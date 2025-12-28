3 việc nên làm trước ngày 31/12

Những ngày cuối năm, dù có tin phong thủy hay không, phần lớn mọi người đều có chung một cảm giác: nếu nhà cửa bừa bộn, lòng cũng khó yên. Người xưa gọi đó là “tồn khí cũ”, còn người nay thì nói đơn giản hơn là ở trong một không gian rối rắm thì rất khó có tâm thế tốt để bắt đầu năm mới. Trước ngày 31/12, không cần sửa sang lớn hay mua sắm tốn kém, chỉ cần làm gọn gàng ba việc dưới đây, ngôi nhà đã khác đi rất nhiều.

Việc thứ nhất: Dọn lại lối ra vào và khu vực trước cửa nhà

Cửa chính là nơi đầu tiên đón người, đón gió, đón ánh sáng, cũng là nơi đầu tiên “nhìn thấy” vận khí mới. Thế nhưng thực tế, đây lại là khu vực dễ bị bỏ quên nhất. Giày dép chất chồng, thùng giấy cũ để tạm, đồ linh tinh đặt nhờ vài hôm rồi thành… vài tháng.

Trước ngày 31/12, nên dành thời gian dọn lại khu vực này cho thoáng nhất có thể. Giày dép chỉ giữ lại những đôi còn dùng thường xuyên, đồ không cần thiết thì bỏ hoặc cất gọn. Nếu có tủ giày, nên lau sạch bên trong, tránh để mùi ẩm mốc. Cửa ra vào sạch sẽ, thông thoáng không chỉ tạo cảm giác dễ chịu khi bước vào nhà mà còn giúp tinh thần nhẹ đi rõ rệt. Nhiều người nói vui rằng, cửa nhà gọn thì việc ngoài xã hội cũng bớt vướng víu hơn, nghe tưởng mê tín nhưng lại rất đúng về mặt tâm lý.

Việc thứ hai: Sắp xếp lại phòng khách theo hướng bớt rối, bớt chật

Phòng khách là không gian sinh hoạt chung, cũng là nơi dễ “phình to” đồ đạc nhất trong suốt một năm. Bàn trà chất đầy giấy tờ, điều khiển, đồ trang trí để cho vui nhưng càng để càng rối. Trước khi sang năm mới, nên nhìn lại phòng khách bằng một con mắt tỉnh táo: món nào thực sự cần, món nào chỉ đang chiếm chỗ.

Không nhất thiết phải thay sofa hay mua đồ mới, chỉ cần sắp xếp lại sao cho lối đi thông thoáng, bề mặt bàn ghế gọn gàng, ánh sáng không bị che khuất. Nếu có cây cảnh, nên chọn cây còn xanh tốt, lá sạch, không úa vàng. Phòng khách gọn gàng giúp không khí trong nhà nhẹ hơn, các thành viên cũng dễ ngồi lại với nhau hơn trong những ngày cuối năm vốn nhiều bận rộn.

Việc thứ ba: Dọn bếp và bỏ bớt đồ đã quá hạn sử dụng

Bếp là nơi nuôi dưỡng sinh hoạt hằng ngày, nhưng cũng là nơi tích tụ đồ cũ nhanh nhất. Gia vị mua rồi quên, chai lọ để lâu không dùng, nồi chảo sứt mẻ vẫn giữ vì “chưa hỏng hẳn”. Trước ngày 31/12, nên mở tủ bếp ra và dọn một lần cho dứt khoát.

Những món đã quá hạn, không còn dùng đến thì nên bỏ đi, đừng tiếc. Lau lại kệ bếp, bồn rửa, khu vực nấu nướng để không còn cảm giác nhờn dính, bừa bộn. Một gian bếp sạch sẽ không chỉ giúp việc nấu nướng thoải mái hơn trong những ngày Tết sắp tới mà còn tạo cảm giác đủ đầy, ấm cúng cho cả gia đình.

Ba việc trên nghe thì đơn giản, nhưng nếu làm kỹ, làm có ý thức, ngôi nhà sẽ thay đổi rất rõ trước thềm năm mới. Quan trọng hơn cả, khi không gian sống được sắp xếp lại, con người cũng dễ buông bỏ những thứ cũ kỹ trong suy nghĩ, để bước sang năm mới với tâm thế nhẹ nhõm và chủ động hơn.