đồng ý chia sẻ dữ liệu), Bấm tiếp tục . (Nhập thêm số chứng minh nhân dân 9 số nếu đăng ký trước đó)

Bước 4: Gửi yêu cầu thành công -> chờ nhận kết quả xác nhận từ VNeID.

Ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản nhận 400.000 đồng quà Tết.

Liên kết tài khoản Agribank trên VNeID

Ngân hàng Agribank cũng đã thông báo cách đăng ký nhận các khoản trợ cấp từ chính sách an sinh xã hội trên ứng dụng dịnh danh điện tử VNeID qua tài khoản.

Đối với khách hàng đã có tài khoản Agribank và tải ứng dụng VNeID:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập ứng dụng VNeID; lựa chọn dịch vụ "An sinh xã hội" và chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 2: Khách hàng chọn Agribank là ngân hàng nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách an sinh xã hội.

Bước 3: Khách hàng nhập thông tin liên kết gồm:

+ Số tài khoản thanh toán tại Agribank.

+ Số CCCD (nếu có).

Bước 4: Ứng dụng VNeID hiển thị kết quả.

Đối với khách hàng đã có VNeID nhưng chưa có tài khoản tại Agribank:

Ngân hàng hướng dẫn người dân vui lòng tới Chi nhánh Agribank nơi gần nhất để được hỗ trợ mở tài khoản Agribank hoặc mở tài khoản trực tuyến theo các bước sau:

- Bước 1: Tải ứng dụng Agribank Plus và chọn "Mở tài khoản/Đăng ký Agribank Plus. Hướng dẫn chi tiết xem tại đây

- Bước 2: Sau khi có tài khoản, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn như ở mục "Khách hàng đã có tài khoản Agribank" để liên kết tài khoản hưởng An sinh xã hội.

Những ai được tặng 400.000 đồng dịp Tết 2026?

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Theo đó, đối tượng được tặng quà 400.000 đồng/người bao gồm:

Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

Đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ; bao gồm cả trẻ mồi côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.