BTV Mùi Khánh Ly, người từng tạo trào lưu talkshow về tài chính - chứng khoán, giờ ra sao?

Hiện cô là gương mặt tiêu biểu của dòng chương trình tài chính – chứng khoán chuyên sâu, ghi dấu ấn bằng phong cách dẫn dắt sang trọng, nền tảng chuyên môn vững vàng.

Nỗ lực, bền bỉ đồng hành cùng TTCK Việt Nam

Trên trang cá nhân, BTV Mùi Khánh Ly vừa có những chia sẻ đặc biệt trong tuần đầu tiên của năm mới 2026. Cô cho biết, 2025 là một năm đặc biệt với nhiều cảm xúc, nhất là khi thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng và bước vào một giai đoạn phát triển mới. Vì thế, cô cũng sẽ tiếp tục nâng cấp, cải thiện bản thân và chương trình Phố Tài chính để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khán giả, cũng như sẽ thực hiện thêm chương trình mới trong năm 2026.

Khánh Ly chia sẻ, trong gần 17 năm làm nghề, bản thân cô từng thực hiện hàng chục nghìn tin, phóng sự, talk show về mảng kinh tế, tài chính và chứng khoán. Riêng với Phố Tài chính, sau gần 5 năm lên sóng, cô cùng ê-kip đã thực hiện hàng trăm talk show. Trong hành trình bền bỉ và nỗ lực ấy, cô cho rằng bản thân may mắn được các lãnh đạo và các nhà đầu tư ghi nhận.

Cụ thể, cuối năm 2025, cô vinh dự được vinh danh trong hạng mục những cá nhân có đóng góp tích cực cho các hoạt động của Thị trường Chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000-2025. Cô cùng ê-kíp chương trình Phố Tài chính cũng có tác phẩm đạt giải B trong Cuộc thi “Giải báo chí toàn quốc về ngành Tài chính lần thứ IX năm 2025” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính, trong số 2.700 tác phẩm dự. Trước đó, cô cùng ê-kíp cũng từng nhận giải thưởng báo chí này.

Ngoài ra, BTV Khánh Ly cũng từng vinh dự được nhận Bằng khen của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về ngành Tài chính.

Cô liên tiếp nhận bằng khen, giải thưởng báo chí và được vinh danh trong hạng mục các cá nhân có những đóng góp cho thị trường chứng khoán giai đoạn 2000-2025

Sau 5 năm lên sóng, Talk show Phố Tài Chính đã dần trở thành “điểm hẹn” quen thuộc của các nhà đầu tư và những người làm trong ngành tài chính - chứng khoán. Chương trình liên tục đón nhiều lãnh đạo cơ quan quản lý, đại diện công ty chứng khoán hàng đầu, các quỹ đầu tư lớn, doanh nghiệp niêm yết quy mô tỷ USD - những nhân vật vốn rất kín tiếng với truyền thông.

Chương trình liên tiếp đón các khách mời chất lượng

Ngược lại thời gian về năm 2021, với kinh nghiệm nhiều năm làm báo hình mảng kinh tế – tài chính, chứng khoán, Khánh Ly chủ động đề xuất và được lãnh đạo tin tưởng giao xây dựng một format talk show chuyên biệt về tài chính, chứng khoán. Đồng thời, cô trực tiếp đảm nhiệm vai trò host và tổ chức sản xuất.

Thời điểm đó, talkshow truyền hình không còn xa lạ, nhưng một talkshow chuyên sâu về tài chính chứng khoán lên sóng đều đặn, bài bản, là điều hiếm có trên sóng quốc gia. Phố Tài Chính vì thế được xem là talkshow chuyên sâu hàng đầu về lĩnh vực này, ra đời đúng lúc nhu cầu thông tin của nhà đầu tư bùng nổ khi dòng tiền cá nhân ồ ạt đổ vào thị trường trong và sau đại dịch Covid-19.

Từ sức hút của Phố Tài Chính, một làn sóng talkshow tài chính - chứng khoán đã nở rộ trên truyền hình và các nền tảng số, từ báo điện tử đến mạng xã hội. Không ít đồng nghiệp đã tìm đến Mùi Khánh Ly để học hỏi kinh nghiệm tổ chức sản xuất talkshow tài chính, chứng khoán và chính điều này càng khẳng định vị thế “người mở trào lưu” của cô trong dòng chương trình chuyên biệt này.

Biệt danh “BTV màu tím”

Trong giới đầu tư, màu xanh lá và màu tím tượng trưng cho tăng giá và tăng trần nên việc Mùi Khánh Ly thường xuyên chọn trang phục tím hoặc xanh lá trên sóng trở thành một “ngôn ngữ hình ảnh” rất riêng. Lựa chọn này vừa mang tính biểu tượng, vừa tạo cảm giác tích cực cho người xem. Cùng với sự lan tỏa của chương trình, hình ảnh BTV Mùi Khánh Ly gắn chặt với thị trường chứng khoán đến mức khán giả ưu ái gọi cô là “BTV màu tím”.

Sau này, chính cô dí dỏm chia sẻ rằng việc chọn màu sắc cũng là cách để khán giả cảm thấy gần gũi, “dễ chịu hơn” khi theo dõi những vấn đề vốn khô khan như số liệu, báo cáo hay chính sách tài chính. Thương hiệu “BTV áo tím” không chỉ nằm ở hình ảnh mà còn ở cách cô trò chuyện với khách mời và nhà đầu tư: thẳng thắn nhưng mềm mại, vừa phải đảm bảo tính chính xác, sâu sắc của thông tin tài chính, vừa phải giữ được phong cách truyền hình gần gũi, dễ hiểu với khán giả đại chúng.

Nhiều nhà đầu tư chia sẻ rằng họ xem Phố Tài Chính không chỉ để nghe dự báo hay phân tích, mà để cảm nhận được một tinh thần đồng hành – đúng như cách cô nói: “Sống cùng nhà đầu tư thì mới hiểu họ cần điều gì”.

Loạt trang phục màu tím trên chương trình

Nhìn lại chặng đường 17 năm làm nghề và gần 5 năm lên sóng, Phố Tài Chính đã trở thành thương hiệu, còn BTV Mùi Khánh Ly trở thành gương mặt tiêu biểu của dòng báo chí tài chính chứng khoán chuyên sâu. Với cô, những phần thưởng, danh hiệu là điểm nhấn trên hành trình, còn điều quan trọng nhất vẫn là giữ được niềm tin của khán giả và nhà đầu tư qua từng số phát sóng.

Bước sang năm 2026, BTV Mùi Khánh Ly chia sẻ chương trình Phố Tài chính sẽ tiếp tục đi cùng khán giả với các nội dung chất lượng, sớm có sự đổi mới về hình ảnh cùng những gương mặt mới. Đồng thời, sẽ có thêm một chương trình chuyên sâu mới do cô làm tổ chức sản xuất, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán giả trong bối cảnh thị trường chứng khoán đã được nâng hạng và thị trường vốn cũng đã có nhiều sự thay đổi, nâng cấp. Cô hy vọng khán giả, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục đồng hành với mình và chương trình với khí thế mới, năng lượng mới trong kỷ nguyên mới.