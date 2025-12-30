Tết Kun 2026: Hành động nhỏ, hái niềm vui to – điểm hẹn của hàng triệu trẻ em Việt

Bởi vì, nhiều năm qua, Kun – thuộc Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF - một thương hiệu được định vị là “Bạn” của trẻ em đã gắn bó với tuổi thơ của hàng triệu trẻ em Việt Nam thông qua nhiều hoạt động, nhiều sân chơi, nhiều nhân vật hoạt hình đặc sắc và lôi cuốn. Tết năm nay, Kun cùng các em nhỏ trên cả nước thực hiện chuỗi tuổi nhỏ làm việc nhỏ, gom lại thành niềm vui to để bắt đầu một năm mới tràn đầy năng lượng vui khỏe, ý nghĩa.

“26 hành động nhỏ, hái niềm vui to” – Ai cũng có thể làm được

Phụ ba mẹ tưới cây; Sắp xếp bàn học ngăn nắp; Cùng mẹ làm mâm cơm ngày Tết; Dọn dẹp đồ chơi gọn gàng; Cả nhà cùng dọn nhà đón Tết ; Ăn nhiều rau xanh hoặc trái cây; Hát tặng ông bà, bố mẹ bài hát; Gấp hạc giấy may mắn tặng cho người mình yêu thương…. Đó là nhiều trong số 26 những hành động nhỏ mà Tết này Kun đồng hành cùng những người “Bạn” của mình. Với Kun, việc tốt của các “Bạn” chỉ cần bắt đầu từ những hành động nhỏ, đúng như tuổi nhỏ làm việc nhỏ rồi những việc đó gom lại thành niềm vui to cho cả nhà.

Để mọi trẻ em đều có thể tham gia được chương trình “Hành động nhỏ, hái niềm vui to”, Kun có tạo ra nhiều nhóm hành động nhỏ phù hợp với mọi trẻ em: Có nhóm việc nhỏ chỉ cần mang lại niềm vui và tiếng cười cho những người mình yêu thương; Có nhóm việc nhỏ kích thức sự sáng tạo, khám phá của các bạn nhỏ; Có nhóm việc nhỏ tạo ra sự gắn kết chia sẻ yêu thương với gia đình như là “Chụp một bức hình có đầy đủ các thành viên trong gia đình đang cười hẹ hẹ hẹ thật tươi cho KUN xem với bạn ơi!!!”…. …. Mọi việc tốt nhỏ của trẻ đều được Kun đồng hành, cổ vũ.

Và một điều không thể thiếu đối với các chương trình của Kun và cũng là phần được các bạn nhỏ mong đợi nhất là các phần quà hấp dẫn, đặc sắc. Khi các bạn nhỏ mua thùng sản phẩm KUN đều sẽ nhận được bao lì xì trúng ngay tiền mặt 100% với các mệnh giá (10.000vnd, 20.000vnd, 50.000vnd, hoặc 500.000vnd). Ngoài ra, khi các bạn nhỏ cùng mẹ tham gia chia sẻ về những hành động nhỏ, gặt hái niềm vui to lên trang cá nhân Facebook cùng KUN có thể nhận được những phần quà hấp dẫn. 26 tấm thiệp “Hành động nhỏ, hái niềm vui to” có trong các thùng sản phẩm Kun mà nhiều trẻ em đang háo hức mong chờ đã xuất hiện ở tại các cửa hàng, siêu thị trên toàn quốc.

MV Kun Tết 2026 – Tết hành động nhỏ, hái niềm vui to

MV Kun Tết 2026 cũng sẽ được ra mắt để gửi đến các bạn nhỏ những giai điệu ý nghĩa và vui nhộn cho dịp Tết này, với câu chuyện về Chớp Chớp và Tám Tuốt cùng phụ giúp ba mẹ trong những ngày Tết bận rộn, từ đó, gắn kết thêm tình cảm gia đình của các thành viên Gia đình nông dân siêu phàm.

Với tuyển tập phim ngắn KUN Tết hành động nhỏ, hái niềm vui to 8 tập sẽ hướng dẫn các bạn nhỏ những kỹ năng siêu hữu ích ngày Tết với sự đồng hành của Gia đình nông dân siêu phàm. Mỗi tập sẽ xây dựng một câu chuyện và tình huống khác nhau nhưng tất cả đều mang năng lượng của niềm vui, sự gắn kết, yêu thương với thông điệp "hành động nhỏ, niềm vui to". Khi xem series, ngoài giải trí các bé cũng sẽ hiểu thêm ý nghĩa ngày Tết, học cách trân trọng, tiếp nối văn hóa truyền thống. Biết chăm sóc không gian sống, phụ giúp ba mẹ những việc nhỏ, hiểu được lao động cũng mang lại niềm vui. Biết cách chia sẻ, trao đi yêu thương bằng hành động…

Bên cạnh các hoạt động truyền thông online, Kun Tết 2026 còn đồng hành cùng các bạn nhỏ thông qua chuỗi sự kiện quy mô lớn – nhỏ diễn ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tiêu biểu như Kun Marathon Hải Phòng tổ chức ngày 20/12/2025, thu hút hơn 2.000 em nhỏ tham gia; Kun Marathon Sóc Trăng, đường trượt sữa thạch tại Tiền Giang hay chương trình Kun Vui Khỏe tại Tuyên Quang.

Chuỗi sự kiện không chỉ mang đến không gian vui chơi, vận động lành mạnh cho trẻ, mà còn tạo cơ hội để các gia đình gắn kết, cùng nhau tận hưởng không khí Tết sớm. Bên cạnh đó, các booth Tết KUN với hoạt động bốc quẻ đầu năm, ông Đồ cho chữ cũng góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống, mang đến những trải nghiệm Tết ý nghĩa và đáng nhớ cho cả gia đình.

“Tết Kun hành động nhỏ, hái niềm vui to” thêm một lần nữa thể hiện đúng tinh thần của thương hiệu Kun nhiều năm qua trong hoạt động “Cùng Kun làm Việc Tốt” luôn đồng hành cùng trẻ em Việt Nam rèn luyện bản thân từ những việc nhỏ nhất hàng ngày, những việc nhỏ được gom lại, tạo nên giá trị lớn, giúp cha mẹ yên tâm vào sự phát triển tâm hồn, trí tuệ, thể chất của con và tạo ra nhiều niềm vui của mỗi gia đình trên hành trình nuôi dưỡng con cái.

Box thông tin giới thiệu sản phẩm: “Kun Tết – Hành động nhỏ, hái niềm vui to” là thông điệp Tết 2026 mà KUN muốn gửi đến các bạn nhỏ, khuyến khích và ghi nhận những hành động thường nhật tích cực của trẻ – từ đó mang lại niềm vui lớn cho cả gia đình trong dịp đầu năm mới. Song song với thông điệp ý nghĩa, KUN triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn: khi mua 01 thùng sản phẩm Kun Túi Thần Kỳ hoặc Kun Chai, khách hàng sẽ nhận ngay 01 bao lì xì trúng tiền mặt 100%, với các mệnh giá 10.000 – 20.000 – 50.000 – 500.000 đồng. Các dòng sản phẩm Kun Túi Thần Kỳ và Kun Chai đa dạng lựa chọn, phù hợp với nhiều nhu cầu dinh dưỡng của trẻ như sữa chua uống, sữa trái cây, sữa uống dinh dưỡng lên men, nước ép trái cây và sữa socola lúa mạch, giúp bé vừa vui Tết, vừa nạp năng lượng mỗi ngày.



