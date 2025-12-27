Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi làm kiếm tiền mệt thật, nhưng thiếu tiền thì mệt gấp đôi

27-12-2025 - 14:34 PM | Sống

Đi làm đủ lâu bạn sẽ hiểu: tiền không cứu bạn khỏi áp lực, nhưng thiếu tiền thì áp lực gấp đôi.

Khi còn trẻ, nhiều người nghĩ chỉ cần kiếm đủ tiền là mọi căng thẳng sẽ tự biến mất. Nhưng đến tuổi trung niên, trải nghiệm thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Có tiền không đồng nghĩa với hết áp lực. Công việc vẫn nặng, trách nhiệm vẫn nhiều, đầu óc vẫn không lúc nào được thảnh thơi. Tiền không thể giúp bạn bớt lo nghĩ, chỉ giúp bạn không rơi vào trạng thái hoảng loạn khi có chuyện xảy ra.

Áp lực của tuổi trung niên đến từ rất nhiều phía: công việc phải ổn định, gia đình cần dựa vào, cha mẹ bắt đầu yếu đi, con cái cần được lo lâu dài. Trong bối cảnh đó, tiền không còn là thứ để mơ mộng hay chứng minh bản thân, mà trở thành công cụ để giữ cuộc sống không trượt khỏi quỹ đạo. Có tiền, bạn vẫn mệt, nhưng là cái mệt có kiểm soát. Thiếu tiền, mọi áp lực cộng dồn và đẩy bạn vào thế bị động.

Đi làm kiếm tiền mệt thật, nhưng thiếu tiền thì mệt gấp đôi- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Điều đáng sợ nhất không phải là không giàu, mà là vừa chịu áp lực tinh thần, vừa phải lo tiền bạc. Khi thiếu tiền, mỗi vấn đề nhỏ đều dễ trở thành khủng hoảng. Một khoản chi phát sinh, một tháng thu nhập chậm lại, hay một rủi ro sức khỏe cũng đủ khiến tâm lý chao đảo. Lúc đó, áp lực không chỉ đến từ cuộc sống, mà còn đến từ nỗi sợ không xoay xở nổi.

Vì vậy, ở tuổi trung niên, tiền không cần làm bạn sung sướng, nhưng bắt buộc phải giúp bạn đứng vững. Không phải để khoe thành công, mà để giảm bớt một nửa gánh nặng khi mọi thứ cùng lúc ập đến. Đến lúc này, người ta mới nhận ra: tiền không giải quyết được hết áp lực, nhưng thiếu tiền thì áp lực chắc chắn nhân đôi.

Dù làm công ăn lương nhưng nếu có 3 tư duy kiếm tiền “đỉnh” thế này, sớm hay muộn bạn cũng sẽ đổi đời

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội nghìn năm "hiện lên" bằng ánh sáng, công nghệ tại triển lãm "Hà Nội Rạng Rỡ - Ánh sáng và Di sản"

Hà Nội nghìn năm "hiện lên" bằng ánh sáng, công nghệ tại triển lãm "Hà Nội Rạng Rỡ - Ánh sáng và Di sản" Nổi bật

Từ năm học 2026–2027, đây là bộ sách giáo khoa được lựa chọn để sử dụng trên cả nước

Từ năm học 2026–2027, đây là bộ sách giáo khoa được lựa chọn để sử dụng trên cả nước Nổi bật

Người phụ nữ suy thận cấp vì uống thứ nước "healthy" trị táo bón, bác sĩ: 4 đồ uống "vạn người mê" nhưng cấm kỵ với người thận yếu

Người phụ nữ suy thận cấp vì uống thứ nước "healthy" trị táo bón, bác sĩ: 4 đồ uống "vạn người mê" nhưng cấm kỵ với người thận yếu

14:31 , 27/12/2025
Bức thư nữ sinh gửi mẹ khiến ngàn người rơi nước mắt: "Hơn 1 năm trước con cũng được vậy mà, sao bây giờ chỉ còn mỗi con thôi"

Bức thư nữ sinh gửi mẹ khiến ngàn người rơi nước mắt: "Hơn 1 năm trước con cũng được vậy mà, sao bây giờ chỉ còn mỗi con thôi"

14:02 , 27/12/2025
Nhật Bản phát sốt với "sinh tố củ cải": Uống mỗi ngày, người phụ nữ giảm 6kg sau 4 tháng, cơ thể trẻ ra 15 tuổi

Nhật Bản phát sốt với "sinh tố củ cải": Uống mỗi ngày, người phụ nữ giảm 6kg sau 4 tháng, cơ thể trẻ ra 15 tuổi

13:30 , 27/12/2025
Máy giặt dễ trở thành “ổ” vi khuẩn, nấm mốc chỉ vì thói quen này

Máy giặt dễ trở thành “ổ” vi khuẩn, nấm mốc chỉ vì thói quen này

13:04 , 27/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên