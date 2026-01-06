Starbucks xin lỗi

Sáng ngày 6/1, hệ thống đặt hàng của Starbucks Việt Nam gặp sự cố khi hiển thị giá toàn bộ đồ uống về mức 0 đồng. Sự việc không chỉ gây hỗn loạn trên các ứng dụng giao đồ ăn mà còn khiến hàng trăm tài xế công nghệ rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan" tại các cửa hàng.

Sự việc bắt đầu khi nhiều người dùng tại Hà Nội và TP.HCM bất ngờ phát hiện menu đồ uống trên ứng dụng chính thức của Starbucks và các nền tảng giao đồ ăn (như Grab, ShopeeFood) đồng loạt hiển thị mức giá 0 đồng. Cho rằng đây là chương trình khuyến mãi "khủng" dịp đầu năm, lượng đơn đặt hàng đã tăng đột biến chỉ trong thời gian ngắn.

Ảnh chụp màn hình (Châu Anh)

Theo Thanh niên, tại TP.HCM, khu vực cửa hàng Starbucks Coffee New World (Ngã Sáu Phù Đổng) ghi nhận tình trạng quá tải nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi hệ thống gặp lỗi, đơn hàng bị treo hoặc hủy liên tục nhưng tài xế vẫn phải chờ đợi để xử lý. ﻿

Trước tình hình trên, nhiều cửa hàng Starbucks tại hai thành phố lớn đã buộc phải tạm ngưng nhận đơn online, chuyển trạng thái sang "đóng cửa" trên các ứng dụng để giải quyết sự cố.

Trao đổi với báo chí vào chiều cùng ngày, đại diện truyền thông Starbucks Việt Nam khẳng định đây không phải là chương trình khuyến mãi hay ưu đãi đặc biệt. Nguyên nhân được xác định là do lỗi kỹ thuật từ phía đối tác thứ ba, dẫn đến sai lệch dữ liệu giá trên toàn hệ thống trực tuyến.

Trên trang Fanpage chính thức, Starbucks Vietnam cũng đã đăng tải thông báo khẩn, gửi lời xin lỗi chân thành đến khách hàng và đặc biệt là các đối tác tài xế (shipper). "Starbucks xin gửi lời xin lỗi chân thành đến Quý khách hàng và các Anh/Chị Shipper vì lỗi kỹ thuật của hệ thống vào sáng nay dẫn đến việc nhiều đơn hàng phải hủy ngoài mong muốn" , trích thông báo của hãng.

Ảnh chụp màn hình

Đại diện Starbucks cho biết hãng đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác liên quan để đưa hệ thống hoạt động ổn định trở lại sớm nhất, đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm cho khách hàng.