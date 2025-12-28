Mua tôm, cứ học thuộc mẹo này là biết tôm tươi hay tôm bơm hóa chất

Đi chợ mua tôm, nhiều người có chung một thói quen là nhìn thật nhanh, thấy con nào to, bóng, nhìn mập mạp là chọn. Nhưng cũng chính thói quen đó khiến không ít người mang về nhà những mớ tôm nhìn thì đẹp mà ăn lại nhạt, mềm, thậm chí có mùi lạ khi nấu. Thực tế, tôm tươi và tôm bị bơm nước hay ngâm hóa chất khác nhau khá rõ, chỉ là người mua chưa để ý đúng chỗ.

Trước hết, nhìn tổng thể con tôm, đừng vội nhìn màu

Ra chợ, nhiều sạp bày tôm rất bắt mắt, con nào con nấy căng bóng, thẳng đơ. Nhìn qua thì có vẻ tươi, nhưng chính điểm đó lại là thứ bạn cần dè chừng. Tôm tươi tự nhiên thường cong nhẹ, thân không đều tuyệt đối. Khi nằm trong rổ, tôm có dáng co co chứ không thẳng băng. Còn tôm bơm nước thì nhìn mập đều từ đầu tới đuôi, các đốt căng phồng như được “bơm hơi”, cầm lên thấy nặng tay một cách bất thường.

Vì vậy, đừng vội chọn con to nhất, hãy chọn con nhìn tự nhiên nhất.

Tiếp theo, để ý phần đầu tôm, chỗ này khó làm giả

Nếu có một điểm rất khó qua mắt thì đó là đầu tôm. Tôm tươi thì đầu dính chặt vào thân, cầm lên không thấy lỏng lẻo, không rỉ nước. Ngược lại, tôm để lâu hoặc bị xử lý thường có đầu dễ rơi. Có khi chỉ cần nhấc lên là thấy đầu muốn tuột ra, hoặc phần tiếp giáp giữa đầu và thân có nước chảy ra. Nếu trong rổ có nhiều con rụng đầu sẵn, tốt nhất nên tránh, dù giá có rẻ đến đâu.

Rồi hãy sờ vỏ tôm, nhưng sờ cho đúng

Nhiều người sờ tôm bằng cách bóp mạnh, thật ra không cần như vậy. Chỉ cần vuốt nhẹ từ đầu xuống đuôi là đủ. Tôm tươi có vỏ hơi khô, không trơn nhớt, vuốt tay không thấy dính nước. Vỏ ôm sát thân, không có cảm giác lỏng. Trong khi đó, tôm bơm nước thường trơn, mát lạnh, vuốt tay là thấy ướt, thậm chí nước rịn ra ở các đốt. Chỉ cần cảm giác này thôi là đã loại được kha khá tôm không ổn.

Đừng bỏ qua cái đuôi, nhìn là biết tôm mới hay cũ

Đuôi tôm phản ánh rất rõ tình trạng của con tôm. Tôm tươi thì đuôi khép chặt, các cánh xếp gọn, màu sắc đều với thân. Tôm bị xử lý hoặc để lâu thường có đuôi xòe, mép đuôi sẫm màu, cầm lên thấy mềm nhũn. Đuôi càng xòe rộng thì tôm càng kém tươi, dù thân nhìn vẫn mập.

Nếu có thể, ngửi nhanh một chút

Đừng ngại ngửi, người bán quen chuyện này lắm. Tôm tươi có mùi tanh nhẹ, rất tự nhiên. Còn nếu thấy mùi hắc, mùi lạ, hoặc tệ hơn là không có mùi gì, thì nên cẩn trọng. Tôm bị ngâm hóa chất thường mất mùi tanh đặc trưng, đó là dấu hiệu dễ nhận ra nếu để ý.

Nhìn luôn nước trong khay tôm

Một mẹo nhỏ nhưng cực kỳ hiệu quả là quan sát nước dưới khay. Tôm tươi thường được giữ trên đá, nước tan ra trong và không sánh. Nếu thấy nước đục, nhớt, có bọt hoặc mùi lạ, khả năng cao tôm đã bị xử lý. Những khay lúc nào cũng ướt sũng dù không nhiều đá thường không phải dấu hiệu tốt.

Cuối cùng, đừng ham rẻ quá

Ngoài chợ, tôm tươi hiếm khi rẻ bất thường. Nếu giá thấp hơn hẳn các sạp xung quanh, lại đi kèm tôm to, mập, bóng loáng thì càng phải cân nhắc. Tôm bơm nước nặng cân hơn, bán rẻ vẫn có lời, còn người mua thì dễ mất tiền oan.