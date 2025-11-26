Nam BTV trẻ nhất dẫn chương trình Thời sự 19h của VTV là ai?

BTV Quốc Anh hiện là một trong những gương mặt nổi bật của Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam. Anh gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, lối dẫn rõ ràng, mạch lạc và dễ hiểu. Quốc Anh cũng là một trong những BTV trẻ tuổi nhất được tin tưởng giao dẫn bản tin Thời sự 19h.

BTV Quốc Anh.

BTV Trần Quốc Anh sinh năm 1992 ở Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Hà Nội với hai bằng cử nhân Ngôn ngữ Trung và Ngôn ngữ Anh. Ít ai biết hành trình đến với nghề báo của anh lại tình cờ và hoàn toàn không nằm trong dự định ban đầu.

Thời cấp 3, anh từng mơ ước trở thành kiến trúc sư. Khi vào đại học, anh lại rẽ sang con đường ngoại ngữ và thi đỗ vào ngành tiếng Trung của Đại học Hà Nội. Đến năm thứ ba, anh tiếp tục theo học tiếng Anh, trở thành sinh viên song ngành và sở hữu hai bằng đại học sau sáu năm.

Trong môi trường đại học, Quốc Anh nhanh chóng bộc lộ năng khiếu ngôn ngữ với khả năng thuyết trình, phản xạ chuyển đổi ngôn ngữ và tư duy biên tập logic. Anh đạt thành tích cao trong nhiều cuộc thi và trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Trại hè quốc tế do Chính phủ Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh.

Nhờ thành tích xuất sắc tại cả hai khoa, anh tiếp tục được lựa chọn tham gia nhiều sự kiện quốc tế, trong đó có việc làm liên lạc viên tháp tùng Bộ trưởng tại Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng các nước Đông Nam Á.

Sau khi tốt nghiệp, Quốc Anh làm giáo viên tại một trường quốc tế ở Hà Nội với mức thu nhập ổn định. Dù vậy, khát khao thử thách bản thân thôi thúc anh thử sức ở lĩnh vực mới là truyền hình.

Trong một phỏng vấn, Quốc Anh từng chia sẻ gia đình anh không có ai theo đuổi nghề báo, thậm chí ban đầu, anh còn không thích công việc báo chí. “ Khi còn nhỏ, tôi không hiểu công việc báo chí là gì. Tôi cứ nghĩ phóng viên là những người hay đào sâu vào những vấn đề riêng tư của người khác. Điều đó khiến tôi ban đầu không có thiện cảm với nghề này”, Quốc Anh cho biết.

Thế nhưng ''nghề chọn người'', Quốc Anh nộp hồ sơ thi vào VTV. Để theo đuổi con đường này, Quốc Anh từ bỏ nhiều cơ hội. Thời điểm anh nhận tin trúng tuyển vào VTV, anh được trao học bổng Thạc sĩ tại một ngôi trường danh tiếng ở Bắc Kinh.

BTV Quốc Anh từng dẫn các chương trình như Chào buổi sáng, Quốc gia số trước khi dẫn dắt chương trình Thời sự 19h,...

Những ngày đầu tại nhà đài là khoảng thời gian đầy thử thách. Không được đào tạo báo chí bài bản, anh gần như phải học lại từ đầu, từ việc làm phóng sự hiện trường cho đến tác nghiệp như một phóng viên thực thụ.

Quốc Anh từng trải qua hơn sáu tháng làm phóng viên thường trú tại Nghệ An, giai đoạn anh coi là bước ngoặt để biết mình có thật sự phù hợp với nghề hay không. Trong thời gian này, anh ghi điểm với nhiều phóng sự tốt.

Sau đó anh được điều ra dẫn chương trình Chào buổi sáng, rồi Quốc gia số và sau đó là Thời sự 19h. Ngoài việc dẫn thời sự, Quốc Anh là gương mặt quen thuộc của các chương trình Chiều cuối năm những năm trở lại đây.

Ngoại ngữ tốt giúp anh đảm nhận những chương trình có trao đổi với chuyên gia nước ngoài, nâng cao sự đa dạng trong cách dẫn và phong thái nghề nghiệp. “ Tôi luôn mong muốn làm sao khi dẫn bản tin mà khán giả dù ở lứa tuổi nào, dù ở trình độ nào cũng đều hiểu được những gì mình đang muốn truyền đạt ”, BTV Quốc Anh chia sẻ.

Ngoài công việc tại VTV, Quốc Anh còn giảng dạy bộ môn Biên tập nội dung và Talkshow tại một số khóa đào tạo kỹ năng mềm.

Quốc Anh từng chia sẻ những gì công việc hiện tại mang lại cho anh là quá lớn. Chính môi trường nghề đã giúp chàng trai sinh năm 1992 được rèn luyện, trau dồi, phát triển bản thân, tích lũy thêm nhiều kỹ năng và kiến thức, từ đó trưởng thành hơn từng ngày.

BTV Quốc Anh là người khá kín tiếng đời sống cá nhân.

Trái với hình ảnh xuất hiện trên truyền hình mỗi ngày, BTV Quốc Anh là người khá kín tiếng đời sống cá nhân. Anh muốn tập trung nhiều cho công việc và phát triển bản thân. Khi có thời gian rảnh rỗi, Quốc Anh tranh thủ chơi những môn thể thao yêu thích để rèn luyện sức khoẻ cũng như bền bỉ hơn trong công việc.