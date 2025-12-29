Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc đánh giá: Đây là chìa khóa chính giúp du lịch Việt Nam phá 1 kỷ lục quan trọng sau 65 năm

Năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước tăng khoảng 21% - mức tăng vượt trội so với mặt bằng chung của thế giới (khoảng 5%) và cao hơn nhiều so với khu vực châu Á - Thái Bình Dương (khoảng 8%). Đáng chú ý, nếu so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19, du lịch Việt Nam đã phục hồi vượt mốc 110%, trong khi du lịch toàn cầu mới đạt khoảng 90%.

Đặc biệt, tháng 12 vừa qua, lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển, ngành Du lịch Việt Nam đạt được cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm, đánh dấu bước phát triển vô cùng quan trọng.

Với đà tăng trưởng nói trên, du lịch Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) xếp vào nhóm các quốc gia có tốc độ tăng cao hàng đầu thế giới trong năm 2025. Điều này càng trở nên nổi bật khi đặt trong bối cảnh tăng trưởng bình quân toàn cầu chỉ ở mức 5% và khu vực châu Á – Thái Bình Dương đạt khoảng 8%, cho thấy khả năng phục hồi nhanh và bền bỉ của du lịch Việt Nam.

Năm 2025 cũng đánh dấu sự ghi nhận mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế đối với hình ảnh du lịch Việt Nam. Việt Nam lần thứ 6 được World Travel Awards trao danh hiệu "Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới" và lần thứ 7 được vinh danh là "Điểm đến hàng đầu châu Á", cùng hàng loạt giải thưởng uy tín dành cho các địa phương, điểm đến và doanh nghiệp du lịch.

Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã có 5 làng du lịch được UN Tourism công nhận là "Làng Du lịch tốt nhất", gồm: làng Tân Hóa (Quảng Trị), làng Thái Hải (Thái Nguyên), làng rau Trà Quế (Đà Nẵng), thôn Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn).

Thôn Lô Lô Chải (tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: sovhttdl.tuyenquang.gov.vn

Những thành tựu này tiếp tục củng cố vị thế, sức hút và uy tín ngày càng cao của thương hiệu Du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu. Ngành Du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch bền vững, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.