"Cực phẩm" tuyển võ Việt Nam gây bão với visual chuẩn nam thần, nhìn sang loạt bằng khen, huy chương mới thực sự "choáng"!

Mới đây, trên trang cá nhân, vận động viên (VĐV) Jujitsu Nguyễn Tiến Triển đã chia sẻ khoảnh khắc tổng kết năm 2025. Trong trang phục sơ mi trắng và vest lịch lãm, nam VĐV sinh năm 2003 khoe trọn vẻ điển trai cùng mái tóc bạch kim thương hiệu. Tuy nhiên, tâm điểm thu hút sự chú ý lại chính là bức tường phía sau, nơi treo kín những tấm huy chương và bằng khen danh giá mà anh đã nỗ lực gặt hái được trong suốt thời gian qua.

VĐV võ Tiến Triển khoe bằng khen (Ảnh: FBNV)

Năm 2025 đánh dấu bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp của Nguyễn Tiến Triển. Tại SEA Games 33 vừa diễn ra vào tháng 12, chàng trai Hà Nội đã cùng các đồng đội thi đấu xuất sắc để mang về tấm Huy chương Bạc quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung đồng đội hỗn hợp. Nhìn vào dàn huy chương trong ảnh, có thể thấy sự đa dạng trong bảng thành tích của Tiến Triển: từ những tấm huy chương tại giải vô địch quốc gia, giải trẻ, cho đến các giải đấu quốc tế tầm cỡ.

Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m83 cùng gương mặt góc cạnh, Nguyễn Tiến Triển từ lâu đã được người hâm mộ ưu ái gọi với biệt danh "nam thần" hay "hot boy" của bộ môn Jujitsu. Dù thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài lãng tử, ít ai biết rằng đằng sau đó là một tinh thần thép và sự kỷ luật nghiêm ngặt trên sàn tập. Bên cạnh sự nghiệp thể thao, Tiến Triển còn là cái tên đắt show trong làng mẫu ảnh.

Visual sáng bừng bên dàn huy chương, bằng khen (Ảnh: FBNV)

VĐV tuyển võ mà điển trai cỡ này (Ảnh: FBNV)

Hình ảnh thư sinh của chàng trai Jujitsu (Ảnh: FBNV)

Tiến Triển khoe thành quả với mẹ (Ảnh: FBNV)

Tiến Triển giành HCB SEA Games 33 (Ảnh: FBNV)