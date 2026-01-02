Đầu năm 2026: Đặt đúng 3 món này ở cửa chính, tiền vào như nước - bỏ qua là mất lộc

Cửa chính – nơi quyết định 60% vận khí của ngôi nhà

Trong phong thủy, cửa chính được xem là “miệng khí” - nơi đón gió, đón ánh sáng, và cũng là nơi dẫn tài lộc vào nhà. Một số chuyên gia phong thủy giải thích: “Nhà sạch – cửa thoáng – bố trí đúng đồ vật” có thể giúp dòng năng lượng tốt đi vào, tránh tài lộc bị nghẽn tắc.

Không cần mua đồ đắt đỏ. Đầu năm chỉ cần đặt đúng 3 món đơn giản dưới đây, nhiều gia đình tin rằng vận may sẽ sáng, công việc hanh thông, chi tiêu nhẹ nhàng hơn cả năm.

1. Muối trắng – thanh lọc khí xấu, chặn điều không may

Đây là mẹo phong thủy lâu đời, mẹ nào cũng biết, nhưng không phải ai cũng làm đúng.

Cách làm đúng đầu năm:

- Dùng 1 bát nhỏ đựng muối hạt trắng

- Đặt ở bên trái cửa chính, theo hướng từ trong nhà nhìn ra

- Thay muối sau 7 ngày, không giữ lâu

Vì sao hiệu quả?

- Muối tượng trưng cho sự thanh lọc, hút ẩm, hút khí xấu

- Giúp không gian cửa chính thông thoáng, giảm mùi, tăng cảm giác sạch sẽ

- Theo quan niệm phong thủy, muối giúp “xua uế khí”, mở đường cho tài lộc mới chảy vào nhà

Nhiều người kể rằng chỉ cần đặt bát muối đầu năm, không gian cửa nhà sáng – nhẹ – dễ chịu hơn hẳn.

2. Chậu cây nhỏ (nhất là cây lá tròn) – tượng trưng cho sự sinh sôi

Không phải cây nào cũng đặt được ở cửa. Đầu năm, phong thủy ưu tiên cây lá tròn, xanh bóng, sống khỏe.

Những cây hợp nhất:

- Kim tiền

- Lan ý

- Trầu bà chân vịt

- Ngọc ngân

- Lưỡi hổ mini

Cách đặt đúng:

- Đặt chậu cây bên phải cửa chính, tạo thế “sinh khí – phúc khí”

- Chọn chậu nhỏ vừa phải, đừng to quá sẽ chắn khí

- Nước tưới phải sạch, không để đọng nước

Hiệu quả phong thủy – và cả đời sống:

Cây xanh giúp không khí trong lành

Theo phong thủy, lá tròn tượng trưng cho sự viên mãn, tiền tài, giúp gia đình gặp việc trôi chảy, buôn bán hanh thông

Ngay cả về tâm lý, nhìn cây xanh cũng tạo cảm giác “đầu năm tươi mới”, tốt cho tinh thần chi tiêu – làm việc

3. Chuông gió kim loại – kích hoạt tài lộc, hóa giải bế tắc

Đây là vật phong thủy nhiều gia đình bỏ qua, nhưng lại có tác dụng rất rõ khi đặt đúng vị trí.

Cách treo đúng:

- Treo bên ngoài cửa chính, lệch sang tay phải

- Chuông gió chất liệu kim loại (ưu tiên 5 hoặc 6 thanh)

- Âm thanh nhẹ, trong, không chói tai

Vì sao lại quan trọng đầu năm?

- Theo phong thủy, kim loại thuộc hành Kim → đại diện cho tài khí – vận may – cơ hội mới

- Chuông gió giúp phá tan nguồn năng lượng cũ trì trệ, tạo “dòng chuyển động” cho tài lộc vào nhà

Một số chuyên gia còn khuyên: âm thanh chuông đinh tai quá thì không nên dùng, phải là âm thanh nhẹ, thanh, đều.

Vì sao chỉ 3 món mà hiệu quả?

Vì chúng tác động vào 3 yếu tố phong thủy quan trọng nhất của cửa chính:

- Thanh lọc khí xấu → muối trắng

- Tạo sinh khí → chậu cây lá tròn

- Kích hoạt tài khí → chuông gió kim loại

Khi 3 yếu tố này kết hợp, cửa chính trở thành điểm “đón lộc – giữ lộc – dẫn lộc” cho cả năm.

Lưu ý quan trọng:

- Không coi đây là “bùa may mắn”, mà là cách sắp xếp giúp nhà sạch – thoáng – đẹp

- Nhà càng gọn gàng, tinh thần càng sáng, việc chi tiêu – kiếm tiền cũng cải thiện

- Phong thủy tốt nhất là tinh thần thoải mái + nhà cửa ngăn nắp

Mẹ tôi hay nói: “Nhà đón nắng – cửa đón gió – lòng đón điều vui. Vậy là lộc tự vào”.