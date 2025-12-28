Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tết rước 1 chậu cây này về nhà: Vận tiền bạc, chức vị đều "lên hương"

28-12-2025 - 22:45 PM | Lifestyle

Đây là cây phong thủy rất được ưa chuộng vì vừa đẹp vừa mang ý nghĩa tốt lành.

Không phải ngẫu nhiên mà cứ gần cuối năm, giới chơi cây cảnh lại rỉ tai nhau về một loại cây có hoa đỏ rực, dáng đứng vững vàng, đặt trong nhà vừa sang vừa được cho là mang ý nghĩa phong thủy rất mạnh. Có người mua về để trang trí phòng khách, có người đặt ở bàn làm việc, cũng có người nhất quyết rước một chậu về nhà trước thềm năm mới với niềm tin “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.

Loại cây đang được nhắc đến chính là hồng môn - cái tên quen mà lạ, bởi nhiều người chỉ thấy đẹp chứ chưa thực sự hiểu vì sao nó lại được coi trọng đến vậy trong phong thủy.

Tết rước 1 chậu cây này về nhà: Vận tiền bạc, chức vị đều

Vì sao hồng môn thường được chọn vào dịp cuối năm

Hồng môn gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi màu hoa đỏ tươi, bề mặt bóng, dáng hoa vươn thẳng như ngọn lửa nhỏ. Trong phong thủy, sắc đỏ luôn gắn với dương khí, tượng trưng cho sinh khí mạnh, sự khởi sắc và may mắn. Cuối năm là thời điểm người ta muốn “kéo khí tốt về nhà”, nên những loại cây mang màu đỏ tự nhiên, không phải nhuộm hay biến sắc, thường được ưu ái hơn.

Điểm đặc biệt của hồng môn là hoa bền, có thể giữ màu đẹp rất lâu nếu được chăm đúng cách. Với nhiều người, điều này mang ý nghĩa tượng trưng cho vận may không đến chớp nhoáng mà ở lại dài lâu, không sớm nở tối tàn.

Tết rước 1 chậu cây này về nhà: Vận tiền bạc, chức vị đều
Tết rước 1 chậu cây này về nhà: Vận tiền bạc, chức vị đều
Tết rước 1 chậu cây này về nhà: Vận tiền bạc, chức vị đều

Không chỉ màu sắc, hình dáng của hồng môn cũng được giới phong thủy đánh giá cao. Phần mo hoa giống hình trái tim, bản rộng, ôm lấy nhụy hoa ở giữa. Hình ảnh này thường được liên tưởng đến sự gắn kết, hòa hợp và ổn định trong các mối quan hệ.

Lá hồng môn to, xanh đậm, dày và bóng. Trong phong thủy nhà ở, những loại cây có lá mềm rũ thường mang tính âm, còn lá dày, dựng đứng lại đại diện cho sự nâng đỡ và che chở. Vì vậy, hồng môn được cho là phù hợp với không gian sinh hoạt chung, nơi cần sự cân bằng và ấm cúng.

Đặt hồng môn ở đâu để “đúng chỗ, đúng vận”

Không ít người mua cây phong thủy về nhưng đặt tùy tiện, để rồi vừa không đẹp nhà lại chẳng thấy tác dụng gì. Với hồng môn, vị trí đặt cây được xem là khá quan trọng.

Phòng khách là lựa chọn phổ biến nhất. Đây là nơi tụ khí, tiếp đón khách khứa và cũng là “bộ mặt” của ngôi nhà. Một chậu hồng môn đặt ở góc sáng, gần cửa ra vào hoặc gần sofa vừa tạo điểm nhấn, vừa được tin là giúp luồng khí tốt dễ lưu chuyển.

Với người làm ăn, kinh doanh hoặc làm việc trí óc, hồng môn còn hay được đặt gần bàn làm việc. Không phải để cầu may mù quáng, mà vì màu sắc và dáng cây tạo cảm giác tỉnh táo, tập trung, giúp tinh thần bớt trì trệ trong những giai đoạn áp lực cuối năm.

