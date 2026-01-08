300m² đất thuê, 30 năm chỉ trồng 2 loại cây: Một bài toán “giữ tiền” ngược đời của đôi vợ chồng trung niên

Không chạy theo mở rộng, không tận dụng tối đa diện tích để sinh lời ngắn hạn, khu vườn mang tên Ruyuan của Lưu Phi và Chu Hải Yến tồn tại như một minh chứng cho một kiểu tư duy tài chính hiếm gặp: giảm tối đa biến số để giữ ổn định lâu dài.

Thuê đất – nhưng đầu tư như gắn bó cả đời

Năm 2021, vợ chồng Lưu Phi thuê một căn nhà rộng khoảng 300m² ở làng Waitongwu, nằm sát đồn điền trà Long Tỉnh, bên ngoài khu thắng cảnh Hồ Tây. Cùng với căn nhà là một mảnh đất trống liền kề – nơi họ bắt đầu lại từ con số 0.

Toàn bộ quá trình thiết kế, cải tạo, xử lý nền đất, dẫn nước, xếp đá, trồng cây… kéo dài gần 1,5 năm. Nếu nhìn thuần túy bằng lăng kính tài chính, đây là một quyết định “khó hiểu”:

- Đất đi thuê

- Thời gian đầu tư dài

- Không có tài sản sở hữu vĩnh viễn

Nhưng Lưu Phi không coi Ruyuan là một dự án bất động sản. Với ông, đây là không gian sống – làm việc – nghỉ ngơi, nơi chi phí được tính bằng năm tháng sử dụng, không phải giá trị sang nhượng.

Chỉ trồng hai loại cây: Một quyết định gây bất ngờ

Điểm gây tò mò nhất của Ruyuan nằm ở lựa chọn thực vật: chỉ có thông và phong.

Không hoa quý hiếm. Không cây “hot trend”. Không thay đổi theo mùa để hút khách.

Về mặt tài chính, đây là một quyết định rất rõ ràng:

- Giảm chi phí bảo dưỡng: Ít chủng loại đồng nghĩa với ít kỹ thuật chăm sóc phức tạp.

- Giảm rủi ro sinh học: Dễ kiểm soát sâu bệnh, độ ẩm, đất.

- Giảm chi phí thay thế: Cây thông và phong đều là cây lâu năm, không cần trồng lại thường xuyên.

Những cây thông trong vườn là thông đen trồng từ thập niên 1950, có tuổi đời khoảng 70 năm. Thay vì tạo dáng cầu kỳ, Lưu Phi giữ nguyên dáng sinh trưởng tự nhiên – vừa tiết kiệm chi phí can thiệp, vừa kéo dài vòng đời cây.

Trong bối cảnh chi phí nhân công, vật tư và bảo dưỡng ngày càng tăng, sự đơn giản ở đây chính là chiến lược tài chính.

Đầu tư vào đá, nước và không gian “không sinh lời”

Ruyuan có đồi đá nhân tạo, ao cá koi, thác nước nhỏ và một sân khô phong cách Thiền. Tất cả vật liệu đá đều lấy từ vùng núi gần Hàng Châu – ưu tiên vật liệu địa phương để giảm chi phí vận chuyển.

Thác nước không chỉ để ngắm. Nó được đặt đúng vị trí để che tiếng ồn giao thông từ đường lớn, giảm nhu cầu xây tường cách âm, một chi tiết cho thấy cách tư duy “chi tiền một lần để tiết kiệm lâu dài”.

Nhiều khu vực trong vườn cố tình… để trống. Không trang trí thêm. Không khai thác thêm công năng. Với Lưu Phi, đó là “không gian để thở”.

Về tài chính, đây là những khoảng trống không tạo doanh thu, nhưng giúp giảm áp lực khai thác, bảo trì và chi phí phát sinh – một lựa chọn trái ngược với tư duy “tận dụng từng mét vuông”.

Nội thất cũ – chi phí thấp, vòng đời dài

Không gian trong nhà của Ruyuan sử dụng nhiều đồ nội thất cũ: ghế bập bênh, bàn gỗ tếch, sàn gỗ mun Indonesia đã hơn trăm năm tuổi.

Thay vì mua mới liên tục, Lưu Phi ưu tiên:

- Đồ đã qua sử dụng nhưng chất lượng cao

- Vật liệu có tuổi thọ dài, ít xuống cấp

- Thiết kế trung tính, không lỗi mốt

Cách làm này giúp giảm chi phí thay thế trong nhiều thập kỷ, đồng thời tránh được “khấu hao thẩm mỹ” – thứ khiến nhiều không gian phải sửa lại sau vài năm.

30 năm khởi nghiệp và tư duy “không sợ mất tiền”

Vợ chồng Lưu Phi từng phá sản, từng khởi nghiệp lại với số vốn chỉ hơn 16.000 nhân dân tệ (60 triệu đồng). Họ hiểu rất rõ cảm giác thiếu tiền, nên càng thận trọng với những khoản chi không cần thiết.

Thế nhưng, với Ruyuan, Lưu Phi thẳng thắn: “Nếu có mất tiền cũng không sao. Sợ hãi quá thì chẳng làm được gì”.

Điều đáng chú ý là: sự “không sợ” này không phải liều lĩnh, mà được xây dựng trên 30 năm kinh nghiệm, hiểu rất rõ mình đang cắt ở đâu – và giữ ở đâu.

Một kiểu tích lũy khác

Ruyuan không phải tài sản để bán. Không phải dự án để lãi. Nhưng nó mang lại:

- Không gian sống ổn định

- Chi phí duy trì thấp

- Nhịp sống chậm, bền

- Một “kho giá trị tinh thần” tích lũy theo năm tháng

Trong bối cảnh nhiều người chạy theo mở rộng, đa dạng hóa và sinh lời nhanh, khu vườn 300m² chỉ trồng hai loại cây này nhắc chúng ta rằng: đôi khi, chiến lược tài chính tốt nhất là biết dừng lại đúng lúc.

Không phải ai cũng nên làm theo. Nhưng đây là một bài toán đáng để suy nghĩ – nhất là với những ai đang mệt mỏi vì phải “tối ưu hóa” mọi thứ trong đời sống.