Hãng sữa quốc dân Vinamilk thông báo khẩn ngay đầu năm 2026

Sáng ngày 2/1/2026, Vinamilk đã đăng tải thông báo chính thức trên trang fanpage có hơn 780.000 người theo dõi, liên quan đến một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội ảnh hưởng đến doanh nghiệp này.

Bài đăng của Vinamilk vào sáng ngày 2/1/2026. Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung thông báo, hãng sữa cho biết thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin đề cập đến một chương trình có sự tham gia của Vinamilk trong quá khứ. Doanh nghiệp ghi nhận và trân trọng sự quan tâm của cộng đồng đối với các thông tin này, đặc biệt trong bối cảnh đây là những chương trình hướng tới cộng đồng và mang tính xã hội hóa.

Tuy nhiên, Vinamilk khẳng định các nội dung đang được đăng tải và chia sẻ hiện nay chủ yếu là những trích dẫn rời rạc, thiếu bối cảnh tổng thể về chủ trương, quy trình cũng như các thủ tục pháp lý đầy đủ của chương trình. Theo Vinamilk, việc thiếu thông tin toàn diện có thể dẫn đến cách hiểu sai lệch bản chất sự việc, từ đó hình thành những nhận định không phản ánh đúng và đầy đủ thực tế.

Trong thông báo, Vinamilk nhấn mạnh quan điểm nhất quán về tính minh bạch và trách nhiệm trong suốt quá trình hoạt động. Doanh nghiệp khẳng định rằng mọi hoạt động trong gần 50 năm hình thành và phát triển đều được triển khai đúng chức năng, đúng thẩm quyền, tuân thủ pháp luật Việt Nam cũng như các chuẩn mực quản trị quốc tế của một công ty đại chúng.

Vinamilk cũng cho biết đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ thông tin hay kết luận nào từ các cơ quan có thẩm quyền xác nhận rằng những nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội là đúng hoặc phản ánh đầy đủ sự thật. Theo doanh nghiệp, các đánh giá liên quan đến những chương trình mang tầm quốc gia cần được xây dựng trên cơ sở các báo cáo chính thức, chính xác, toàn diện và có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Vinamilk bày tỏ sự hoan nghênh đối với các ý kiến đóng góp mang tính xây dựng, dựa trên thông tin xác thực, góc nhìn toàn diện và khách quan. Doanh nghiệp khẳng định luôn trân trọng sự quan tâm của cộng đồng khi được thể hiện bằng tinh thần chuyên nghiệp và liêm chính.

Trong thông báo, Vinamilk cũng cho biết sẵn sàng trao đổi, chia sẻ thông tin một cách minh bạch, đầy đủ và có trách nhiệm với các bên liên quan. Đây được xem là cơ sở để doanh nghiệp tin tưởng rằng các vấn đề được nhìn nhận một cách công bằng, khách quan.

Nhìn lại gần 5 thập kỷ hoạt động, Vinamilk cho biết doanh nghiệp luôn đồng hành cùng các cơ quan chức năng, các tổ chức trong lĩnh vực y tế và giáo dục, đồng thời lắng nghe ý kiến cộng đồng để nghiên cứu, phát triển các giải pháp nhằm nâng cao thể trạng cho hàng triệu trẻ em cũng như sức khỏe người dân Việt Nam.

Là thương hiệu dinh dưỡng quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, hiện diện tại hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, Vinamilk khẳng định sự chính trực, minh bạch và tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật luôn là nền tảng cốt lõi trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và các chương trình hướng tới cộng đồng của doanh nghiệp.

Bài đăng của Vinamilk nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách hàng. Nhiều người bày tỏ thái độ ủng hộ việc làm của Vinamilk.