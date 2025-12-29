Những ngày mới vào nghề của "mỹ nhân thời tiết" đời đầu của VTV: Khi “không công” là học phí của đam mê

Nhắc đến Đan Lê, nhiều người nghĩ ngay đến nữ MC dịu dàng của bản tin Dự báo thời tiết trên sóng VTV những năm đầu 2000, rồi sau đó là diễn viên, biên tập viên và người dẫn chương trình quen thuộc trong nhiều lĩnh vực. Nhưng ít ai biết rằng trước khi có được những vị trí ấy, Đan Lê đã trải qua một quãng đường dài, lặng lẽ và đầy thử thách – thời mà “được làm không công” cũng là một niềm may mắn.

Mới đây, nhân chuyện đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đăng tin tuyển trợ lý không lương gây tranh luận mấy hôm nay, BTV Đan Lê có bài chia sẻ về thời mới vào nghề truyền hình của bản thân. Cô lại nhớ thời sinh viên – cái thời mà được làm việc không công cũng đã là may mắn, ít nhất đó là suy nghĩ của cô vào lúc đó.

Thời sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đan Lê tình cờ nghe tin VTV tuyển người dẫn bản tin Dự báo thời tiết. Không ngần ngại, cô nộp hồ sơ và tham gia thi tuyển cùng hơn hai chục gương mặt trẻ khác. Đó là thời điểm công nghệ trường quay ảo vừa mới được đưa vào sử dụng – tất cả đều mới mẻ, bỡ ngỡ.

Để theo kịp yêu cầu nghề nghiệp, các buổi luyện tập gần như bắt buộc diễn ra sau 8 giờ tối, khi bản tin Thời sự kết thúc và trường quay vắng bóng người. Mỗi ngày sau giờ học, cô lại lặng lẽ đến Đài, vừa quan sát, vừa tìm việc để làm. Không ai giao nhiệm vụ, Đan Lê tự tạo việc cho mình: cầm fax từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, mang lên phòng đồ họa, hay sắp xếp lại tư liệu cho cả phòng. “Chỉ cần cầm một tờ fax đi nộp thôi, mình cũng cảm thấy quan trọng lắm,” cô hồi tưởng.

Gần một năm trời miệt mài như thế — không lương, không hợp đồng, không lời hứa hẹn nào về tương lai. Nhưng Đan Lê không bỏ cuộc. Cô vẫn đến, vẫn tập dẫn, vẫn ngồi lại trong trường quay đến tận khuya, khi những dãy hành lang chỉ còn ánh đèn mờ. Có buổi tập, cô nhận ra số bạn đồng hành đã thưa thớt dần, quá nửa đã bỏ cuộc. Nhưng Đan Lê chọn ở lại. Không vì ai yêu cầu, chỉ vì trong lòng chưa muốn dừng lại.

Không có gia đình làm trong ngành truyền hình, không người chỉ đường hay “cửa sau”, cô ví mình như “đứa trẻ mồ côi trong nghề” – vừa đi vừa dò đường, chỉ biết tin vào sự bền bỉ của chính mình.

Ngoài giờ tập dẫn, Đan Lê còn chủ động theo chân các phóng viên Thời sự. Công việc của cô khi ấy tưởng chừng nhỏ bé: xách chân máy, bê băng, hay đơn giản chỉ là đứng ngoài quan sát. Nhưng chính những ngày đứng sau ống kính ấy lại là bài học sống động nhất về cách làm nghề.

“Không ai bắt mình phải đi, cũng chẳng ai trả công. Mình đi theo chỉ để nhìn họ làm việc, nghe họ phỏng vấn, xem họ dựng bài, và học,” cô kể.

Tinh thần đó – ham học, không ngại khó, biết khiêm tốn – chính là nền tảng vững vàng giúp Đan Lê sau này thích nghi nhanh chóng khi bước chân vào môi trường chính thức của VTV. Trước khi tốt nghiệp, cô được nhận thực tập tại Đài Truyền hình Quốc gia, rồi trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp.

Khi câu chuyện “tuyển trợ lý không lương” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng gây tranh luận thời gian qua, chia sẻ của Đan Lê khiến nhiều người suy ngẫm. Bởi cô không phủ nhận giá trị của công sức lao động, nhưng cũng không xem việc từng làm không công là chuyện đáng tự hào hay xấu hổ.

Theo cô, “đó không phải chuẩn mực, mà là một lựa chọn trong một hoàn cảnh cụ thể”. Mỗi người có điểm xuất phát khác nhau, nên con đường đi nghề cũng không giống nhau. Có người đủ giỏi để đòi hỏi nhiều hơn, có người cần sẵn sàng chấp nhận đánh đổi để học hỏi và tiến lên. “Không có lựa chọn nào cao quý hay thấp kém tuyệt đối – chỉ có lựa chọn mà bạn hiểu rõ và chấp nhận cái giá của nó,” Đan Lê viết.

Hành trình ban đầu của Đan Lê không có ánh hào quang hay những cú bứt phá ngoạn mục. Nhưng chính quãng đường âm thầm học hỏi, trải nghiệm, tự tìm chỗ đứng trong nghề đã rèn cho cô sự điềm tĩnh, tư duy nghề nghiệp rõ ràng và thái độ làm việc chuyên nghiệp – những phẩm chất hiếm hoi nhưng bền vững trong bất kỳ môi trường nào.

Giữa thời buổi công nghệ mở ra vô vàn cơ hội, câu chuyện “làm không công” có thể không còn là mô hình phù hợp. Nhưng bài học từ Đan Lê về sự bền bỉ, chủ động và trách nhiệm với lựa chọn của mình vẫn giữ nguyên giá trị: thành công không chỉ đến từ năng lực, mà còn từ cách bạn kiên trì với hành trình đi tới nó.

Sau những ngày chập chững “làm không công” ở trường quay ảo, Đan Lê dần trở thành một trong những gương mặt MC dự báo thời tiết đời đầu được yêu thích trên sóng VTV, nhờ lối dẫn nhẹ nhàng, chuẩn mực và gương mặt thiện cảm dễ nhớ với khán giả truyền hình. Tên thật là Nguyễn Đan Lê, sinh năm 1983 tại Hà Nội, cô từng học Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trước đó còn có thời gian hoạt động trong các nhóm nhạc như Nhịp điệu, Ước mơ.

Sự nghiệp truyền hình của Đan Lê gắn với các bản tin thời tiết trên VTV, sau đó là VTC, nơi cô tiếp tục đảm nhiệm vai trò MC, BTV trong nhiều chương trình thời sự – giải trí, xây dựng hình ảnh một gương mặt dẫn chương trình chín chắn, ít scandal. Song song với dẫn chương trình, Đan Lê bén duyên diễn xuất và được khán giả nhớ đến qua loạt phim truyền hình ăn khách như “Cầu vồng tình yêu”, “Ba đám cưới một đời chồng”, “Người phán xử”, “Anh có phải đàn ông không”… trong đó “Ba đám cưới một đời chồng” do chính đạo diễn Khải Anh - chồng cô - thực hiện được xem là một trong những dấu ấn đậm nét nhất. Những năm gần đây, bên cạnh công việc MC và diễn viên, Đan Lê còn tập trung cho gia đình, làm hậu phương cho chồng đạo diễn, đồng thời tham gia điều hành một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, giữ hình ảnh kín đáo, đời tư ít ồn ào.

