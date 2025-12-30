Nam A Bank khẳng định tầm nhìn văn hóa Việt qua Cosmo Beauty Music Festival

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt của Việt Nam, khi nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật và âm nhạc được tổ chức liên tiếp nhằm tôn vinh niềm tự hào dân tộc, đồng thời khẳng định vị thế của đất nước trong hành trình phát triển và hội nhập. Trong dòng chảy đó, Cosmo Beauty Music Festival by Nam A Bank trở thành điểm nhấn khép lại năm 2025, mang theo thông điệp về một Việt Nam trẻ trung, tự tin và sẵn sàng kết nối với thế giới.

Sự kiện thu hút hơn 20.000 khán giả trực tiếp, không chỉ là một đại nhạc hội mang tính giải trí mà còn là không gian để các thương hiệu lớn thể hiện tầm nhìn và vai trò đồng hành cùng các giá trị văn hóa xã hội. Với vai trò Nhà tài trợ chính ngân hàng chính thức của Miss Cosmo 2025, Nam A Bank tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, gắn liền với chiến lược thương hiệu "From Roots, We Lead", thông qua việc hiện diện tại một trong những sự kiện văn hóa giải trí nổi bật nhất năm.

Trước thềm Chung kết, Nam A Bank triển khai chương trình ưu đãi "Cosmo Beauty Music Festival 2025", trao tặng 5.000 vé tham dự lễ hội cho khách hàng và đối tác trên toàn hệ thống, bao gồm các đơn vị kinh doanh và nền tảng OneBank. Chương trình diễn ra từ ngày 04/12/2025 đến 15/12/2025, dành cho Khách hàng cá nhân, Khách hàng doanh nghiệp và đối tác, góp phần lan tỏa tinh thần kết nối cộng đồng và gia tăng trải nghiệm văn hóa giải trí dành cho công chúng.

Không dừng lại ở giá trị giải trí, Cosmo Beauty Music Festival by Nam A Bank còn đóng vai trò quan trọng trong việc khẳng định tầm nhìn của các đối tác chiến lược, trong đó có Nam A Bank, Đôi Dép cùng nhiều thương hiệu thuộc hệ sinh thái Royal Group. Việc hiện diện trong một sân chơi văn hóa giải trí đẳng cấp quốc tế giúp các thương hiệu được định vị gắn liền với tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận nhóm công chúng trẻ giàu tiềm năng.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa Đêm Chung kết Miss Cosmo 2025 và đại nhạc hội quy mô lớn, mang đến trải nghiệm đa tầng giữa sắc đẹp, nghệ thuật trình diễn và âm nhạc hiện đại. Chương trình được đầu tư bài bản về âm thanh, ánh sáng dàn dựng sân khấu, quy tụ đông đảo Hoa hậu, Á hậu, người đẹp, văn nghệ sĩ và ngôi sao giải trí. Hơn 100 cơ quan báo chí trong nước và quốc tế tham dự đưa tin, cùng sự hiện diện của hơn 40 Giám đốc Quốc gia Miss Cosmo 2025.

Cosmo Beauty Music Festival by Nam A Bank quy tụ dàn nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, tạo nên không gian kết nối đa văn hóa trên cùng một sân khấu. Các tiết mục được dàn dựng xuyên suốt, đan xen giữa năng lượng trẻ trung, màu sắc văn hóa bản địa và tinh thần hội nhập quốc tế, góp phần dẫn dắt cảm xúc khán giả từ cao trào sôi động đến những khoảnh khắc lắng đọng, giàu chiều sâu nhân văn.

Đêm Chung kết Miss Cosmo 2025 mở màn bằng lighting show ấn tượng, đánh dấu sự xuất hiện của "Đế chế Rồng" - biểu tượng xuyên suốt mùa giải. 71 thí sinh đồng loạt xuất hiện trong màn đồng diễn quy mô, khoác lên mình trang phục của NTK Brian Võ. Đương kim Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari xuất hiện từ bàn nâng trung tâm và trình diễn live ca khúc chủ đề "Into The Cosmo" với bản phối kết hợp giữa EDM hiện đại và nhạc cụ truyền thống Á Đông.

Kết quả chung cuộc, Miss Cosmo USA Yolina Lindquist chính thức đăng quang Miss Cosmo 2025, trong khi danh hiệu Runner-up Miss Cosmo 2025 thuộc về Miss Cosmo Philippines Chelsea Fernandez, khép lại một mùa giải giàu cảm xúc và dấu ấn quốc tế.

Thành công của chương trình còn đến từ ekip sáng tạo hàng đầu, với Tổng đạo diễn Trần Vi Mỹ, Giám đốc âm nhạc DTAP và Đạo diễn ánh sáng Nguyễn Ngọc Lâm, cùng nhau kiến tạo một "vũ trụ nghệ thuật" sống động, nơi bản sắc Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ đương đại.

Với Cosmo Beauty Music Festival, Nam A Bank không chỉ đồng hành cùng một sự kiện văn hóa giải trí tầm quốc tế, mà còn hiện thực hóa tinh thần From Roots, We Lead: Khởi nguồn từ giá trị văn hóa bản địa để Việt Nam tự tin kể câu chuyện của mình một cách tự nhiên, sâu sắc và bền vững trên sân chơi toàn cầu, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành trong việc nuôi dưỡng thế hệ trẻ và các giá trị cộng đồng