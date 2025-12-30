Không đeo vàng khi ngủ

Khi chúng ta đang ngủ, tốt nhất nên tháo chiếc vòng cổ này ra, vì chiếc vòng cổ sẽ bị biến dạng nếu bị vắt hoặc đè trong thời gian dài. Đặc biệt là loại mặt dây chuyền nhỏ, càng dễ hỏng hóc, khó sửa chữa.

Không đeo vàng khi tắm

Không nên đeo vòng cổ khi tắm, một số người cho rằng phiền phức nên lười tháo ra, thực tế các sản phẩm tẩy rửa dùng để tắm đều có thành phần hóa học, sẽ ăn mòn vòng cổ. Theo thời gian, vàng sẽ đổi màu và mất đi độ sáng bóng, ngày càng xỉn màu.

Hiểu rõ những kiêng kị khi đeo vàng kể trên sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối không đáng có. Ảnh minh họa

Không đeo vàng khi tập thể dục

Chúng ta đổ nhiều mồ hôi khi tập thể dục, trên thực tế, mồ hôi cũng có hại cho đồ trang sức. Vì trong mồ hôi có các chất axit sẽ có tác dụng ăn mòn dây chuyền vàng, lâu ngày sẽ khiến trang sức đổi màu. Do đó, nếu muốn duy trì và giữ giá trị của trang sức vàng, chúng ta nên chăm sóc nó nhiều hơn khi đeo.

Không nên đeo nhẫn vàng và bạc cạnh nhau

Không nên đeo nhẫn vàng và bạc cạnh nhau bởi việc này có thể làm giảm đi độ bền và vẻ bề ngoài của chúng. Do nếu đeo quá gần hoặc sát nhau trong cùng 1 ngón tay hoặc 2 ngón liền nhau có thể làm tăng ma sát và từ đó có thể làm xây xước, mất màu hoặc biến dạng trang sức. Nếu sử dụng trong thời gian dài cũng có thể khiến trọng lượng nhẫn bị giảm sút hoặc mất đi tính thẩm mỹ.