Em gái 2K1 của Đỗ Mỹ Linh, nhan sắc cỡ nào mà dân mạng xúi thi Hoa hậu?

Dù hoạt động showbiz nhiều năm và luôn là cái tên được truyền thông quan tâm, nhưng không phải ai cũng biết rằng bên cạnh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh còn có một cô em gái ruột sở hữu nhan sắc nổi bật, đời tư kín tiếng và rất hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Em gái của Đỗ Mỹ Linh tên đầy đủ là Đỗ Mỹ Anh, sinh năm 2001, chiều cao hơn 1m7. Mỹ Anh ghi điểm với gương mặt sáng, đường nét thanh thoát và vẻ ngoài trong trẻo. Dù hai chị em không quá giống nhau về ngoại hình, nhưng đều mang khí chất nhẹ nhàng, hiền thục rất dễ tạo thiện cảm.

Đỗ Mỹ Anh - em gái kín tiếng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Ảnh: NVCC

Đỗ Mỹ Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình trí thức tại Hà Nội. Khác với chị gái sớm bước chân vào showbiz, Mỹ Anh lựa chọn cuộc sống khá khép kín, tập trung cho việc học tập và công việc cá nhân. Trên mạng xã hội, cô không chia sẻ quá nhiều về đời sống riêng tư, cũng không xây dựng hình ảnh theo hướng người nổi tiếng. Mỹ Anh có phong cách thời trang của Mỹ Anh thiên về sự tối giản, nhẹ nhàng, không phô trương nhưng vẫn toát lên vẻ nữ tính, nền nã.

Khác với chị gái từng bước lên ngôi vị Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Mỹ Anh hiện chọn cuộc sống khá kín tiếng và chưa bày tỏ mong muốn tham gia các cuộc thi nhan sắc. Tuy vậy, trước ngoại hình nổi bật cùng thần thái tự nhiên, không ít cư dân mạng vẫn dành lời khen và khuyến khích cô thử sức ở các đấu trường sắc đẹp.

Mỹ Anh sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào và phong cách thời trang nền nã. Ảnh: NVCC

Nhiều người dành lời khen trước vẻ ngoài xinh xắn của Mỹ Anh và khuyên cô thi nhan sắc. Ảnh: NVCC

Tuy vậy, Mỹ Anh chưa có ý định thi Hoa hậu. Cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung cho công việc. Ảnh: NVCC

Phong cách thời trang của Mỹ Anh khá tương đồng với chị gái

Mối quan hệ giữa Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Mỹ Anh cũng khiến nhiều người thích thú bởi sự gần gũi, thân thiết đúng chuẩn chị em trong gia đình. Trước đó, vào dịp sinh nhật lần thứ 23 của Mỹ Anh, Hoa hậu Việt Nam 2016 đăng tải khoảnh khắc đáng yêu của em gái kèm lời chúc đầy hài hước. Không chỉ dừng lại ở những câu chúc quen thuộc, nàng hậu còn khiến cư dân mạng bật cười với dòng trạng thái: "Chúc mừng sinh nhật, cần… tuyển em rể gấp".

Đi kèm bài đăng là một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh rạng rỡ, trẻ trung của Mỹ Anh, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng động mạng. Qua những khoảnh khắc đời thường như vậy, có thể thấy dù bận rộn với công việc và cuộc sống riêng, Đỗ Mỹ Linh vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho em gái, sẵn sàng chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi, giản dị nhưng đầy ấm áp.