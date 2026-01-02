Đi làm ngày đầu năm: Người nhận vàng 9999, kẻ hưởng lương gần 500%

Tết Dương lịch đến, khi nhiều người háo hức nghỉ ngơi cùng khoản thưởng rủng rỉnh, vẫn có không ít lao động miệt mài làm việc đến khi phố xá thưa dần, đổi lại mức thu nhập cao hơn ngày thường.

Tặng vàng cho người lao động dịp Tết Dương lịch

Những ngày cuối năm, thông báo từ Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP TKG Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hòa - phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) đã mang đến niềm phấn khởi cho người lao động. Theo đó, nhân dịp Giáng sinh 2025 và chào đón năm mới 2026, công ty phối hợp cùng Công đoàn tổ chức chương trình quay số may mắn, áp dụng cho toàn thể lao động làm việc đến hết ngày 2-1-2026.

Lễ quay số sẽ diễn ra lúc 11 giờ 15 ngày 3-1-2026 tại nhà ăn 1, dựa trên hệ thống quản lý nhân sự. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất 2 chỉ vàng 9999; 3 giải nhì, mỗi giải 1 chỉ vàng 9999; 30 giải ba, mỗi giải 1/2 chỉ vàng 9999 và 1.000 giải khuyến khích, mỗi giải 1 thùng sữa. Chương trình được kỳ vọng mang đến không khí vui tươi, gắn kết tập thể công nhân, lao động trong những ngày đầu năm mới.

Công ty CP TKG Taekwang Vina thông báo về việc tặng quà may mắn mừng Giáng sinh và năm mới đến toàn thể công nhân, lao động

Chỉ ít ngày trước kỳ nghỉ lễ, doanh nghiệp với khoảng 34.000 lao động tiếp tục công bố phương án thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Mức thưởng cao nhất 150% (tương đương 1,5 tháng lương) áp dụng cho lao động làm việc trước ngày 15-1-2025. Những người vào làm sau thời điểm này nhận mức thưởng từ 15% đến 135%, riêng lao động làm việc từ sau ngày 15-12-2025 đến 31-1-2026 được thưởng 500.000 đồng/người. Toàn bộ tiền thưởng sẽ được chi trả vào ngày 4-2-2026, giúp người lao động chủ động chi tiêu, chuẩn bị Tết.

Công nhân Công ty CP TKG Taekwang Vina hào hứng tham gia các hoạt động vui Xuân đón Tết do công ty phối hợp Công đoàn tổ chức dịp Tết Nguyên đán 2025

Bên cạnh thưởng Tết, công ty còn tăng lương tối thiểu năm 2026 thêm 350.000 đồng/người, tăng 3% lương cơ bản cho lao động đến hạn nâng lương, cho nghỉ 9 ngày Tết Nguyên đán (từ 14-2 đến 23-2-2026) và tăng trợ cấp nhà ở 50.000 đồng/tháng từ tháng 1-2026, góp phần nâng cao đời sống công nhân.

Chị Trần Thị Lan, công nhân công ty cho biết: "Những thông tin về thưởng Tết và các chế độ phúc lợi khiến tôi rất phấn khởi. Nó không chỉ giúp tôi chuẩn bị chi tiêu dịp Tết mà còn tạo động lực để gắn bó lâu dài với công ty".

Làm xuyên lễ, thu nhập gấp 3–4 lần ngày thường

Tại Công ty CP Sản xuất – Kinh doanh Sơn Kim (phường Cát Lái), người lao động được nghỉ 1 ngày trong dịp Tết Dương lịch, đồng thời 165 công nhân đang làm việc tại công ty được thưởng 200.000 đồng/người như một khoản động viên tinh thần trước thềm năm mới.

Ông Nguyễn Ngọc Tráng, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết doanh nghiệp đang tất bật chuẩn bị các phần quà Tết để trao đến công nhân và gia đình trong buổi tất niên dự kiến diễn ra ngày 7-2-2026, kết hợp với chương trình rút thăm trúng thưởng, nhằm tạo không khí ấm áp, gắn kết tập thể sau một năm lao động.

Người lao động tại Công ty CP Sản xuất – Kinh doanh Sơn Kim phấn khởi nhận khoản thưởng mừng năm mới

Bên cạnh đó, kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán cũng đang được hoàn thiện và dự kiến sớm công bố, giúp người lao động chủ động sắp xếp chi tiêu, chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Trong khi đó, nhiều lao động ngành dịch vụ chọn làm việc xuyên lễ để tăng thu nhập. Anh Nguyễn Hoàng Duy Khánh (phường Hiệp Bình, TP HCM), đầu bếp tại một nhà hàng Nhật Bản, cho biết thu nhập trong những ngày Tết tăng gấp 4 lần so với ngày thường. Dù vất vả và ít thời gian sum vầy, anh Khánh nhận định đây là sự đánh đổi cần thiết trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng cao.

Anh Đỗ Hữu Biểu, công nhân vệ sinh quận 4, làm việc xuyên lễ với thu nhập gấp 3 lần ngày thường

Tương tự, dịp lễ này, anh Đỗ Hữu Biểu, công nhân vệ sinh tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4 (phường Khánh Hội), vẫn đều đặn ra đường làm việc để giữ gìn vệ sinh môi trường, dù nhiều người được nghỉ ngơi. Đổi lại, thu nhập trong những ngày lễ của anh tăng gấp ba lần so với ngày thường.

"Những ngày này rác nhiều hơn, làm cực hơn, nhưng thu nhập cao hơn nên anh em cũng phấn khởi, có thêm động lực để cố gắng" - anh Biểu chia sẻ. Ngoài tiền lương làm việc ngày lễ theo quy định, anh và các đồng nghiệp còn được doanh nghiệp thưởng thêm 1 triệu đồng/người, phần nào bù đắp vất vả và động viên tinh thần lao động.

Theo Bộ Luật Lao động 2019, ngày 1-1 là ngày lễ mà người lao động được nghỉ làm việc và vẫn hưởng nguyên lương. Điều này có nghĩa là nếu không đi làm, họ vẫn nhận 100% lương ngày thường. Trường hợp người lao động phải đi làm trong ngày nghỉ lễ, tiền lương sẽ được tính theo chế độ làm thêm giờ với mức cao hơn đáng kể. Cụ thể, làm việc vào ban ngày trong Tết Dương lịch, người lao động sẽ nhận ít nhất 400% lương, gồm 100% lương ngày làm việc bình thường và 300% lương ngày lễ theo quy định. Nếu làm thêm giờ vào ban đêm, tổng thu nhập còn cao hơn, ít nhất 490% lương, bao gồm 100% lương ngày thường, 300% lương ngày lễ, 30% phụ cấp cho thời gian làm việc ban đêm và 60% lương cho giờ làm thêm ban đêm. Mức chi trả này được xem là đãi ngộ đặc biệt, nhằm bù đắp cho việc người lao động hy sinh thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình trong những ngày lễ quan trọng. Đồng thời, đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng, giúp người lao động đối chiếu và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng quy định nếu phát sinh tranh chấp.



