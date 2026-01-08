Cục trưởng Xuân Bắc đến giúp bố vợ nhưng lại làm 1 việc không ngờ

Trên Facebook, chị Hồng Nhung – vợ Cục trưởng Cục Biểu diễn Nghệ thuật, NSND Xuân Bắc – thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái hài hước: "Con rể lên dọn hàng cho bố vợ". Kèm theo đó là hình ảnh và clip ghi lại khoảnh khắc đời thường của nam nghệ sĩ bên bố vợ. Theo clip thì bố vợ NSND Xuân Bắc kinh doanh loa đài.

Tuy nhiên, trái với tưởng tượng của nhiều người rằng Xuân Bắc sẽ tất bật dọn dẹp, sắp xếp hàng quán giúp bố, cách "ra tay" của anh lại khiến dân mạng không nhịn được cười. Trong clip được chia sẻ, thay vì bê đồ hay thu dọn, NSND Xuân Bắc lại đứng… chọn bài và cất giọng hát. Hình ảnh con rể say sưa ca hát trong quán còn bố vợ ngồi trầm ngâm bên ngoài nhìn vào khiến không ít người xem phải "sốt ruột hộ".

NSND Xuân Bắc và bố vợ.

Xuân Bắc hát trong khi bố vợ ra ngoài cửa quán ngồi.

Bên dưới bài đăng, cư dân mạng để lại loạt bình luận hài hước: "Ông ngoại ngồi nghĩ: dọn hàng hay thế, bao giờ mới xong hả anh Bắc?", "Dọn hàng hay tranh thủ luyện giọng vậy bác?", "Ông ngoại kiểu mày về nhanh cho bố dọn bố còn đi ngủ", "Anh dọn thế này thì đến Tết Công Gô chưa xong chị nhỉ"; "Ông ngồi đang nghĩ bảo thế này bao giờ dọn xong"...

Không chỉ gây cười bởi hành động "dọn hàng kiểu nghệ sĩ", nhiều người còn tinh ý nhận ra một điểm tương đồng thú vị giữa Xuân Bắc và bố vợ, đó là gu thời trang khá màu mè, nổi bật khiến hai bố con trông càng thêm… hợp nhau.

Ít ai biết rằng, NSND Xuân Bắc và bà xã Hồng Nhung quen biết rồi nảy sinh tình cảm trong quá trình làm việc. Sau khi kết hôn, cả hai có với nhau 3 người con trai và duy trì cuộc sống gia đình giản dị, kín tiếng. Những khoảnh khắc đời thường hài hước như lần Xuân Bắc "lên dọn hàng cho bố vợ" cũng phần nào cho thấy sự gần gũi, thoải mái của nam nghệ sĩ trong gia đình bên vợ.