Mua ngao chỉ cần nhớ 3 mẹo này: Ăn không hết vẫn tươi, thịt không teo mà mọng ngọt như mới

Ngao là một trong những loại hải sản quen thuộc, giá phải chăng và dễ chế biến, xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm gia đình Việt. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên liệu khá "khó chiều". Chỉ cần chọn sai hoặc bảo quản không đúng cách, ngao rất dễ chết, bốc mùi và mất đi vị ngọt tự nhiên. Vì vậy, để mẻ ngao luôn tươi ngon, bạn nên nằm lòng vài mẹo nhỏ trong khâu chọn mua và bảo quản.

Mẹo chọn ngao tươi ngay từ chợ

Ngao tươi ngon trước hết phải là ngao còn sống khỏe. Quan sát kỹ sẽ thấy những con đạt chuẩn thường có vỏ khép chặt, cầm chắc tay. Nếu gặp con hơi hé miệng, bạn có thể chạm nhẹ vào vỏ. Ngao còn sống sẽ lập tức khép lại, phản xạ nhanh chứng tỏ chúng khỏe. Ngược lại, những con mở miệng nhưng không phản ứng thì khả năng cao đã chết hoặc rất yếu, không nên mua.

Tiếp theo là quan sát vỏ ngoài. Ngao ngon thường có vỏ cứng, bóng tự nhiên, không nứt vỡ, không có mùi lạ. Những con vỏ sứt mẻ dễ bị vi khuẩn xâm nhập, thịt nhanh hỏng và ảnh hưởng đến cả mẻ ngao khi bảo quản chung.

Về kích thước, không nên ham rẻ chọn ngao quá nhỏ. Ngao nhỏ khi nấu dễ teo, ít thịt và nhanh khô. Nên chọn những con có kích cỡ vừa đến lớn, cầm lên thấy nặng tay, đó thường là ngao béo, nhiều nước và ngọt thịt hơn.

Cuối cùng là mùi. Ngao tươi chỉ có mùi mặn nhẹ đặc trưng của nước biển. Nếu ngửi thấy mùi tanh nồng, hôi hoặc chua, tuyệt đối không mua vì có thể trong mẻ đã có ngao chết, rất dễ gây hỏng cả túi.

Mẹo bảo quản ngao sống trong ngăn mát tủ lạnh

Nếu dự định dùng ngao trong vòng 1-2 ngày, bảo quản sống trong ngăn mát là cách tốt nhất để giữ độ tươi.

Trước hết, tuyệt đối không để ngao trong túi nilon buộc kín. Ngao là sinh vật sống, cần oxy để tồn tại. Bọc kín sẽ khiến chúng nhanh ngạt và chết hàng loạt. Tốt nhất nên cho ngao vào rổ, rá hoặc túi lưới thoáng khí.

Tiếp theo, dùng một chiếc khăn sạch thấm nước, vắt ráo rồi phủ nhẹ lên bề mặt ngao. Lớp khăn ẩm này giúp giữ độ ẩm cần thiết, tránh để ngao bị khô màng nhưng vẫn không gây ngập nước.

Khi đặt vào tủ lạnh, nên để ngao ở ngăn mát, tránh xa cửa gió thổi trực tiếp. Nhiệt độ quá lạnh có thể khiến ngao chết nhanh hơn. Khoảng nhiệt lý tưởng là từ 4-8 độ C, đủ để ngao rơi vào trạng thái "ngủ" và giữ được độ tươi trong tối đa 48 giờ.

Mẹo bảo quản ngao lâu ngày bằng cách cấp đông

Với những người bận rộn hoặc muốn trữ ngao dùng dần cho các món cháo, súp, mì hay xào, cấp đông là phương án phù hợp hơn.

Ngao nên được sơ chế sạch cát trước khi cấp đông. Sau đó, tách lấy phần thịt ngao sống thay vì luộc chín. Việc luộc trước khiến thịt dễ bị dai, teo và mất vị ngọt sau khi rã đông.

Chia thịt ngao thành từng phần nhỏ vừa đủ cho mỗi lần nấu, cho vào túi zip hoặc hộp kín. Ghi rõ ngày cấp đông để dễ kiểm soát thời gian sử dụng. Nhiệt độ ngăn đá nên duy trì khoảng -18 độ C để giữ chất lượng tốt nhất.

Khi cần dùng, hãy chuyển ngao xuống ngăn mát để rã đông từ từ. Không nên rã đông bằng nước nóng hoặc lò vi sóng vì nhiệt cao sẽ làm biến tính protein, khiến thịt ngao mất độ ngọt và dễ bở.

Những sai lầm phổ biến cần tránh

Một trong những lỗi nhiều người hay mắc là ngâm ngao quá lâu trong nước. Ngao chỉ cần ngâm đủ thời gian để nhả cát, thường khoảng một đến hai giờ. Ngâm lâu trong nước tĩnh sẽ khiến chúng thiếu oxy và dễ chết. Ngoài ra, việc buộc kín ngao trong túi nilon khi chưa chế biến là sai lầm nghiêm trọng. Đây là nguyên nhân hàng đầu khiến ngao nhanh hỏng, bốc mùi dù mới mua về chưa lâu.

