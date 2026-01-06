Nữ NSND từng là Phó giám đốc: U70 trải qua 2 lần mắc ung thư, có khán giả vừa gặp đã oà khóc bỏ chạy

“Mỹ nhân màn ảnh” đình đám một thời

NSND Hoàng Cúc (SN 1957) là một trong những nghệ sĩ gạo cội và tài năng hàng đầu của nền điện ảnh và sân khấu Việt Nam. Bà từng trúng tuyển khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó bén duyên với sân khấu kịch và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Vai diễn đầu tiên của nữ nghệ sĩ là Sa-ghi-a trong vở kịch Người đàn bà sau tấm cửa sổ xanh vào năm 1984 và nhanh chóng nhận được phản ứng tích cực từ khán giả, giới chuyên môn. Tên tuổi của bà gắn liền với những vai diễn trong các vở kịch Tôi và chúng ta, Em đẹp dần lên trong mắt anh, Nghĩ về mình, Mắt phố…

NSND Hoàng Cúc thời trẻ

NSND Hoàng Cúc được xem là biểu tượng nhan sắc của dàn mỹ nhân thập niên 1980 phía Bắc. Bà cũng được khán giả biết đến qua các bộ phim như Tướng về hưu, Bỉ vỏ, Sa bẫy, Hồi chuông màu da cam, Dòng sông khát vọng, Kiếp phù du…

Đặc biệt, vai diễn phản diện Thủy trong Tướng về hưu trở thành dấu ấn khó phai trong lòng công chúng. Nhờ vai diễn này, bà đã giành giải Diễn viên nữ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1990.

Trong chương trình Cine 7 - Ký ức phim Việt, NSND Hoàng Cúc từng chia sẻ về phản ứng bất ngờ của khán giả về vai diễn này. "Sau khi xem phim Tướng về hưu, họ không chỉ ghét bỏ mà có bạn còn nói: 'Cháu căm thù cô'. Nói đúng một câu, sau đó khóc òa lên rồi bỏ chạy. Nhưng tôi hạnh phúc lắm, vì khán giả sống với nhân vật của mình mà quên luôn bản thân diễn viên", nữ nghệ sĩ nói.

Vai diễn Thuỷ của NSND Hoàng Cúc trong phim Tướng về hưu



Để theo đuổi con đường nghệ thuật, NSND Hoàng Cúc từng có thời gian làm đủ nghề để kiếm thêm thu nhập, đem con đi diễn khắp nơi.

Trong thời gian đảm nhận vị trí Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 2001 - 2012, nữ nghệ sĩ tham gia dàn dựng nhiều vở kịch thành công, được công chúng đón nhận như Cát bụi, Mắt phố… Bà được phong tặng phong tặng danh hiệu NSƯT năm 1997 và nhận danh hiệu NSND vào năm 2011.

U70 sống lạc quan, mê du lịch, viết lách

Năm 2010, NSND Hoàng Cúc phát hiện mắc ung thư giai đoạn ba và phải đối diện với bệnh Basedow (cường giáp). Bà kiên cường chiến đấu với bệnh tật với sự đồng hành và yêu thương từ gia đình.

Nữ nghệ sĩ giữ tinh thần lạc quan, tận hưởng cuộc sống bằng đam mê làm thơ, viết truyện ngắn, đi du lịch. “Sáng sớm, tôi đi tập yoga, tối về ngồi thiền, khi có thời gian lại đi làm đẹp cho bản thân và du lịch nước ngoài”, nữ nghệ sĩ từng chia sẻ.

NSND Hoàng Cúc tận hưởng cuộc sống sau khi nghỉ hưu

Phong cách thời trang phóng khoáng, sang trọng của NSND Hoàng Cúc cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Với mái tóc màu bạch kim, nhiều người đùa nữ nghệ sĩ là bà nội sành điệu nhất làng diễn viên. Bà quan niệm “cứ sống vui hôm nay đi, chuyện ngày mai tính sau, ngày nào mình còn cảm thấy vẫn vui được thì cứ vui”.

Về hưu, nữ nghệ sĩ vẫn bận rộn, làm việc hơn cả lúc trẻ. NSND Hoàng Cúc từng gây ấn tượng khi trở lại màn ảnh với vai diễn mẹ chồng trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái năm 2019. Nhiều khán giả đã dành cho NSND Hoàng Cúc danh xưng bà “mẹ chồng quốc dân”, khiến nữ nghệ sĩ vô cùng hạnh phúc.

NSND Hoàng Cúc và các diễn viên phim "Hoa hồng trên ngực trái"

Những năm gần đây, NSND Hoàng Cúc tiếp tục phải chiến đấu lần thứ 2 với căn bệnh ung thư. Sức khoẻ không còn ổn định như trước nhưng bà nhìn nhận bệnh tật là điều khó tránh khỏi khi tuổi đã cao và bản thân cần học cách bình tĩnh đối diện với mọi biến cố. Hiện tại bà dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, thay đổi chế độ ăn uống và sinh hoạt, cũng như học cách buông bỏ phiền muộn và giữ những cảm xúc tích cực mỗi ngày.

Nữ nghệ sĩ mong muốn gắn bó với nghệ thuật, dự định ra mắt truyện ngắn tự sáng tác trong tương lai. Trước đó, bà từng ra mắt trường ca "Cúc" ghi lại những cảm xúc, suy tưởng về cuộc đời vào năm 2024 và dành toàn bộ doanh thu làm từ thiện, hỗ trợ trẻ em nghèo vùng cao.

(Tổng hợp)