Tết rước 1 chậu cây này về nhà: Vận tiền bạc, chức vị đều

Tuy nhiên, có một số vị trí nên tránh. Nhà vệ sinh, góc tối ẩm thấp hoặc nơi ít người qua lại không phải chỗ lý tưởng. Đặt cây ở đó không những khó chăm mà còn làm giảm giá trị phong thủy vốn có.

Hồng môn hợp với ai, mệnh nào

Theo quan niệm ngũ hành, hồng môn với hoa đỏ thuộc hành Hỏa. Người mệnh Hỏa và mệnh Thổ thường được cho là hợp với loại cây này hơn cả. Tuy vậy, trong thực tế, hồng môn vẫn được nhiều gia đình trồng mà không quá đặt nặng chuyện hợp mệnh, bởi yếu tố thẩm mỹ và sinh khí mà cây mang lại khá dễ chịu.

Điều quan trọng hơn là không gian có phù hợp hay không. Một chậu cây khỏe mạnh, đặt đúng chỗ, được chăm sóc cẩn thận luôn mang lại cảm giác dễ chịu hơn một chậu cây “hợp mệnh” nhưng héo úa, thiếu sức sống.

Chăm hồng môn thế nào để cây luôn đẹp và “giữ khí tốt”

Phong thủy không tách rời thực tế. Cây được tin là mang vận tốt, nhưng nếu để cây héo, lá vàng, hoa rũ thì lại phản tác dụng về mặt cảm xúc và thẩm mỹ.

Hồng môn không ưa nắng gắt. Ánh sáng tán xạ, nhẹ là phù hợp nhất. Tưới nước vừa đủ, tránh để úng rễ. Đất trồng nên thoáng, thoát nước tốt. Thỉnh thoảng lau lá, cắt bỏ hoa đã tàn để cây tập trung nuôi mầm mới.

Tết rước 1 chậu cây này về nhà: Vận tiền bạc, chức vị đều
Tết rước 1 chậu cây này về nhà: Vận tiền bạc, chức vị đều

Nhiều người có thói quen mua cây về rồi “phó mặc”, đến khi cây xấu lại đổ lỗi cho phong thủy. Thực ra, chính việc chăm cây cũng là một cách giữ nhịp sống gọn gàng, đều đặn trong nhà, điều này tự nó đã mang lại năng lượng tích cực.


Theo Thư Hân

Phụ nữ số

Từ Khóa:
loại cây

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nơi được ví như "tiểu Sa Pa" vừa lọt top "hàng đầu thế giới năm 2025": Gần Hà Nội, cách chưa đến 100km

Nơi được ví như "tiểu Sa Pa" vừa lọt top "hàng đầu thế giới năm 2025": Gần Hà Nội, cách chưa đến 100km Nổi bật

Tết này hội "nghiện nhà" đang săn lùng loại quả đẹp như tranh, thơm lừng cả tháng lại mang ý nghĩa đại cát

Tết này hội "nghiện nhà" đang săn lùng loại quả đẹp như tranh, thơm lừng cả tháng lại mang ý nghĩa đại cát Nổi bật

Lỡ không có thưởng Tết thì sao?

Lỡ không có thưởng Tết thì sao?

22:27 , 28/12/2025
Hoà Minzy đính chính

Hoà Minzy đính chính

21:34 , 28/12/2025
Làm được 3 việc này thì xin chúc mừng: 2025 của bạn thành công!

Làm được 3 việc này thì xin chúc mừng: 2025 của bạn thành công!

20:38 , 28/12/2025
Cặp vợ chồng chi hơn 841 triệu đồng mua mảnh đất 1.100 m² để xây nhà nghỉ hưu: “Chúng tôi xem khoảng 150 lô đất khác nhau mới tìm được nơi ưng ý”

Cặp vợ chồng chi hơn 841 triệu đồng mua mảnh đất 1.100 m² để xây nhà nghỉ hưu: “Chúng tôi xem khoảng 150 lô đất khác nhau mới tìm được nơi ưng ý”

20:06 , 28/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên