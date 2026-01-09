Chưa thấy ai sướng như mỹ nhân này: Được con trai tỷ phú quỳ gối cầu hôn với 337 tỷ tiền mặt, vàng cưới 75 tỷ

Là những ngôi sao xinh đẹp và tài năng nhất nhì showbiz Hoa ngữ, không có gì lạ khi những sao nữ đình đám đều chọn kết hôn với những người đàn ông tương xứng về địa vị. Trai tài gái sắc, đó đã là quy luật. Nhưng ở Cbiz, duy nhất Từ Tử Kỳ là minh tinh cưới chồng giàu được phong danh hiệu "nàng dâu nghìn tỷ". Truyền thông Trung Quốc nhận xét: "Cuộc đời của Từ Tử Kỳ chính là huyền thoại ở showbiz Hoa ngữ", khó tìm được người thứ 2.

Người đẹp sinh ra để làm dâu giới thượng lưu

Từ Tử Kỳ sinh năm 1982 trong 1 gia đình trung lưu ở Hong Kong (Trung Quốc). Bố cô là kế toán của công ty điện CLP, về sau trở thành thành viên của Viện kế toán công chứng Hong Kong (Trung Quốc). Mẹ Từ Tử Kỳ từng cùng bạn thân thành lập công ty cung cấp thiết bị vệ sinh mang tên "Lệ Khiết Bảo". Lên 5 tuổi, Từ Tử Kỳ và em gái theo cha mẹ sang Australia sinh sống. Với gia cảnh sung túc, Từ Tử Kỳ được cha mẹ chiều chuộng, nuôi dạy như công chúa.

Dù gia cảnh khá giả, có của ăn của để, nhưng trong suy nghĩ của mẹ Từ Tử Kỳ, đời người con gái hạnh phúc nhất là được gả cho 1 gia đình giàu có. Với suy nghĩ này, mẹ Từ Tử Kỳ yêu cầu cô chăm chỉ học tập, hiểu rõ lễ nghi, phát triển toàn diện để trở thành 1 viên ngọc hoàn mỹ. Mẹ Từ Tử Kỳ cũng không bắt cô làm việc nhà vì muốn con gái lớn lên với đôi tay trắng nuột nà, và luôn rủ rỉ với con rằng: "Đôi bàn tay này tương lai chỉ có đeo nhẫn kim cương mới là đẹp nhất".

Từ Tử Kỳ có cuộc sống sung túc, được cha mẹ nuôi dưỡng cẩn thận từ khi còn bé để sau khi trưởng thành cô có cơ hội bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Ảnh: HK01.

Với sự "tôi luyện" của mẹ, ngoài tiếng Quảng Đông, tiếng Trung Quốc phổ thông, nữ diễn viên có thể nói thông thạo tiếng Nhật, Tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ý. Từ Tử Kỳ tốt nghiệp Cử nhân ngành Kinh tế và Thương mại Đông Âu của Đại học London, và còn có bằng thạc sĩ chuyên ngành về Truyền thông. Năm 14 tuổi, với khuôn mặt thanh tú, vóc dáng cao ráo, Từ Tử Kỳ được công ty người mẫu Elite mời về làm việc. Sau đó, cô chuyển sang đóng phim và đạt được nhiều thành công. Cha mẹ Từ Tử Kỳ không phản đối con gái vào showbiz, nhưng kiên quyết cấm cô ăn mặc hở hang, đóng những phân cảnh táo bạo trên màn ảnh.

Nàng dâu nhà tỷ phú "số hưởng" nhất Cbiz

Năm 2004, Từ Tử Kỳ phát triển tình cảm với doanh nhân, tỷ phú Lý Gia Thành. Thực tế, từ năm 17 tuổi, cặp đôi đã biết đến nhau. Nhưng phải đến năm Từ Tử Kỳ 22 tuổi, cả hai mới chính thức hẹn hò. Lý Gia Thành là con trai của Lý Triệu Cơ - ông trùm bất động sản, người từng giữ vị trí giàu nhất Hong Kong (Trung Quốc) và chủ sở hữu Tập đoàn Nhà đất Henderson. Năm 2012, Lý Triệu Cơ từng lọt vào top 20 người giàu nhất thế giới, đứng thứ 19 với tổng giá trị tài sản lên đến 25 tỷ USD (hơn 500 nghìn tỷ đồng).

Sau 2 năm yêu nhau, Lý Gia Thành đã quỳ gối cầu hôn Từ Tử Kỳ. Thời điểm đó, màn cầu hôn của doanh nhân Lý Gia Thành dành cho Từ Tử Kỳ khiến báo chí xứ Trung tốn nhiều giấy mực. Cụ thể, mỹ nhân hàng đầu Cbiz đã được Lý Gia Thành tặng 100 triệu NDT (375 tỷ đồng) tiền sính lễ, vàng cưới trị giá 20 triệu NDT (75 tỷ đồng). Đám cưới của cặp đôi sau đó càng khiến toàn châu Á phản sửng sốt khi được tổ chứctvườn thực vật Royal Botanic Gardens, có view nhìn sang nhà hát Opera Sydney, với chi phí lên tới 89 triệu USD (hơn 2.100 tỷ đồng). Toàn bộ chi phí máy bay, xe hơi hạng sang, ăn ở ngủ nghỉ cho hơn 100 khách mời đều do nhà trai "bao thầu".

Ngày vui của Từ Tử Kỳ và Lý Gia Thành thuộc hàng hôn lễ xa hoa nhất châu Á. Ảnh: Sohu.

Vào ngày trọng đại, Từ Tử Kỳ mặc 2 bộ váy cưới với giá 500.000 NDT (gần 1,9 tỷ đồng). Trong đó, 1 bộ váy cưới đính thạch anh có giá hơn nửa tỷ đồng, chiếc còn lại có hiết kế bồng bềnh giống váy công chúa, trị giá 350.000 NDT (1,3 tỷ đồng). Điều khiến dân tính choáng ngợp nhất có lẽ nằm ở số nữ trang gồm vòng cổ, nhẫn, hoa tai trên người Từ Tử Kỳ. Uớc tính toàn bộ số trang sức kim cương, vòng vàng mà mỹ nhân Cbiz đeo trong đám cưới có tổng trị giá 30 triệu NDT (tương đương 112 tỷ đồng).

Sau khi cưới Lý Gia Thành, Từ Tử Kỳ rút khỏi showbiz, hưởng thụ cuộc sống xa hoa phú quý. Theo tờ On, 22 năm làm dâu nhà giàu, dù không hề đi làm hay can dự vào chuyện kinh doanh của gia tộc họ Lý, Từ Tử Kỳ vẫn nắm trong tay khối tài sản riêng không hề ít. Lúc sinh thời, cha chồng Lý Triệu Cơ đối xử với Từ Tử Kỳ không hề tệ. Với việc sinh được 4 người cháu (2 trai, 2 gái) cho nhà họ Lý, Từ Tử Kỳ được chồng và cả bố chồng thưởng tới 300 triệu USD (767 tỷ đồng).

Năm 2011, khi Từ Tử Kỳ sinh con trai đầu lòng, cô được ông xã tặng nhẫn kim cương 6,5 triệu USD (166 tỷ đồng) và du thuyền trị giá 13,5 triệu USD (345 tỷ đồng). Bố chồng cũng tặng minh tinh này căn biệt thự có giá gần 13 triệu USD (332 tỷ đồng). Khi mang bầu lần 4, Từ Tử Kỳ tiếp tục nhận được biệt thự tại Los Angeles, Mỹ với giá hàng triệu USD. Với số tiền khổng lồ nhận được từ nhà chồng mỗi lần mang thai, Từ Tử Kỳ được gọi với biệt danh "cô dâu nghìn tỷ" của showbiz châu Á.

Tháng 3/2025, tỷ phú Lý Triệu Cơ qua đời. Theo đó, khối tài sản hơn 140 tỷ HKD (hơn 460 nghìn tỷ đồng) của Lý Triệu Cơ sẽ chia đều cho 2 con trai, mỗi người 50%, khoảng 70 tỷ HKD (khoảng 230 nghìn tỷ đồng). Là vợ của Lý Gia Thành, nữ diễn viên Từ Tử Kỳ cũng chính thức trở thành bà chủ của khối tài sản khổng lồ này. 1 lần nữa, danh xưng cô dâu nghìn tỷ của mỹ nhân này càng được củng cố, khó có nàng dâu hào môn nào có thể soán ngôi.

Từ Tử Kỳ có biệt danh "cô dâu nghìn tỷ" ở showbiz Trung Quốc, được chồng yêu chiều, nhà chồng thưởng tài sản khủng. Ảnh: On

Hiện tại, Từ Tử Kỳ chủ yếu ở nhà chăm con, làm hậu phương cho chồng và tham dự các buổi tiệc xa hoa của giới thượng lưu. Ở tuổi 44, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp và sang trọng. Quan trọng hơn cả là Từ Tử Kỳ được chồng doanh nhân yêu thương hết mực.

Cuộc đời của Từ Tử Kỳ được xem là huyền thoại của Cbiz. Ảnh: On.

Nguồn: HK01, On, Sina