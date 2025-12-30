Sau khi uống nước luộc quả này trong 15 ngày tôi giảm 5kg, da và chân săn chắc: Nó đầy chợ Việt quanh năm, giá lại rẻ hều

Cách đây không lâu, nhóm bạn tôi đã bàn luận sôi nổi về cách giảm cân khi bị thừa cân. Có người đói đến mức chóng mặt, có người tập thể dục đến đau nhức đầu gối, cân nặng của họ lên xuống thất thường như tàu lượn siêu tốc.

Thế rồi chúng tôi cùng bàn về mẹo giảm cân trên mạng: Một cư dân mạng ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã đăng tải một thí nghiệm lên nhóm cộng đồng, cho biết cô đã giảm được 5kg sau khi uống nước bí đao trong 2 tuần.

Ban đầu, không ai tin cô ấy, nhưng sau đó cô ấy đăng ảnh cho thấy quần của mình rộng hơn, quầng thâm mắt giảm đi, thậm chí bắp chân cũng săn chắc hơn khi chạm vào.

Nhiều người cho rằng uống nước bí đao chỉ mang lại sự thoải mái về mặt tâm lý, trong khi đó, trên mạng có rất nhiều loại trà giảm cân và bột thay thế bữa ăn được quảng cáo rầm rộ.

Nhưng cô ấy nói rằng mình đã thử một loại "chế độ ăn kiêng sữa chua không đường", khiến bụng cô ấy bị đau quặn. Cuối cùng, cô ấy nhận thấy nước bí đao là phương pháp hiệu quả nhất.

Cô ấy đặc biệt đến chợ để chọn những quả bí mùa đông già, có lớp sương trắng dày và vỏ cứng, cắt thành từng miếng, rồi cho vào nồi cùng với vỏ và hạt, thêm một ít lúa mạch và táo gai, giống như nấu một nồi súp trong. Việc đó chỉ mất 10 phút.

Không nên đậy nắp nồi; cần để hơi nước thoát ra ngoài, vì người ta cho rằng điều này sẽ tối đa hóa tác dụng lợi tiểu của nó.

Cô ấy uống một tách mỗi sáng và một tách nữa lúc 10 giờ sáng, nhưng kiên quyết không uống vào buổi tối, vì sợ sẽ phải dậy đi vệ sinh quá thường xuyên.

Sau khi uống thuốc trong 3 ngày mà không thấy hiệu quả, đến ngày thứ 5 thì vết sưng trên mặt tôi giảm bớt, chân hết đau nhức, tôi cân lại thì thấy mình đã giảm được 2kg.

Một người trong phần bình luận đã hỏi liệu họ chỉ có thể uống súp và có thể ăn bí đao hay không.

Cô ấy trả lời ngay rằng chỉ cần uống nước canh là đủ, vì bí đao khi nấu chín không có nhiều hương vị, và tất cả tinh túy đều nằm trong nước.

Một số cư dân mạng cho biết: "Tôi cũng thuộc dạng người bị đầy hơi và béo bụng. Uống nước bí đao có tác dụng ngay lập tức, tốt hơn nhiều so với việc bỏ tiền mua các sản phẩm giảm cân". Những người khác đăng ảnh cho thấy quần của họ rộng hơn và mắt cá chân thon gọn hơn sau một tuần.

Bí đao không đắt. Bạn có thể mua một quả to với giá vài nghìn đồng/kg ở chợ. Người lớn tuổi trong gia đình tôi thường nấu và uống nước bí đao.

Một cụ ông kể rằng trước đây ông bị huyết áp cao, nhưng sau khi uống canh bí đao và lúa mạch trong nửa tháng, ông cảm thấy khỏe hơn nhiều và thậm chí còn có nhiều năng lượng hơn khi chạy bộ.

Nguyên tắc thực ra khá đơn giản: Nước bí đao có hàm lượng nước cao, có tác dụng lợi tiểu; hạt ý dĩ được coi là "nguyên liệu chính để loại bỏ ẩm thấp" trong các bài thuốc dân gian. Quả sơn tra cũng có thể làm giảm chứng nhờn rít. Mọi người đều nói nó có vị giống như nước mận chua, và cả nam lẫn nữ đều có thể uống được.

Lưu ý uống nước bí đao đúng cách

Mặc dù bí đao đem lại nhiều công dụng nhưng TS Nguyễn Tường (chuyên gia Đông y, làm việc tại Hà Nội) chia sẻ cần dùng đúng cách:

- Không lạm dụng uống nước bí đao sống hoặc ăn sống bí đao. Nguyên nhân bởi bí đao sống có tính tẩy cao, lạm dụng sẽ gây hại đường ruột.

- Bí đao có vì ngọt tính mát, không dùng cho những người tì vị hư hàn, hay lạnh bụng tiêu chảy.

- Đối với người bị cảm lạnh, ho đờm loãng nếu ăn bí đao bắt buộc phải cho thêm gia vị cay ấm như gừng, hành, tiêu...

