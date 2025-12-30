Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vượt mặt tiếng Nhật và Hàn, tiếng Trung trở thành ngoại ngữ được săn đón nhất năm 2025

30-12-2025 - 10:20 AM | Sống

Những người đang chọn tiếng Trung là một phần hành trang nghề nghiệp của mình hoàn toàn có thể yên tâm vì sự lựa chọn này đang mang lại những giá trị thực tế vượt mong đợi.

Trong nhiều năm qua, tiếng Trung thường được xem như một ngoại ngữ đặc thù, chỉ phù hợp với một nhóm nghề nhất định hoặc những bạn đi theo hướng biên phiên dịch. Nhiều người học từng mang tâm trạng hoang mang rằng liệu học xong có ứng dụng được gì không, hay ngôn ngữ này chỉ dùng cho những ngành nghề quá hẹp. Nhưng hiện tại, những dấu hiệu rõ rệt từ thị trường lao động đã mang đến một làn gió mới đầy lạc quan cho cộng đồng người học.

Một trong những dấu hiệu đáng chú ý nhất là xu hướng yêu cầu ngoại ngữ trong tuyển dụng đang tăng mạnh, trong đó tiếng Trung nổi lên như một điểm sáng đặc biệt. Theo dữ liệu tổng hợp từ hàng trăm nghìn tin tuyển dụng, số lượng việc làm yêu cầu tiếng Trung trong năm 2025 tăng gần 50% so với 2024 và gần gấp đôi so với 2023. Đây là mức tăng vượt trội hơn hẳn so với các ngoại ngữ phổ biến khác như tiếng Nhật hay tiếng Hàn, cho thấy vị thế của ngôn ngữ này trong mắt các nhà tuyển dụng hiện nay.

Tiếng Trung càng ngày càng hot hơn (Ảnh: SHNU)

Không chỉ dừng lại ở số lượng cơ hội, tiếng Trung còn là chìa khóa giúp người lao động hưởng mức thu nhập cao hơn đáng kể. Tại các vị trí yêu cầu ngoại ngữ, ứng viên biết tiếng Trung có thể nhận mức lương cao hơn từ 30% đến 100% so với những đồng nghiệp không có lợi thế này ở cùng mức kinh nghiệm. Đây chính là đòn bẩy lương rõ rệt, đặc biệt trong các ngành kỹ thuật, kinh doanh B2B hay pre-sales, nơi mà kỹ năng ngôn ngữ giúp xóa bỏ rào cản giao tiếp và tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp cho doanh nghiệp.

Thực tế này cho thấy ngoại ngữ không còn chỉ là một chứng chỉ để đi thi hay làm đẹp hồ sơ, mà đã trở thành một kỹ năng hưởng lợi trực tiếp trong thị trường lao động. Việc tiếng Trung vượt qua tiếng Nhật và tiếng Hàn để trở thành ngoại ngữ được tuyển dụng nhiều nhất minh chứng rằng cơ hội đã mở rộng ra mọi lĩnh vực, từ sản xuất đến logistics và công nghệ. Những người có tiếng Trung trong tay thường có cơ hội thử sức ở các vị trí mà nếu chỉ dựa vào chuyên môn thuần túy, họ khó có thể tiếp cận ngay từ đầu.

Sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư nước ngoài và sự phát triển mạnh mẽ của các chuỗi sản xuất liên quan tới thị trường tỉ dân dự báo xu hướng này sẽ còn tiếp diễn mạnh mẽ trong những năm tới. Đầu tư thời gian vào tiếng Trung ở thời điểm này không chỉ là học một ngôn ngữ, mà là đang xây dựng một lợi thế cạnh tranh khác biệt để bứt phá trong lộ trình nghề nghiệp tương lai.

Tổng hợp

Học tiếng Trung đâu chỉ làm phiên dịch, đây là 6 ngách cực hot cho ai giỏi ngôn ngữ này, lương không bao giờ dưới chục "củ"

Theo Thiên An

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
tiếng Trung

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui từ năm 2026 cho phụ huynh, học sinh cả nước: Miễn phí hàng loạt khoản tiền

Tin vui từ năm 2026 cho phụ huynh, học sinh cả nước: Miễn phí hàng loạt khoản tiền Nổi bật

Sau tuổi 60 nếu có đủ khoản tiền này trong tài khoản thì xin chúc mừng, bạn không cần tiết kiệm thêm nữa

Sau tuổi 60 nếu có đủ khoản tiền này trong tài khoản thì xin chúc mừng, bạn không cần tiết kiệm thêm nữa Nổi bật

5 loài hoa đẹp nhưng nếu trưng ở phòng khách thì rất nguy hiểm: Có loại rất được yêu thích vào dịp Tết

5 loài hoa đẹp nhưng nếu trưng ở phòng khách thì rất nguy hiểm: Có loại rất được yêu thích vào dịp Tết

10:11 , 30/12/2025
4 vị trí này càng sạch sẽ càng dễ đón lộc vào nhà, gia đình thịnh vượng, may mắn trong năm mới

4 vị trí này càng sạch sẽ càng dễ đón lộc vào nhà, gia đình thịnh vượng, may mắn trong năm mới

10:03 , 30/12/2025
Sở VHTT&DL Hải Phòng đồng hành cùng Grab quảng bá du lịch và ẩm thực địa phương

Sở VHTT&DL Hải Phòng đồng hành cùng Grab quảng bá du lịch và ẩm thực địa phương

10:00 , 30/12/2025
Cách nhanh nhất và cực kỳ đơn giản để nhận 400.000 đồng quà Tết

Cách nhanh nhất và cực kỳ đơn giản để nhận 400.000 đồng quà Tết

09:55 , 30/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên