Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiệu trưởng ở TP.HCM có thể cho học sinh nghỉ Tết Bính Ngọ tối đa 14 ngày

28-12-2025 - 11:50 AM | Sống

Sở GD&ĐT TP.HCM cho phép hiệu trưởng các trường chủ động điều chỉnh linh hoạt thời gian nghỉ Tết Nguyên theo điều kiện thực tế nhưng tổng thời gian không quá 2 tuần.

Thông tin trên được đề cập trong thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM, chiều 27/12.

Theo thông báo của Sở GD&ĐT TP.HCM, giáo viên, học sinh và người lao động đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán trong 11 ngày liên tục.

Thời gian nghỉ bắt đầu từ ngày 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp) đến hết ngày 22/2/2026 (mùng 6 tháng Giêng).

Hiệu trưởng TP.HCM được linh hoạt điều chỉnh nghỉ Tết, không quá 2 tuần.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, căn cứ Kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026, lãnh đạo các cơ sở giáo dục được chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của đơn vị; đồng thời có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian nghỉ Tết cho học sinh, nhưng không vượt quá 2 tuần, bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật, trong khung thời gian nghỉ Tết đã được quy định.

Việc điều chỉnh thời gian nghỉ phải bảo đảm thực hiện đủ 35 tuần thực dạy, kiểm tra, đánh giá theo quy định; bảo đảm tiến độ, thời lượng và chất lượng giáo dục, đồng thời phù hợp với khung kế hoạch chung của toàn ngành giáo dục thành phố.

Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm bố trí lực lượng trực cơ quan; tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn, đặc biệt là công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị.

Trước đó, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng thông báo về lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026. Cụ thể, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên được nghỉ hai ngày 1 và 2/1/2026 (thứ Năm và thứ Sáu). Do trùng với hai ngày cuối tuần, tổng thời gian nghỉ kéo dài liên tục 4 ngày.

Sở cũng yêu cầu hiệu trưởng các trường chủ động bố trí lịch trực lãnh đạo, trực đơn vị trong thời gian nghỉ lễ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học.

Các đơn vị cần kiểm tra hệ thống điện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy; đảm bảo an toàn tuyệt đối, phòng chống cháy nổ tại phòng học, phòng chức năng, kho thiết bị. Đồng thời, các đơn vị cần tổ chức tổng vệ sinh trường lớp, nơi làm việc, giữ gìn cảnh quan môi trường “xanh – sạch – đẹp”.

Người dân Hà Nội đón tin vui vào đúng cuối tuần này

Theo Hoàng Thọ/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
hà nội, TP. HCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cậu bé 10 tuổi giành huy chương siêu trí nhớ thế giới, đọc nhanh 3.000 từ/phút

Cậu bé 10 tuổi giành huy chương siêu trí nhớ thế giới, đọc nhanh 3.000 từ/phút Nổi bật

Kế toán trưởng lái 6 chiếc Porsche nhưng chưa từng dám đỗ ở cổng công ty: Phơi bày sự thật về khối tài sản 213 tỷ đồng và loạt bất động sản

Kế toán trưởng lái 6 chiếc Porsche nhưng chưa từng dám đỗ ở cổng công ty: Phơi bày sự thật về khối tài sản 213 tỷ đồng và loạt bất động sản Nổi bật

Cụ bà 72 tuổi vô địch cúp thể hình, trẻ trung hơn 20 tuổi: Mồ hôi là loại serum chống lão hóa tốt nhất

Cụ bà 72 tuổi vô địch cúp thể hình, trẻ trung hơn 20 tuổi: Mồ hôi là loại serum chống lão hóa tốt nhất

11:28 , 28/12/2025
Sống 65 năm, mẹ tôi có 5 chiêu giữ nhà sạch như mới xây, không tốn một giọt mồ hôi dọn dẹp

Sống 65 năm, mẹ tôi có 5 chiêu giữ nhà sạch như mới xây, không tốn một giọt mồ hôi dọn dẹp

11:08 , 28/12/2025
Trước giờ bố đi làm xa, camera trong phòng khách ghi lại cảnh tượng khiến nhiều người chảy nước mắt

Trước giờ bố đi làm xa, camera trong phòng khách ghi lại cảnh tượng khiến nhiều người chảy nước mắt

10:58 , 28/12/2025
Vì sao nhà không có người ở nhanh xuống cấp?

Vì sao nhà không có người ở nhanh xuống cấp?

10:45 , 28/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên